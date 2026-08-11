Trump Air Force One Take off: అవును ప్రపంచం మొత్తంగా సంక్లిష్ట పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్.. ఇజ్రాయిల్ దేశంపై హౌతి, హమాస్, హిజ్బుల్లా వంటి ఉగ్రవాద సంస్థ ద్వారా నిరంతర దాడులు కొనసాగిస్తూనే ఉంది. దీనికి అంతం పలకడానికే అన్నట్టు పెద్దన్న అయిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ఇజ్రాయిల్కు అండగా ఉంటూ ఇరాన్ పై దాడులకు తెగ పడ్డారు. అంతేకాదు యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలి రోజే తమ పెద్ద టార్గెట్ అయిన ఖొమేనిని అంతం చేశారు. ఆ తర్వాత ఇరాన్.. అమెరికా, ఇజ్రాయిల్కు పాదా క్రాంతం అవుతుందని అనుకున్నారు. కానీ ఇరాన్ మాత్రం అమెరికా దాడులకు ప్రతిగా ప్రతి దాడులు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన హార్మూజ్ను దిగ్బంధించారు. అంతేకాదు ఆ ప్రాంతంలో సముద్రంలో మైన్స్ అమర్చారు. ఈ రకంగా ఆ మార్గం వెళ్లే సరుకు రవాణా ఓడల నుంచి సుంకం వసూళు చేస్తున్నారు. అయితే మధ్యలో ఇరాన్, అమెరికా మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరిగినా.. అది ముందుకు సాగలేదనే చెప్పాలి.
ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అమెరికా,ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ దేశానికి చెందిన అగ్ర నేతలు రెగ్యులర్ రూట్స్లో కాకుండా వివిధ మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. తాజాగా ట్రంప్.. తన భద్రత కోసం కేటాయించిన ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానాన్ని కాదని అమెరికా మిలటరీకి చెందిన సాదాసీదా విమానంలో ప్రయాణించడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసే అంశం. అయితే తుర్కియోలో జరిగిన నాటో సదస్సు తర్వాత ట్రంప్.. ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో కాకుండా ఈ విమానంలో ప్రయాణించినట్టు అమెరికా మీడియా కథనాలు వెలువరించింది.
తుర్కియో నుంచి సీక్రెట్ విమానం..
జూలై నెలలో తుర్కియో కాపిటల్ సిటీ అంకారాలో నాటో మీటింగ్ జరిగింది. తనకు ఖతార్ గతంలో గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన బోయింగ్ 747-8 అంకారాకు ట్రంప్ వెళ్లారు. కానీ ఆ తర్వాత విమానం బెల్లీ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి అక్కడే రెడీగా ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్ క్యాటరింగ్ ట్రక్కులోకి ట్రంప్ను మార్చడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన్ని C-32A విమానంలోకి తీసుకొచ్చి తుర్కియో నుంచి రహస్యంగా బయటకు దాటించారు. అక్కడ నుంచి బ్రిటన్ వెళ్లారు. అయితే అదే సమయంలో ఎయిర్ఫోర్స్ వన్లో అమెరికాకు చెందిన కొందరు పాత్రికేయులు, ఇతర క్రూ సిబ్బంది ప్రయాణించారు. శత్రువుల కళ్లు కప్పేందుకే అమెరికా అధ్యక్షుడు సెక్యూరిటీ ఈ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ను చేపట్టినట్టు తెలుస్తుంది.
అయితే ఈ ఘటన గత నెల 8న జరిగింది. కానీ చాలా ఆలస్యంగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్దం తారాస్థాయిలో ఉన్న నేపథ్యంలో నాటో సదస్సు కోసం తుర్కియో వచ్చిన ట్రంప్.. అది ఇరాన్కు దగ్గర ఉండటం వంటి కారణంగా అమెరికా భద్రతా దళాలు ఈ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ను నిర్వహించాయి.
ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానం..
747 -200 B విమానం ఎయిర్ఫోర్స్ వన్ హోదాలో అమెరికా అధ్యక్షులకు అధికార విమానంగా ఉంటూ వస్తోంది. జార్జ్ హెచ్ డబ్ల్యూ బుష్ నుంచి ట్రంప్ వరకు ప్రతి అధ్యక్షుడికి ఈ పాత విమానాన్నే ఉపయోగిస్తున్నారు. అమెరికా ఎయిర్ఫోర్స్ ఆర్డర్ చేసిన రెండు కొత్త బోయింగ్ -747 విమానాలు అందే వరకు ఖతార్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన విమానాన్నే ఉపయోగించుకోవాలని ట్రంప్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. ట్రంప్ను తరలించిన క్యాటరింగ్ ట్రక్కు ఆహారం, ఇతర సామాగ్రి సిబ్బందిని విమానంలో చేరవేసేందుకు యూజ్ చేస్తుంటారు.
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