జల విలయం తర్వాత నేపాల్ ఎలా మారిందో చూసారా..!!

Nepal Natural Calamity: నేపాల్లో భారీ వరదల వల్ల ఇళ్లు, ప్రాజెక్టు కేంద్రాలు, వంతెనలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం మేరకు 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 41 మంది భద్రతా సిబ్బంది గల్లంతయ్యనట్టు సమాచారం. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేపాల్ ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం అత్యవసర సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. పర్వత ప్రాంతాలు కావడంతో సహాయక చర్యలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి.
అంధకారంలో నేపాల్..
నేపాల్ - టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతమైన రసువా జిల్లాలో భారీ ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా గ్రామాలు కొట్టుకుపోయాయి. భోటే కోషి నది పరివాహాక ప్రాంతంలోని గ్రామాలు, ప్రాజెక్ట్ సైట్లు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. ప్రకృతి అందాలను చూసేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులు, స్థానికులు, భద్రతా సిబ్బంది గల్లంతయ్యారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో భూకంపం కారణంగా సంభవించిన హిమపాతం నదీ ప్రవాహ ఉధృతికి కారణమని సమాచారం. మంచు ప్రవాహం ఉధృతం కావడంతో ఆకస్మిక వరదలకు దారితీసిందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వరద బీభత్సానికి రోడ్లు, వంతెనలు ధ్వంసమవ్వడంతో పాటు విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో రసువాజిల్లా పరిసరాలు అంధకారంలో అలమటిస్తున్నాయి.
ఒక్కసారిగా ఆకస్మికంగా నది ఉప్పొంగడం అక్కడి ప్రజానీకాన్ని కలవరపెట్టింది. ఆకస్మికంగా సంభవించిన మెరుపు వరదలు నేపాల్ ను అతలాకుతలం చేశాయి. ఈ ప్రకృతి విపత్తులో 500 మంది వరకు పర్యాటకులు గల్లంతయ్యారని నేపాల్ టూరిజం బోర్డ్ వెల్లడించింది. వీరిలో 291 మంది విదేశీయలు కాగా.. అందులో 105 మంది భారతీయులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గల్లంతయిన వారిలో 93 మంది నేపాల్ జాతీయులు ఉన్నారు. మిగిలిన వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రభావిత ప్రాంతంలోని ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు ఇచ్చిన లెక్కల ఆధారంగా ప్రాథమికంగా ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
భారత్ అప్రమత్తం..
నేపాల్కు సరిహద్దులో ఉన్న బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్కు కేంద్రం అడ్వైజరీలు జారీ చేసింది. గండక్ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పరిస్థితి నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు సూచించింది. ప్రకృతి విపత్తు ప్రభావం చైనా ను తాకింది. టిబెట్లోని చైనా-నేపాల్ సరిహద్దులో కొండ చరియలు విరిగిపడటంతో ప్రాణనష్టం సంభవించింది. నివాస ప్రాంతాలకు నష్టం వాటిల్లింది. దీంతో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ పూర్తిస్థాయి సహాయక చర్యలకు ఆదేశించారు. మరోవైపు, మెరుపు వరదలకు సంబంధించి ముందస్తు వార్నింగ్ ఇవ్వడంలో చైనా విఫలమైందనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
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