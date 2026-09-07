Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండింగ్.. కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన ప్లేన్.. ఐదుగురు బలి!

Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండింగ్.. కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన ప్లేన్.. ఐదుగురు బలి!

అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండ్ కావడంతో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అమెరికాలోని మయామి విమానాశ్రయంలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్‌వేపై జారిపోయి, పార్కింగ్‌లో ఉన్న కార్లపై ఢీకొనడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:29 AM IST
Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండింగ్.. కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన ప్లేన్.. ఐదుగురు బలి!
Image Credit: Amazon Plane Crash Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ కార్గో విమానం క్రాష్ ల్యాండింగ్.. కార్లపైకి దూసుకెళ్లిన ప్లేన్.. ఐదుగురు బలి!
2
3
4
5