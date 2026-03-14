Kharg Island: ఇరాన్ లోని అత్యంత శక్తివంతమైన ఖర్గ్ ద్వీపంలో బాంబులతో విరుచుకుపడ్డ అమెరికా..

Iran America War Updates: ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ సంయుక్త దాడులు చేసి రెండు వారాలు గడుస్తున్న ఇప్పటికీ ఇరాన్ పై అనుకున్న రీతిలో లొంగిరాలేదు. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా రెండు వారాలుగా అమెరికాకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇరాన్ ఈ యుద్దం గెలవలేదు.. అలా అని ఓడిపోలేదు. ఓ రకంగా రెండు వారాలుగా అమెరికాను ముప్పుతిప్పలు పెట్టడంలో సక్సెస్ అయింది. ఓ రకంగా అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఈ యుద్ధం ఓ పెద్ద పరాభవమే అని అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. తాజాగా అమెరికా ఇరాన్ లోని ‘ఖర్గ్’ ఐలాండ్ పై దాడి చేసింది. ఇరాన్ తీరానికి 25KM దూరంలో ఉన్న ఈ దీవి భారీ చమురు నిల్వలకు నిలయం. ఒక్కరోజే ఇక్కడ 7M బ్యారెళ్ల చమురును భద్రపరచొచ్చు. ఇరాన్ క్రూడ్ ఎగుమతుల్లో ఈ దీవి వాటా 90శాతం. దీని మీద దాడి చేస్తే ఇరానే కాకుండా గల్ఫ్ మొత్తానికి భారీ నష్టం వాటిల్లుతుంది. చమురు సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతిని ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి.
ఇరాన్ వర్సెస్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య భయంకరమైన యుద్ధం కొనసాగుతోంది. నిన్నటితో రెండు వారాలు పూర్తైయింది. ఈ యుద్ధం నేపథ్యంలో చాలా మంది మరణించగా, కోట్లల్లో ఆస్తి నష్టం జరిగింది. ఎంతో మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. అయినప్పటికీ ఏ దేశం కూడా తగ్గడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది ఇరాన్. ఐదు అమెరికా విమానాలపై ఇరాన్ దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అమెరికాకు చెందిన వైమానిక దళం ఇంధనం నింపే ఐదు విమానాలను ఇరాన్ ధ్వంసం చేసిందని సమాచారం. తన మిస్సైల్స్ తో దాడి చేసి, ఈ విమానాలను ధ్వంసం చేసినట్లు వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్ ప్రకటన చేసింది. సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్ లో ఉన్న ఈ విమానాలపై ఇరాన్ దాడి చేసినట్లు వెల్లడించింది వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్. అవి పూర్తిగా ధ్వంసం కాలేదని, పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు తెలిపింది.
ఇక ఈ దాడిలో ఎవరు కూడా మరణించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్ పత్రిక. ఇది ఇలా ఉండగా నిన్న ఇరాక్ లో కూలిన అమెరికా KC-135లోని ఆరుగురు సిబ్బంది మరణించారు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్ దేశం సంచలన ప్రకటన చేసింది. తమ అండర్ గ్రౌండ్ మిస్సైల్ సిటీని పరిచయం చేస్తూ వీడియో రిలీజ్ చేసింది ఇరాన్. తమ వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో సూసైడ్ డ్రోన్ బోట్లు ఉన్నాయని ఇందులో వెల్లడించింది. వాటిని హర్మూజ్ జల సంధిలో మొహరిస్తున్నారని ప్రకటన చేసింది ఇరాన్ మిలిటరీ. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను షేర్ చేసి మరి అమెరికాకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. దీనిని అండర్ గ్రౌండ్ మిస్సైల్ సిటీగా పిలుస్తామని తెలిపింది.
నేవల్ డ్రోన్లు, యాంటీ షిప్ మిస్సైళ్ళు, సముద్ర మైన్స్ ఈ టన్నెల్స్ లో భారీగా కనిపించాయి. కాగా ఇటీవల సూసైడ్ డ్రోన్ తోనే అమెరికాకు చెందిన ఆయిల్ ట్యాంకర్ పై ఇరాన్ దాడి చేసింది. ఇది ఇలా ఉండగా ఇరాన్ అగ్ర లీడర్ల సమాచారం అందిస్తే 92.5 కోట్లు రివార్డు ఇస్తామని అమెరికా తాజాగా ప్రకటన చేసింది. వాళ్ల జాడ చెప్పిన వాళ్లకు రివార్డు ఇవ్వడమే కాకుండా భద్రత కూడా కల్పిస్తామని పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రస్తుత సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీతో పాటు మరో 9 మంది సమాచారం ఇవ్వాలని అమెరికా పేర్కొంది.
పశ్చిమాసియా యుద్ధం రోజు రోజుకు తీవ్రతరం అవుతోంది. తాజాగా అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇరాన్ టాప్ లీడర్ల గురించి సమాచారం ఇచ్చిన వాళ్లకు 10 మిలియన్ డాలర్ల ఆఫర్ ప్రకటించింది అమెరికా. అంటే భారత కరెన్సీలో 92.5 కోట్ల రూపాయలు. ఇరాన్ టాప్ లీడర్ల సమాచారం అందిస్తే, రివార్డు ఇవ్వడమే కాకుండా, సదరు వ్యక్తులకు రక్షణ కల్పిస్తామని హామీ కూడా ఇచ్చింది అమెరికా. ఇక అమెరికా తాజాగా ప్రకటించిన లిస్టులో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ సహా మరో తొమ్మిది మంది పేర్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు అమెరికా మిలిటరీకి సంబంధించిన సమాచారం ఇస్తే, కోటి రూపాయల రివార్డ్ ఇస్తామని ఇరాన్ మద్దతు సంస్థ ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఇరాక్ ప్రకటన చేసింది.
