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అమెరికా ఎయిర్‌పోర్స్ వన్ నుంచి అదృశ్యమైన ట్రంప్.. యూఎస్ సీక్రెట్ ఆపరేషన్..

US Secret Operation: అమెరికాలో కొన్ని సార్లు చిత్ర విచిత్రాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఇరాన్‌తో యుద్దం కారణంగా మిడిల్ ఈస్ట్‌ ప్రాంతంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడి భద్రతా బాధ్యతలను చేసే సిబ్బంది ఓ  సీక్రెట్ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:59 AM IST
అమెరికా ఎయిర్‌పోర్స్ వన్ నుంచి అదృశ్యమైన ట్రంప్.. యూఎస్ సీక్రెట్ ఆపరేషన్..
Image Credit: Donald Trump (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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