  • Ali Khamenei Biography: 36 ఏళ్లు ఉక్కుపిడికిలితో పాలించిన నియంత.. అలీ ఖమేనీ జీవిత చరిత్ర ఇదే..!

Ali Khamenei History in Telugu: ఇరాన్ పవర్‌పుల్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రస్థానం ముగిసింది. 1939లో పేద కుటుంబంలో జననం నుంచి.. ఇస్లామిక్ విప్లవం, 36 ఏళ్ల నియంతృత్వ పాలన, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో మరణం వరకు ఖమేనీ పూర్తి జీవిత చరిత్ర గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 1, 2026, 08:30 AM IST

Ali Khamenei History in Telugu: ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ (86) శకం ముగిసింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ చేపట్టిన భీకర దాడుల్లో ఆయన మరణించారు. ఇరాన్‌ను దాదాపు 36 ఏళ్లు తన ఉక్కుపిడికిలితో పాలించిన నియంత చనిపోవడంతో ఆ దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. 1939లో ఇరాన్‌లోని మషహద్‌లో ఓ పేద కుటుంబంలో జన్మించిన ఖమేనీ.. ఇస్లామిక్ తిరుగుబాటు నాయకుడు ఖొమైనీకి శిష్యుడిగా చేరి అంచలంచెలుగా ఎదిగారు. ఇరాన్ షా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడంలో ఖమేనీ ముఖ్యపాత్ర పోషించి.. తన గురువు ఖొమైనీ నాయకత్వంలో 1979లో ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ రూల్ స్థాపించారు. 1980-88 మధ్య ఇరాక్‌తో ఎనిమిదేళ్లు యుద్ధం సాగినా ఇరాన్ పట్టును సడలనికుండా చూసుకున్నారు. 

1989లో ఇరాన్ తొలి సుప్రీం లీడర్ ఆయతొల్లా రుహుల్లా ఖొమైనీ మరణం అనంతరం అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ పగ్గాలు చేపట్టారు. అప్పటివరకు ఒక లెక్క.. ఖమేనీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత మరోలెక్క అన్నట్లు మారిపోయింది. సుప్రీంలీడర్ హోదా కోసం రాజ్యాంగాన్ని మార్పించారు. అమెరికా సహా విదేశాల ఆంక్షలు, ఒత్తిళ్లు కొనసాగినా పట్టువీడలేదు. నిరసనలు చెలరేగితే నిర్దాక్షిణ్యంగా వాటిని అణచివేసేవారు. హెజ్బొల్లా, హౌతీ వంటి మిలిటెంట్ సంస్థలను పోషించి.. మిడిల్ ఈస్ట్‌ను శాసించారు. 

అలీ ఖమేనీ జననం.. 

1939 జూలై 16న ఇరాన్‌లోని మషాద్‌లో అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ జన్మించారు. ఖమేనీకి ముగ్గురు సోదరులు, నలుగురు సోదరీమణులు ఉన్నారు. బాల్యం నుంచి ఖురాన్ చదువును ఆరంభించి.. చిన్నతనంలోనే మతపరమైన విద్యను (సెమినరీ) అభ్యసించారు. అయతుల్లా రుహొల్లా ఖొమేనీకి శిష్యుడిగా మారిన తరువాత ఖమేనీ జీవితం మరో మలుపు తిరిగింది. 1960-70 సమయంలో ఇరాన్‌లో షా మహమ్మద్ రెజా పహ్లవీ (రాజు) పాలనకు వ్యతిరేకంగా భారీగా ప్రచారం చేశారు. అప్పట్లో ఆరుసార్లు జైలుకు వెళ్లి మళ్లీ విడుదలయ్యారు. 1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఖమేనీ కీలక పాత్ర పోషించారు.

1979లో ఆస్తాన్ ఖుద్స్ రజవీ సర్వీసెస్ హెడ్‌గా అయ్యారు. డిఫెన్స్ వైస్ మినిస్టర్‌ పదవిని చేపట్టారు. 1980 తెహ్రాన్ ఫ్రైడే ప్రేయర్ ఇమామ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1981లో ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడి ఎన్నికై.. 1989 వరకు ఉన్నారు. 1981లో జరిగిన బాంబు దాడిలో ఖమేనీ కుడి చేయి తీవ్రంగా గాయపడగా.. గొంతు, ఊపిరితిత్తులు దెబ్బ తిన్నాయి. 1989లో ఖొమేనీ మరణం అనంతరం రెండో సుప్రీ లీడర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2026 వరకు ఖమేనీ నియంత పాలన కొనసాగింది. ఇరాన్‌లో అత్యధికారాలు కలిగిన వ్యక్తిగా.. సైన్యం, మీడియా, న్యాయ వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థలపై పూర్తి నియంత్రణ పరిపాలించారు. 

ఫిబ్రవరి 28న ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీతోపాటు ఆయన కుటుంబంలోని నలుగురు చనిపోయినట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. ఆయన కూతురు, అల్లుడు, కోడలు, మనవడు చనిపోయినట్లు పేర్కొంది. ఈ జాయింట్ ఆపరేషన్‌లో ఖమేనీ ఇంటిపై 30 బాంబులు వదిలినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం ఇజ్రాయెల్ కొన్ని నెలలుగా ప్లాన్ చేస్తోందని.. అగ్రనాయకులు అందరూ ఒకే దగ్గర ఉండగా అటాక్ చేసిందని వెల్లడించింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ చనిపోవడంతో ఆ దేశ పౌరులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. యుద్ధ వాతావరణాన్ని లెక్కచేయకుండా రోడ్లపైకి వచ్చి డాన్స్ చేస్తున్నారు. గతంలో పలు మార్లు ప్రభుత్వంపై ఇరాన్లో నిరసనలు చెలరేగడం వాటిని ఖమేనీ ప్రభుత్వం అణచివేసింది. కాగా.. పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు ఇరాన్‌ దాడులు కొనసాగుతాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. 

