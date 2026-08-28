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జల విలయం తర్వాత నేపాల్ ఎలా మారిందో చూసారా..!!

Nepal Massive Floods: నేపాల్ లో జలవిలయం విధ్వంసం సృష్టించింది. ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తాయి. గ్రామాలు, నీటి ప్రాజెక్టులు కొట్టుకు పోయాయి. భోటెకోశీ నది ఉధృతికి పారివాహక ప్రాంతాలు కొట్టుకుపోయాయి.  ప్రవాహం ఆకస్మికంగా పెరగడంతో రసువా జిల్లాలోని పలు గ్రామాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని నేపాల్ ఆర్మీ పేర్కొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:45 AM IST
జల విలయం తర్వాత నేపాల్ ఎలా మారిందో చూసారా..!!
Image Credit: Nepal Floods (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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