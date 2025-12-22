Bangladesh: బంగ్లాదేశ్‌ లో హైటెన్షన్.. మరో విద్యార్థి నాయకుడిపై కాల్పులు..

Another bangladesh student leader shot in head: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరి దృష్టి బంగ్లాదేశ్ పై ఉంది. అక్కడ తీవ్రమైన ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హిందువులను టార్గెట్ చేసుకుని దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. దీంతో దేశ వ్యాప్తంగా బంగ్లాదేశ్ అల్లర్లను ఖండిస్తు అనేక మంది తమ గొంతుకను విన్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే భారత్ అంటే నరా నరాల్లో ద్వేశం పెంచుకున్న లీడర్, ఇంకిలాబ్ మోంచో నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపడంతో ఆయన చికిత్స పొందుతూ డిసెంబర్ పన్నెండున దుర్మరణం చెందాడు.
ఈ ఘటన తర్వాత బంగ్లాదేశ్ లో అల్లరీ మూకలు రెచ్చిపోయారు. మొత్తంగా బంగ్లాదేశ్ వ్యాప్తంగా హింసాత్మక ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అవామీలీగ్, భారత్ కు వ్యతిరేకంగా అల్లరీ మూకలు తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో.. డిసెంబర్ 18 రాత్రి మైమెన్సింగ్లో దీపు చంద్రదాస్ అనే హిందూ యువకుడిని ఒక ఉన్మాద మూక అత్యంత క్రూరంగా కొట్టి చంపింది. ఇస్లాం మతాన్ని కించపరిచాడంటూ ఆరోపిస్తు ఇంటికి వెళ్లి రాత్రిపూట దారుణంగా కొట్టి, ఈడ్చుకొచ్చి, చెట్టుకు కట్టి చంపేశారు. నిప్పుపెట్టి సజీవంగా దహానం చేశారు.
దీనిపై దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు గురిచేసే అంశంగా మారింది. అంతే కాకుండా.. అల్లరీమూకలు భారత్ పై దాడులు చేస్తామంటూ కయ్యానికి కాలుదువ్వుతున్నారు. ఇప్పటికి బంగ్లాలో అల్లర్లు కొనసాగుతున్నాయి. కొంత మంది రాజకీయ నేతలు ఇదే అదనుగా భావించి విద్యార్థుల్ని, యువతను మరింతగా రెచ్చగొడుతున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ లో హింసాత్మక ఘటనలకు కేరాఫ్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో మరో బంగ్లాదేశ్ కు చెందిన కీలక నేతపై కాల్పులు జరిగాయి.
బంగ్లాదేశ్ నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ సీనియస్ నేత మోతాలెబ్ సికదార్ పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో వెంటనే ఆయనను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఖులానా పట్టణంలో సికదార్ నివాసం వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మరోవైపు రాబోయే ఎన్నికలకు ఆయన నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ సిద్దమౌతున్న వేళ ఆ పార్టీ కీలక నేతపై కాల్పులు జరగడం మరింత అగ్నికి ఆజ్యంలా మారింది. దీంతో భారీగా బంగ్లావ్యాప్తంగా అల్లర్లను కంట్రోల్ చేసేందుకు పోలీసులు భారీగా రంగంలోకి దిగారు.
దీనిపై భారత్ చాలా సీరియస్ నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది. మరోవైపు బంగ్లాలో ఉన్న భారతీయుల్ని మనదేశంలోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకొవాలని మనదేశంలోని పలువురు మేధావులు మోదీ సర్కారుకు అప్పీల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బంగ్లాదేశ్ వ్యవహరం భారత్ కు ఒక తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.
