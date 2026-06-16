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US Iran Deal: ఇరాన్‌ అమెరికాల మధ్య ముగిసిన యుద్ధం.. తెరుచుకోనున్న హర్మూజ్‌..

America Iran Peace Talks: మిడిల్ ఈస్ట్‌లో యుద్ధం సద్దుమణిగింది. గత కొన్ని రోజులుగా బాంబుల వర్షంతో దద్దరిల్లిన యుద్ధభూమి కుదుటపడనుంది.  తాజాగా ఇరాన్‌ అమెరికాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. దీనికి సంబంధించి డిజిటల్‌ సంతకాలు పూర్తి అయ్యాయని అమెరికా  ప్రకటించింది. ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం పూర్తయ్యిందని, ప్రపంచ చమురు రవాణాకు  కీలకమైన హర్మూజ్‌ జలసంధి శుక్రవారం నుంచి పూర్తిగా తెరుచుకోనుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తన సోషల్ మీడియా ఖాతా అయిన ట్రూత్‌లో వెల్లడించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:04 AM IST
US Iran Deal: ఇరాన్‌ అమెరికాల మధ్య ముగిసిన యుద్ధం.. తెరుచుకోనున్న హర్మూజ్‌..
Image Credit: Iran America War (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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US Iran Deal: ఇరాన్‌ అమెరికాల మధ్య ముగిసిన యుద్ధం.. తెరుచుకోనున్న హర్మూజ్‌..
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