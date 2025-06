America Entry In Israel Iran War: శాంతి.. శాంతి.. అంటూనే ఎట్టకేలకు పెద్దన్న యుద్ధంలోకి దిగాడు. ఇరాన్ పై అమెరికా దాడి చేసింది. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ప్రధానంగా ఇరాన్ లోని మూడు న్యూక్లియర్ సైట్లపై దాడి చేసినట్లు ప్రకటించారు. B2 బాంబర్లతో ఫోర్డో, నటాంజ్, ఎస్ఫహాన్ అణు కేంద్రాలపై దాడి చేసినట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు. ఇప్పుడు తమ ప్లేన్లు కూడా సేఫ్ గా తిరిగి వస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలో మరో ఏ దేశం సైన్యం కూడా ఇలా చేయగలిగి ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు శాంతికి సమయం అని పోస్ట్ చేశారు ట్రంప్‌. ఆ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

B2 బాంబర్లతో దాడి..

అయితే నిన్నే మిస్సోరి ఎయిర్ బేస్‌ నుంచి పసిఫిక్ ద్వీపమైన గువం వైపు ఆరు B2 బాంబర్లను అమెరికా తరలించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఇరాన్ పై అమెరికా దాడి విషయం బయటకు వచ్చింది. ఇక ఈ B2 బాంబర్ ప్రత్యేకత రిఫ్యుయలింగ్ చేయకుండానే 6000 నాటికలు మైళ్ళ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తాయి. ఇందులో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు. 40 వేల పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ పేలోడు సామర్థ్యాన్ని ఇది తీసుకువెళ్తుంది. బంకర్లు సొరంగంలోకి కూడా చొచ్చుకు వెళ్తాయి. ఈ బాంబర్లను నార్త్‌ రోప్ గ్రుమ్మన్‌ కంపెనీ తయారు చేసింది.

430 కి పైగా మృతి..

ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో టెహ్రాన్, తబ్రీజ్ నగరాలపై వైమానిక దాడులు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయిల్ పైకి ఇరాన్ ఆత్మహత్య డ్రోన్లు కూడా లాంచ్ చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. కాగా ఇజ్రాయిల్ దాడిలో ఇప్పటివరకు ఇరాన్లో 430 మంది ప్రజలు చనిపోయారు. 3000 మందికి పైగా గాయపడ్డారని ఆ దేశ డిప్యూటీ హెల్త్ మినిస్టర్ తెలిపారు. అయితే గతంలో ఇరాన్ పై రెండు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రకటించిన పెద్దన్న.. ఇలా హఠాత్తుగా యుద్ధంలోకి దిగి ఇరాన్ పై దాడి చేశారు .

హౌతీల ఆగ్రహం..

అయితే అమెరికా ఇరాన్‌పై దాడి చేస్తే ఎర్ర సముద్రంలో ప్రయాణించే యూఎస్ నౌకలను ధ్వంసం చేస్తామని హౌతీలు నిన్న అమెరికాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు .ఇజ్రాయిల్ ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికా పాల్గొంటుంది అన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన చేసింది. తాజాగా అమెరికా ఇరాన్ పై దాడి చేసింది. ఇటీవలే హౌతీలు అమెరికా మధ్య సీజ్‌ ఫైర్ ఒప్పందం కూడా కుదిరింది .

MAJOR BREAKING: Donald Trump has officially entered a war with Iran.

Once again, here’s Trump claiming then President Barack Obama will “start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He’s weak and he’s ineffective.”

pic.twitter.com/wDkPcM9Rfr

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 22, 2025