America - EU Green Land Issue: గ్రీన్లాండ్ వ్యవహారం అమెరికా, ఐరోపా దేశాల మధ్య అగ్గి రాజేసింది. ఎలా గైనా గ్రీన్ ల్యాండ్ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు. అమెరికా రక్షణకు ఇది అవసరమనీ.. అవసరమైతే.. వెనిజులాపై చేపట్టినట్లు సైనిక చర్యకు దిగుతామని హెచ్చరిస్తున్నారు. అటు అమెరికా బారి నుంచి డెన్మార్క్లోని గ్రీన్లాండ్ను కాపాడేందుకు యూరోప్ దేశాల సేనలు రంగంలోకి దిగాయి. అణ్వస్త్ర దేశం ఫ్రాన్స్తో పాటు జర్మనీ, నార్వే, స్వీడన్ సహా వివిధ ఐరోపా దేశాలు.. తమ సేనలను గ్రీన్లాండ్పై మోహరించాయి.. ఈ పరిణామం నాటో కూటమిలో చీలిక తెచ్చిందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గ్రీన్లాండ్ రాజధాని నగరం న్యూక్లో ఉన్న 15 వేల మంది సైనికులకు అదనంగా మరో 13 వేల సైనికులను ఫ్రాన్స్ మోహరించింది.
అమెరికా ఆర్మీకి ఇప్పటికే గ్రీన్లాండ్లో ఒక వైమానిక స్థావరం ఉంది. ఆ స్థావరం నుంచి అగ్రరాజ్యం అకస్మాత్తుగా గ్రీన్లాండ్ రాజధాని నగరం న్యూక్పై సైనిక చర్యను చేపట్టే ముప్పు ఉందని భావిస్తున్నారు. అమెరికా దాడి చేస్తే ఎదుర్కొనే సన్నాహాలు చేయడంలో డెన్మార్క్ తలమునకలై ఉంది. గ్రీన్లాండ్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలపై నాటో కూటమి అధికార వర్గాలు ఆచితూచి స్పందిస్తున్నాయి. నేరుగా గ్రీన్లాండ్ను ప్రస్తావించకుండా, ఆర్కిటిక్ ప్రాంత భద్రతే తమకు ముఖ్యమని నాటో అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే నాటో కూటమి దళాల నిర్వహణకు ఏటా అత్యధిక బడ్జెట్ను అమెరికాయే సమకూరుస్తోంది. దీంతో నాటో విచ్ఛిన్నం కాబోతోందా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.
భౌగోళికంగా అత్యంత కీలకంగా ఉన్న గ్రీన్లాండ్ తమకు దక్కాలని ట్రంప్ పట్టుబడుతున్నారు. లేదంటే రష్యా, చైనా ఆ దీవిని వశపరుచుకుంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎలాగైనా గ్రీన్ ల్యాండ్ స్వాధీనం చేసుకోవాలని భావిస్తున్న ట్రంప్.. తన గ్రీన్ ల్యాండ్ ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తున్న 8 యూరప్ దేశాలపై 10 శాతం అదనపు టారిఫ్ విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ అదనపు సుంకాలు ఫిబ్రవరి 1 (నేటి) నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్లాండ్ దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే వస్తువులపై 10 శాతం టారిఫ్ విధించనున్నారు. గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా సంపూర్ణంగా కొనుగోలు చేయడంపై జూన్ 1కల్లా అంగీకారం కుదరకపోతే సుంకాన్ని 25శాతానికి పెంచుతానని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
గ్రీన్ ల్యాండ్ ఆక్రమణ విషయంలో తనకు మద్దతివ్వని యూరప్ దేశాలపై సుంకాలతో బెదిరింపులకు దిగుతున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్కు ఈయూ గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ వాణిజ్య ఒప్పందానికి బ్రేక్ వేసింది. ట్రంప్ బెదిరింపులకు లొంగని యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అమెరికాతో గత జూలైలో సంతకం చేసిన ఈ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఈయూ వస్తువులపై అమెరికా సుంకాలను 15 శాతానికి పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించారు. బ్లాక్ అమెరికన్ ఎగుమతులపై సుంకాలను కూడా తగ్గించారు. అయితే ఇప్పుడు గ్రీన్ ల్యాండ్ ఆక్రమణకు ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఈ ఒప్పందం భవిష్యత్తును అగమ్యగోచరంగా మార్చేశాయి.మరోవైపు యూరోపియన్ యూనియన్ భారత్ తో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుని అమెరికాకు కీలెరిగి వాత పెట్టింది.
మరోవైపు డెన్మార్క్ అధీనంలోని గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా తన నియంత్రణలోకి తీసుకోవాలన్న నిర్ణయాన్ని 75 శాతం మంది అమెరికన్లే వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తాజా సర్వేలో వ్యక్తమైంది. కేవలం 25 శాతం మంది మాత్రమే ట్రంప్ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నట్లు తేలింది. అమెరికన్ వార్తా సంస్థ సీఎన్ఎన్ ఈ సర్వే నిర్వహించింది. ట్రంప్ సొంత పార్టీలోనూ వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోందని తెలిపింది. ఇక డెమోక్రాట్లలో 94 శాతం మంది గ్రీన్లాండ్ విషయంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తంచేస్తున్నారు. పూర్తి స్వతంత్రులుగా ఉన్న వారిలో 80 శాతం మంది ఈ చర్యను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. ట్రంప్ విదేశాంగ విధానం వల్ల అంతర్జాతీయ సమాజంలో దేశ పరపతి దెబ్బతింటోందని 57 శాతం మంది వ్యతిరేకత కనపరిచారు. వెనెజువెలాపై మిలటరీ యాక్షన్ ను 52 శాతం అమెరికన్లు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్టు సర్వేలో తేలింది.
అటు గ్రీన్లాండ్లో నాటో సైనిక దళాల మోహరింపుపై బెల్జియంలోని రష్యా రాయబార కార్యాలయం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రష్యా, చైనాలను బూచిగా చూపించి గ్రీన్లాండ్లో సైనిక మోహరింపులను నాటో పెంచుతోందన్నారు. అత్యంత ఎత్తయిన ప్రాంతమైన గ్రీన్లాండ్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు తమకు కీలకమైనవని తెలిపింది. మొత్తమ్మీద ట్రంప్ చర్యలు అమెరికా, ఐరోపా దేశాల మధ్య చిచ్చు రాజేసాయి. ఈ పరిణామాలు ఎక్కడికి దారి తీస్తాయోనన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
