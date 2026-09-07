/Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండింగ్.. కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన ప్లేన్.. ఐదుగురు బలి!

Amazon Plane Crash Video: ఇటీవలి కాలంలో వరుస విమాన ప్రమాదాలు ప్రజలను భయపెడుతున్నాయి. ఏదోలా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న సమయంలోనే అమెరికాలో మరో విమానం క్రాష్ వార్త మళ్ళీ హడలెత్తిస్తోంది. మయామి ఎయిర్పోర్ట్లో అమెజాన్ ప్రైమ్ సంస్థకు చెందిన కార్గో విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్వేపై జారిపోయింది. దీంతో పార్కింగ్లో ఉన్న వాహనాలను ఢీకొట్టి మంటలు రేగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మరణించినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆకాశంలో దట్టమైన పొగ, మంటలు వ్యాపించాయి. ప్యూర్టో రికోలోని సాన్ జువాన్ నుండి వచ్చిన అమెజాన్ ప్రైమ్ కి చెందిన బోయింగ్ 767-300 విమానం ఈ ప్రమాదానికి గురైంది. రన్వేపై విమానం పక్కకు జారి వాహనాలను ఢీకొనడం వల్ల మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే విమానాశ్రయాన్ని మూసివేసి, టాక్సీ కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. దీనివల్ల మయామి విమానాశ్రయంలోని 250 కంటే ఎక్కువ విమానాల రాకపోకలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA) ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేస్తోంది, అలాగే నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సేఫ్టీ బోర్డు కూడా సమాచారాన్ని సేకరిస్తోంది.
🔴 Nouvelle vidéo impressionnante de la sortie de piste du Boeing 767-300F de Prime Air à Miami.
L’accident a coûté la vie à 5 personnes au sol. pic.twitter.com/r1y1Gq6Glx
— air plus news (@airplusnews) September 7, 2026
స్థానిక సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో ప్యూర్టో రికో నుండి మయామికి వచ్చిన నీలం-తెలుపు రంగు బోయింగ్ విమానం ఈ ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే భారీగా మంటలు, పొగ వ్యాపించడంతో 60 అగ్నిమాపక వాహనాలు అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశాయి. సుమారు 200 మంది మయామి ఫైర్ రెస్క్యూ సిబ్బంది అగ్నిమాపక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. విమానాశ్రయ అధికారులు ఈ విషయాన్ని తమ అధికారిక వెబ్సైట్లో తెలియజేస్తూ, ప్రయాణికులు తమ ఎయిర్లైన్స్తో సంప్రదించాలని సూచించారు.
ఈ ఘటనపై అమెజాన్ ప్రతినిధి కెల్లీ నాన్ మాట్లాడుతూ, పరిస్థితి వేగంగా మారుతోందని, మరిన్ని వివరాలను సేకరించాల్సి ఉందని తెలిపారు. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి స్థానిక అధికారులు కలిసి పరిశోధనలు చేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక FAA కూడా ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేస్తుంది అమెరికా ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెల్లడించడానికి పరిస్థితులు స్పష్టం అవుతాయి అంది.
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