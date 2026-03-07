English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
America Efficiency: ఇజ్రాయిల్ కు వెన్నుదన్నుగా అమెరికా.. సైనిక బలగాల్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యం..

America Efficiency: అణ్వాయుధాలపై అనుమానం... పొరుగుదేశంతో ముప్పు పొంచి ఉందనే భయంతో అమెరికా ఇరాక్ పై దొంగ దెబ్బకొట్టేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇరాన్ లో అణువ్యవస్థను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం చేయాలనే సంకల్పంతో ఇజ్రాయెల్ ముసుగులో ఇరాన్ తో పరోక్ష యుద్ధం చేస్తోంది. ఇంతకీ ఇజ్రాయిల్ కు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న అమెరికా శక్తి ఏమిటి..? ఇంతకీ యుద్ధరంగంలో అమెరికా బలమెంత? ఇరాన్ ను సైనిక బలగాలతో చుట్టుముట్టడానికి అమెరికాకు ఎంత బలగం ఉంది.. అమెరికా బలగాలు ఎక్కడెక్కడున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 06:00 AM IST

America Efficiency: ఇజ్రాయిల్ కు వెన్నుదన్నుగా అమెరికా.. సైనిక బలగాల్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యం..

America War Weapon Power: ఇరాన్ పై యుద్దం విషయంలో సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తోంది. అగ్రరాజ్యానికి అణిగిమణిగి ఉండాలనే భావనతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ పై బాంబులు వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇజ్రాయెల్ కు వెన్నదన్నుగా నిలిచిన అమెరికా  సైనిక బలగాల్లో తిరుగులేని ఆది పత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 51 దేశాల్లో 128 సైనిక స్థావరాలు కలిగిన అమెరికా.. తన ప్రయోజనాలకు అత్యంత కీలకమైన పశ్చిమాసియాలో గణనీయ స్థాయిలో సైనిక శక్తిని మోహరించింది. ఈ ప్రాంతంలో అగ్రరాజ్యానికి దాదాపు 40వేల మంది సైనికులు ఉన్నారు. 

ఇరాన్‌పై దాడి ఉద్దేశంతో కొన్నివారాలుగా ఇక్కడ సైనికశక్తిని అమెరికా పెంచుతూ వస్తోంది. విమాన వాహకనౌకలు యూఎస్‌ఎస్‌ జెరాల్డ్‌ ఆర్‌ ఫోర్డ్, యూఎస్‌ఎస్‌ అబ్రహాం లింకన్‌లను ఈ ప్రాంతానికి తరలించింది. ఈ రెండు విమాన వాహక నౌకల నేతృత్వంలో రెండు క్యారియర్‌ స్ట్రైక్‌ విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో విభాగంలో ఒక విమాన వాహకనౌకతోపాటు భారీగా ఆయుధాలు కలిగిన  గైడెడ్‌ మిసైల్‌ డిస్ట్రాయర్‌ యుద్ధనౌకలు మూడున్నాయి. 

అబ్రహాం లింకన్, జెరాల్డ్‌ ఆర్‌ ఫోర్డ్‌లలో ఎఫ్‌-18 ఫైటర్‌ జెట్‌లు, ఈ-2 గగనతల ముందస్తు హెచ్చరిక విమానాలు, రవాణా విమానాలు ఉన్నాయి. జెరాల్డ్‌ ఫోర్డ్‌లో ఎఫ్‌-35 స్టెల్త్‌ యుద్ధవిమానాలూ మోహరించాయి. వీటికితోడు పెద్ద సంఖ్యలో ఫైటర్‌ జెట్‌లను ఈ ప్రాంతంలోని తన స్థావరాలకు అమెరికా పంపింది. పశ్చిమాసియాలో అగ్రరాజ్యానికి 8 శాశ్వత స్థావరాలు, 11 ఇతర సైనిక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యర్థి గగనతల దాడులను కాచుకోవడానికి అదనంగా టెర్మినల్‌ హై ఆల్టిట్యూడ్‌ ఏరియా డిఫెన్స్‌ , పేట్రియాట్‌ ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌ వ్యవస్థలను మోహరించింది. 

అమెరికా నౌకాదళ ఐదోఫ్లీట్ ప్రధాన కార్యాలయం బెహ్రైన్ జుఫెయిర్ లో ఉంది. అమెరికా నేవీ కార్యకలాపాలకు ఇదే కీలక స్థావరం. ఇక్కడ నాలుగు మైన్ కౌంటర్ మెజర్ యుద్ధ నౌకలున్నాయి. ఇక్కడ 9 వేల మంది అమెరికా సైనికులుంటారు. బెహ్రైన్ లో నిరంతరం సముద్ర గస్తీ విమానాలుంటాయి. సైనికుల కోసం రెండు విమానాలు సరుకు రవాణాకోసం సిద్ధంగా ఉంటాయి.

అమెరికా సైన్యంలోని సెంట్రల్ కమాండ్ కు ప్రధాన కార్యాలయం ఖతార్ లో ఉంది. ఇక్కడ 10వేలమంది అమెరికా సైనికులు మోహరించారు. ఇక్కడ నిఘా విమానాలు, ఫైటర్ జెట్ లకు ఇంధనం నింపే ట్యాంకర్లు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లున్నాయి. గ్లోబ్ మాస్టర్ వంటి సైనిక రవాణా విమానాలున్నాయి. పేట్రియాట్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ పనిచేసే విధంగా రాడార్ తో అనుసంధానం చేసి ఆధునిక టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది.

కువైట్ కేంద్రంగా అమెరికా డ్రోన్లు, మానవ రహిత నిఘా విమానాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇరాక్, సిరియా లో మోహరించే సైనిక విభాగాలకు క్యాంప్ బ్యూరింగ్, విడిది కేంద్రంగా కువైట్ పనిచేస్తోంది.యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రాజధాని అబుదాబికి 40 కిలో మీటర్ల దూరంలో అల్ దఫ్రా వైమానిక స్థావరాన్ని అరబ్ ఎమిరేట్స్ తో పాటు అమెరికా వినియోగించుకుంటోంది. ఇక్కడ అమెరికా కు చెందిన 380వ ఎయిర్ ఎక్స్ పిడీషనరీ విభాగం ఉంది. అందులో 10 విమాన స్క్వాడ్రన్లు, ఎంక్యూ9 రీపర్ వంటి డ్రోన్లున్నాయి. ఇక్కడ గగన తలంలో ముందస్తు హెచ్చరిక విమానాలు మోహరించాయి. దుబాయ్ లోని జెబెల్ అలీ పోర్టును అమెరికా విమానా వాహకనౌకలు, ఇతర యద్ధ నౌకలు సందర్శిస్తుంటాయి.

అమెరికా, దాని మిత్ర పక్షాలకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు, యుద్ద విన్యాసాలకు హబ్ గా ఇరాక్ ను ఎంచుకుంది. ఇక్కడ అయిన్ అల్ అసద్ వైమానిక స్థావరంలో అమెరికా బలగాలు మోహరించాయి. బeగ్దాద్, ఉత్తర కుర్ధిష్ ప్రాంతం, పశ్చిమ ఎడారిలో2500 మంది అమెరికన్ సైనికులున్నారు. ఇక్కడ అపాచీ పోరాట హెలికాప్టర్లు, చినూక్, బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లు, రిమోట్ తో పనిచేసే నిఘా విమానాలున్నాయి.

అమెరికా సైనిక విమానాల కార్యకలాపాలకు సౌదీ అరేబియా తోడ్పాటును అందిస్తోంది. ఇక్కడ 2500 మంది అమెరికా సైనికులున్నారు. రియాద్ కు 60 కిలో మీటర్ల దూరంలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్ లో పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ అమెరికాకు చెందిన పేట్రియాట్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు, థాడ్ వ్యస్థలు పనిచేస్తున్నాయి.

జోర్డాన్ లోనూ అమెరికా సైనిక ప్రత్యేక వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది. ఇక్కడ 3188 మంది సైనికులున్నారు. అమెరికా సైన్యానికి చెందిన 332వ ఎయిర్ ఎక్స్ పిడీషనరీ విభాగం కీలకంగా పనిచేస్తోంది. ఇరాన్ శక్తివంతమైన క్షిపణులు, అణ్వాయుధాలున్నప్పటికీ... ఇజ్రాయెల్ తో జతకట్టిన అమెరికా సైనిక బలగాలతో ఇరాన్ ను అష్టదిగ్బంధం చేసింది. 

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

