US - India Trade Deal: భారత్ పై ట్రంప్ మనసు మార్చిన రాయబారి.. ట్రేడ్ డీల్ వెనక ఉన్న అదృశ్య శక్తి..!

America - Bharat Trade Deal: అంచనాలు మించిపోయాయి.... ఆర్థిక అవాంతరాలు తొలగిపోయాయి. ఔను... ట్రంప్ కు తిక్కుంది. దానికీ ఓ లెక్కుంది. తిక్కముదిరినపుడు ఇష్టారాజ్యంగా పన్నుల భారాన్ని మోపాడు. అయినా భారత్ బెదరలేదు. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ... భారత్ కాళ్లబేరానికి దిగలేదు. అమెరికా అధ్యక్షుడికి కోపం వస్తే... తనేం చేస్తున్నాడో తనకే తెలియదు... ఆయన మాటే శాసనం... చెప్పింది అమలుచేసి తీరాల్సిందే...అదే ఆయనకు సంతోషం కలిగిందంటే ఆ... ఆనందానికి అవధులుండవు... తలచుకుంటే చాలే ఏ దేశాన్ని తల్లడిల్లేలా చేస్తాడు... ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తాడు... ప్రేమకలిగితే చాలు గొప్పదేశంగా అభివవర్ణిస్తాడు. ఊహించని వరాలిచ్చేస్తాడు. అదే జరిగింది ఇన్నాళ్లు... ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యానికి అధిపతిగా... ప్రపంచదేశాలకు పెద్దోడిగా ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇపుడు దారికొచ్చాడు... కారణం ఏదైతేనేం మనసు మార్చుకున్నాడు. భారత దేశానికి ఆర్థికభారాన్ని తగ్గించాడు. ఆయనలో ఎందుకు సడన్ గా మార్పొచ్చింది. పన్నుల భారాన్ని అమాంతంగా ఎందుకు తగ్గించ గలిగాడు? కఠిన హృదయ ఉన్న ట్రంప్ ను ఎవరు మార్చడంలో అతనే కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ప్రపంచ దేశాల్లో సుసంపన్న దేశంగా... అగ్రరాజ్యంగా ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ విభిన్న మనస్కుడు. ముందు వెనుక ఆలోచించని చంచల మనస్తత్వం ఆయనది. తొలిసారిగా అధ్యక్షుడైనపుడు పాలన సాఫీగానే సాగింది. మలిదఫాలో భారత్ దేశం పట్ల విభిన్న వైఖరితో ఇబ్బందిపెట్టాలని ప్రయత్నించారు. తనకు ప్రత్యర్థిగా ఉంటున్న రష్యా నుంచి చమురుకు నుగోలు చేస్తున్నందువల్ల భారత్ ను ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టారు. పొట్టచేతపట్టుకుని ఉపాధికోసం అమెరికాకు వలస వెళ్లిన వారిని బెంబేలెత్తించాడు. అమెరికాకు రావాలంటే భయపడే పరిస్థితి కల్పించాడు. అందుకు తగ్గట్టుగా వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లు చేశాడు. ఆ తర్వాత భారత్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపైన అమాంతంగా సుంకాలు పెంచేశాడు. ఒక్కసారికాదు రెండు సార్లు అంతకు అంత పెంచి మహదానందం పొందాడు. దేశాల మధ్య శాంతి కోరుకుంటున్న శాంతి దూతనని తనకు తాను ప్రకటించుకున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్... శాంతిని పక్కనపెట్టి... ఆందోళనకు గురిచేశాడు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్ లు... ఆయన నిర్ణయాలు అమెరికా-భారతదేశం మధ్య పెద్ద అగాదం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా పట్ల భారతీయుల మమకారం కనుమరుగైపోయింది. అమెరికా వెళ్లాలనుకున్న విద్యావంతులు, మేధావులు మదనపడ్డారు. ట్రంప్ఏకపక్షధోరణి సరికాదని... అహంకారపూరిత నిర్ణయాలు మంచివి కావని అమెరికా అధ్యక్షుడిని వారించే ఎవ్వరూ సాహసించలేదు. అలాగని చెప్పినా... అప్పట్లో ఆయన వినేటోడు కాదు... కాలమే కలిసొచ్చింది. పరిస్థితులు మారాయి. ఎదుటి దేశాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు.. తాత్కాలికంగా ఆనందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్... భవిష్యత్తులో ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలను ఆయనకు బోధపడేలా చేసిన రాయబారం అద్భుత ఫలితాలనిచ్చింది.
కక్షసాధింపులు తాత్కాలికంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు కారణమైనప్పటికీ.. భవిష్యత్తులో అమెరికాకు తలెత్తే ఇబ్బందులను తనదైనశైలిలో పూసగుచ్చినట్లు ఫీడ్ బ్యాక్ ఇవ్వడంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ మెత్తబడ్డారు. భారీ పన్నులు తగ్గించారు. ఈ పన్నులు తగ్గింపు వెనుక అమెరికానుంచి భారత్ వచ్చిన రాయబారి సెర్గియో గోర్ కీ రోల్ పోషించారు.
ఇంతకీ ఎవరీ సెర్గియో గోర్... డొనాల్డ్ ట్రంప్ నకు అత్యంత సన్నిహితుడు.. సెర్గియో గోర్ పిన్నవయస్కుడైనప్పటికీ... ప్రతిభావంతుడు.. తిక్కెక్కిన ట్రంప్ ను దారికి తెచ్చే ప్రయత్నంలో ఆయన సఫలీ కృతమయ్యారు. అమెరికానుంచి భారత్ రాయబారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్ది సమయంలోనే పెద్ద బాధ్యతను భుజాలపైకి తీసుకున్నారు. ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాని పనిని సుసాధ్యం చేశారు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలను పునర్నిర్మించడంలో గోర్ కీలకపాత్ర పోషించారు.
విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి జైశంకర్ మూడు రోజుల అమెరికా పర్యటన ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో విప్లవాత్మక మార్పు చోటుచేసుకుంది. అమెరికా రాయబారి భారత్ చేరుకున్న తర్వాత ఎవ్వరూ ఊహించని ప్రకటన చేశారు. భారత ప్రజలకు శుభవార్త చెప్పారు. భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చల్లో నెలకొన్న ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్ని సెర్గియో సెటిట్ చేశారు. ట్రంప్ విశ్వసించే అధికారుల్లో సెర్గియో అత్యంత ప్రతిభావంతమైన వ్యక్తి. ట్రంప్ నకు విధేయతగా ఉండటం.. ఆయన ఆదేశాలను అమలుచేయడంలో సెర్గియో తీరే వేరు. ఆయనే ట్రంప్ శైలిని మార్చగలిగారు.
రష్యానుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నామనే దుగ్థతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ దేశంపై మోయలేని భారం మోపారు. అయినా భారత్ భరించింది. ట్రంప్ అధికార యంత్రాంగంలో విశ్వసనీయ పాత్రుడైన సెర్గియో గోర్ కూడా రష్యా మూలాలున్న వ్యక్తే కావడం గమనించ దగ్గవిషయం. ఏదైతేనేం అమెరికా- భారతదేశాల మధ్య వ్యాపార సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయి. భారత్ పై పన్నుల భారం తగ్గింది.
సెర్గియో గోర్ తల్లిదండ్రులు రష్యామూలాలున్న వ్యక్తులు. వీరి కుటుంబం 1990లో అమెరికాకు వలస వచ్చింది. అప్పట్లో కొద్ది రోజుల్లోనే గోర్ కు అమెరికా పౌరసత్వం వచ్చేసింది. జార్జ్ వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన సెర్గియో.. 2008లో పొలిటికల్ సైన్స్, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో పట్టా పొందారు. తొలినుంచి రిపబ్లికన్ పార్టీతో సంబంధాలు కొనసాగించిన గోర్.. రిపబ్లికన్ నేషనల్ కమిటీకి కమ్యూనికేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్గా పనిచేశారు. 2020లో ట్రంప్ హయాంలో విక్టరీ ఫైనాన్స్ కమిటీకి చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా నియమితులు కావడంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. తర్వాత ఆయన ట్రంప్నకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా మారిపోయారు. ఇదీ సెర్గియో గోర్ నేపథ్యం.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ నకు ఫ్లోరిడాలో ఓ రిసార్టు ఉంది. దాని పేరు మార్ -ఎ- లోగో... ఆ రిసార్టుకు ఎంత విశిష్టత ఉందో... అదే తరహాలో ట్రంప్ నమ్మదగిన వ్యక్తుల్లో సెర్గియోకు ఆ రిసార్టు పేరునే నిక్ నేమ్ గా పెట్టేశారు. అప్పటినుంచి సెర్గియో గోర్... మేయర్ ఆఫ్ మార్-ఎ-లాగో గా మారిపోయారు. సెర్గియో గోర్... భారత రాయబారిగా రాక ముందు వైట్హౌస్లో పర్సనల్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాజకీయ అజెండాకు తగ్గట్టుగా నిర్ణయాలు అమలుచేశారు.
(రచయత - మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
