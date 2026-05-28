/US Attacks on Iran: ఇరాన్ పై విరుచుకుపడ్డ అమెరికా.. మళ్లీ మొదలైన యుద్ధం..

America Vs Iran: హార్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో భద్రతాపరమైన చర్యల్లో భాగంగానే వ్యూహాత్మకంగా ఈ దాడులు చేసినట్లు అమెరికా అధికారి తెలిపారు. అమెరికా వాణిజ్య నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ నాలుగు డ్రోన్లను ప్రయోగించిందని..అందుకే ఆ డ్రోన్లను అమెరికా దళాలు సమర్థవంతంగా అడ్డుకున్నాయని తెలిపారు.
టెహ్రాన్ మరిన్ని దాడులకు పాల్పడకముందే.. తమ దళాలు దాని సైనిక స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయన్నారు. ఇవి ముందుచూపుతో, పూర్తిగా ఆత్మరక్షణ కోసం చేపట్టిన చర్యలని సమర్థించుకున్నారు.అమెరికా దాడుల్లో ఎవరైనా ప్రాణాలు కోల్పోయారా, ఎలాంటి ఆస్తినష్టం జరిగిందనేది తెలియాల్సి ఉంది.
కాగా.. హర్మూజ్ సమీపంలో అమెరికా పదే పదే సైనిక చర్యలకు దిగడంపై ఇరాన్ తీవ్రంగా మండిపడింది. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఆ దేశం ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది. అమెరికా దాడులకు ముందు ఇరాన్లోని బందర్ అబ్బాస్ ఓడరేవు పట్టణ సమీపంలో పేలుళ్లు వినిపించాయి. మూడుసార్లు పేలుడు శబ్దాలు వినిపించడంతో.. ఇరాన్ వైమానిక దళాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. అయితే, ఈ పేలుళ్లు ఎలా జరిగాయనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
