Khameni Death: కొంత మంది కసితో కొడుతారు. కొంత మంది బలంగా కొడతారు. కానీ అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ మాత్రం ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనిని శ్రద్దగా కొట్టిందనే చెప్పాలి. ఎంత శ్రద్దగా అంటే.. తమకు అందిన పక్కా సమాచారంతో ఖమేని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు కీలక నేతలందరు సమావేశామైన సమయంలోనే అదును చూసి దెబ్బ కొట్టింది. ఆ తర్వాత మొస్సాద్, సీఐఏ అందించిన పక్కా సమాచారంతోనే ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే ఇరానీ నేత ఖొమైనీ మృతి చెందినట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని వెంటాడుతున్న ప్రశ్న- ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అల్ ఖమేనీ బతికే ఉన్నారా అని.. ఇరాన్- అమెరికా సంయుక్త ఆపరేషన్ అనంతరం ఖమేనీ చనిపోయినట్టు అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనౌన్స్ చేశారు. ప్రపంచ అగ్ర నేత ఆషామాషీగా ఇలాంటి ప్రకటన చేయడు. ఒకవేళ ఖమేని బతికే ఉంటే ఆయనకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను ఇప్పటికే విడుదలై ఉండేది. అయితే ఏఐతో అలాంటి వీడియోలను విడుదల చేసినా.. అమెరికా వంటి ప్రపంచ అగ్రరాజ్యానికి దాన్ని పసిగట్టేస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఖమేనీ వ్యవహారంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ కుటుంబంలోని నలుగురు చనిపోయినట్లు ఇరాన్ మీడియా అధికారికంగా తెలిపింది. ఈ దాడిలో ఖమేని కూతురు, అల్లుడు, కోడలు, మనవడు చనిపోయినట్లు తెలిపింది. ఈ జాయింట్ ఆపరేషన్లో ఖమేనీ ఇంటిపై బాంబులు వదిలినట్లు తెలిపింది. ఇందుకోసం ఇజ్రాయెల్ కొన్ని నెలలుగా పక్కా స్కెచ్ తో అంతా ప్లానింగ్ ప్రకారమే చేసినట్టు తెలుస్తుంది. కొన్ని నెలలుగా ఖమేనికి సంబంధించిన అనుపానులన్ని అది ఒడిసిపట్టుకుంది. ఎపుడు తింటాడు. ఎపుడు లేస్తాడు. ఎపుడు ఏ సమయంలో ఎలా ఉంటాడనే పక్కా సమాచారంతో పాటు శాటిలైట్, గుగుల్ మ్యాప్స్ ఆధారంగా అగ్రనాయకులు అందరూ ఒకే దగ్గర ఉండగా ఇజ్రాయిల్, యూఎస్ సంయుక్తంగా బంకర్ బ్లాస్టర్ బాంబర్స్ తో అటాక్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే శిథిలాల కింద ఖమేని మృత దేహాన్ని డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేసి కన్ఫామ్ చేసింది. సొరంగం లోపల ఉన్నా.. ఈ బంకర్ బ్లస్టర్ బాంబ్స్ వల్ల కుడితితో పడిన ఎలుకలా మారి చివరకు కన్నుమూసాడు.
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ఏదైనా యుద్ధం సంభవిస్తే దాక్కునే బంకర్స్ ను ముందుగానే తమ నిఘా వర్గాలతో క్రాస్ చేయించుకొని ముందుగా వాటిపైనే ఎటాక్ చేసింది. ఖొమైనీ తప్పించుకోవడానికి అవకాశాలున్న ప్రతి దారిని మూసేసింది. అలా అష్ట దిగ్భందనం చేసి పొగ పెట్టి మరి
ఖమేని అంతం చేసినట్టు అంతర్జాతీయ రాజకీయ వ్యవహారాలను సంబంధించిన వాళ్లు చెబుతున్న మాట. అయితే ఇరాన్ పై యుద్ధం నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు, బంగారం ధరలపై పెను ప్రభావం చూపించే అవకాశాలున్నాయి.
