War Impact on Gold Rates: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తోన్న యుద్ధాలు.. భారీగా తగ్గిన ధరలు..

War Impact on Gold Rates: ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ మూల ఏది జరిగినా.. అది ప్రపంచంలోని అందరిపై తీవ్ర ప్రభావితం చూపిస్తుంటాయి. యుద్దం ఎలా మొదలు పెట్టాలో కాదు.. దాన్ని ముగించడం కూడా తెలియాలి. కానీ అమెరికా,ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ ల యుద్ధం మాత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ముడి చమురు దిగుమతులతో పాటు బంగారం, వెండి ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:05 AM IST

Gold Silver Rates Fluctuations Iran Israel War: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితి బంగారం ధరలపై విపరీతమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా US-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. బంగారం ధరల్లో మార్పులకు ప్రధాన కారణం అవుతోంది. ఈ యుధ్దం కారణంగా దుబాయ్‌లో బంగారం మార్కెట్‌పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ఉద్రిక్తత అన్ని స్టాక్ మార్కెట్లను తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోను చేస్తోంది.  ఇరాన్ యుద్ధం ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దుబాయ్ బంగారు మార్కెట్‌పై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. ఈ యుద్ధం కారణంగా, విమాన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల దుబాయ్ నుండి ఇతర దేశాలకు బంగారాన్ని రవాణా చేయడం అసాధ్యం అయింది. భారతదేశం వంటి వివిధ దేశాల నుంచి గోల్డ్ వ్యాపారులు దుబాయ్ బంగారాన్ని పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే యుద్ధం కారణంగా దుబాయ్‌లో పెద్ద మొత్తంలో బంగారం నిలిచిపోయింది. డీలర్లు ప్రస్తుతం కొత్త ఆర్డర్‌లు ఇవ్వకపోగా...ఇప్పటికే ఉంచిన ఆర్డర్‌లను కూడా తీసుకోవటం లేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

యుద్ధం కారణంగా గగనతలం మూతపడటంతో ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాలకు బంగారాన్ని సరఫరా చేసే కీలక కేంద్రం కావడంతో ఇక్కడ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. విమానాల్లో కార్గో సేవలు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల కొన్ని టన్నుల బంగారం విమానాశ్రయాల్లోనే చిక్కుకుపోయింది. ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరగడంతో కొత్త ఆర్డర్లు ఇచ్చేందుకు కొనుగోలుదారులు భయపడుతున్నారు. రవాణా గ్యారెంటీ లేని చోట పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్ అని వ్యాపారులు వెనక్కి తగ్గుతున్నారు.

యుద్ధం కారణంగా దుబాయ్‌లో వ్యాపారులు లండన్ బెంచ్‌మార్క్ ధరతో పోలిస్తే ఔన్సుకు 30 డాలర్ల వరకు తగ్గింపుతో బంగారాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు. వాయిదా పడిన రవాణా, విమాన ప్రయాణానికి ఏర్పడిన అంతరాయం, బులియన్ సరఫరాదారుల సామర్థ్యం తగ్గడం వంటి కారణాలు ఈ డిస్కౌంట్లకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.

స్విట్జర్లాండ్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, ఆఫ్రికా నుండి వచ్చే బులియన్ సరుకులు దుబాయ్ ద్వారా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చేయబడతాయి. అయితే, యుద్ధం కారణంగా విమానాలు గణనీయంగా పరిమితం కావడం, భూసరిహద్దుల ద్వారా రోడ్డు రవాణా సవాళ్లను ఏర్పరచడం, బీమా, రవాణా ఖర్చులు 60 నుంచి 70 శాతం వరకు పెరగడం వల్ల వ్యాపారులు బంగారాన్ని తగ్గింపుతో అమ్మాల్సి వస్తోంది.

చాలా మంది కొనుగోలుదారులు కొత్త ఆర్డర్లను వాయిదా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే గోల్డ్ డెలివరీ టైంలో ఖచ్చితత్వం లేదు. అధిక ఖర్చులు భరించాల్సి ఉంది. దుబాయ్ నుంచి భారతదేశానికి బంగారం ఎగుమతిలో సమస్యలు ఏర్పడటం వల్ల MMTC-PAMP వంటి ప్రధాన శుద్ధి కర్మాగారాలు సరఫరాలో విఘాతం ఎదుర్కొంటున్నాయి. మైనింగ్ ప్రాంతాల నుంచి డోరే బంగారం తీసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి, తద్వారా ట్రేడింగ్ అస్థిరత, ధరల ఒత్తిడి ఉంది.

ప్రస్తుతానికి భారతదేశం, ఇతర ఆసియా కొనుగోలుదారులకు సరిపడే స్టాక్ ఉంది. అయితే ఈ పరిస్థితులు కొన్ని నెలలుగా కొనసాగితే, భౌతిక బులియన్ సరఫరాలో తాత్కాలిక ఒత్తిడి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు 2026లో స్పాట్ బంగారం ధరలు దాదాపు 20 శాతం పెరిగి.. ఔన్సుకు 5 వేల డాలర్లకు పైగా చేరాయి. కానీ ట్రేడింగ్ ఇంకా అస్థిరంగా ఉంది. ఈ సమస్య మరికొన్ని నెలలు కొనసాగితే భారత్ లో బంగారం కొరత ఏర్పడుతుందని అంటున్నారు.

