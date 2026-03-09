English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Petrol Rates hike: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. భారత్ లో భారీగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు..?

Petrol Rates hike: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. భారత్ లో భారీగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు..?

Petrol Rates hike: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్‌ తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటి 101.19 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక పెద్ద హెచ్చరిక అని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. దీంతో భారత్ లో కూడా భారీగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగబోతన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 9, 2026, 12:11 PM IST

Trending Photos

Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!
6
Gaddar Awards 2025
Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!
Kadapa: తిరుమల నెయ్యి ట్యాంకర్‌ బోల్తా.. బిందెలు, బకెట్లతో ఎగబడిన జనం..!!
5
Tirumala News
Kadapa: తిరుమల నెయ్యి ట్యాంకర్‌ బోల్తా.. బిందెలు, బకెట్లతో ఎగబడిన జనం..!!
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!
Gold Price Crash: బంగారం ధర ఒకే వారంలో ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఫ్యూజులౌట్.. ఓసారి ఈ లెక్కలపై లుక్కేయండి..!!
5
Hyderabad gold rates
Gold Price Crash: బంగారం ధర ఒకే వారంలో ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఫ్యూజులౌట్.. ఓసారి ఈ లెక్కలపై లుక్కేయండి..!!
Petrol Rates hike: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. భారత్ లో భారీగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు..?

Petrol Rates hike: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ ఎఫెక్ట్ మన వంటింటిపై పడింది. ఇప్పటికే వంట గ్యాస్ ధర రూ. 100 పెంచుతూ చమురు సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ చమురు క్షేత్రాలే టార్గెట్ చేస్తూ అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ చేసిన దాడులతో ఇరాన్ కు లక్షల కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్టు అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. మొత్తంగా ఇరాన్ నుంచి చైనా ఎక్కువగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. మరోవైపు ఇరాన్.. గల్ఫ్ దేశాలపై విరుచుకు పడటంతో ఆ దేశాల్లోని చమురు క్షేత్రాల్లో ఆయిల్ వెలికితీతకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో ప్రపంచ  వ్యాప్తంగా క్రూడాయిల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి.  

Add Zee News as a Preferred Source

గత నాలుగేళ్ల కాలంలో చమురు ధరలు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా మొజ్తీబా ఖమేనీ బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఇరాన్ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారనే ఉద్దేశ్యంతో చమురు ధరలు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణా నిలిచిపోతుందేమోనన్న భయం పెట్టుబడిదారులను వెంటాడుతోంది.

చమురు ధరలు 100 డాలర్లు దాటడం వల్ల భారతదేశం వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడబోతోందన్న అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. భారత్ తన చమురు అవసరాలలో 85 శాతం దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటుంది. ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, LPG ధరలు పెరగడమే కాకుండా, రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడేలా చేస్తుంది. రూపాయి విలువ పడిపోవడం, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్  పెరగడం వంటి ఆర్థిక సవాళ్లను దేశం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో కొనసాగుతున్న యుద్ధం సుదీర్ఘ కాలం కొనసాగితే, చమురు ధరలు మరింత పెరిగి బ్యారెల్‌కు $ 120-130 డాలర్ల వరకు వెళ్లవచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల నుండి చమురు ఉత్పత్తి తగ్గడం కానీ,  రవాణా మార్గాల్లో ఆటంకాలు కలగడం లాంటివి జరిగితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయిల్ క్రైసిస్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల యుద్ధ పరిణామాలు ప్రపంచ మార్కెట్ల భవిష్యత్తును నిర్ణయించబోతున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

యుద్ధం కారణంగా చమురు ధరలు పెరుగుతాయని ప్రజలు భయపడుతున్నారు. వీటిపై భారత్ ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. భారత ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావొద్దని తెలిపింది. ప్రస్తుతం మన దేశంలో ముడిచమురు, రిఫైన్డ్‌ పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల రూపంలో 4 వేల కోట్ల లీటర్ల ఇంధన నిల్వలున్నాయని భారత ప్రభుత్వం తాజాగా వెల్లడించింది. దేశంలో 25 రోజులకు మాత్రమే సరిపోయే ఇంధన నిల్వలున్నాయనే ప్రచారం తప్పని.. రెండు నెలలకు సరిపోయేంతా చమురు నిల్వలు మనదగ్గర ఉన్నాయని భారత ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మంగళూరు, పడూర్, విశాఖపట్నం ప్రాంతాల్లోని వ్యూహాత్మక కేంద్రాలతో పాటు ట్యాంకులు, పైప్‌లైన్లు, సముద్ర నౌకల్లో ఈ నిల్వలున్నట్లు తెలిపింది.

భారత్ దశాబ్దం క్రితం 27 దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటుండగా, ప్రస్తుతం 40 దేశాల నుంచి మనకు చేరుతోంది. మన దేశ చమురు దిగుమతుల్లో 40 శాతమే హర్మూజ్‌ జలసంధి మీదుగా వస్తోందని, మిగతా 60 శాతం రష్యా, పశ్చిమ ఆఫ్రికా, అమెరికా, మధ్య ఆసియా మార్గాల ద్వారా అందుతున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఒకే సముద్ర మార్గంపై ఆధారపడి, ఇంధన భద్రతపై ఆందోళన చెందే రోజులు పోయాయని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. 

మన దేశానికి అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా రష్యా కొనసాగుతుందని భారత ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయంగా రాజకీయ ఒత్తిళ్లున్నా, రష్యా చమురు కొనుగోళ్లకు ఏ దేశం అనుమతిపై భారత్‌ ఆధారపడలేదని, గత నెలలోనూ రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు వచ్చాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగినా, చమురు సరఫరాకు ఇబ్బంది తలెత్తకుండా చూసేందుకు.. అదనపు ముడిచమురు కోసం అమెరికా, రష్యా, పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశాలతో మన రిఫైనరీ సంస్థలు చర్చలు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి చమురు దిగుమతుల్లో దాదాపు సగం, హర్మూజ్‌ జలసంధి ద్వారానే వచ్చిందని తెలిపింది.   ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు ప్రారంభించాక.. ఈ వ్యూహాత్మక జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా దాదాపుగా నిలిచిపోయినట్లు వెల్లడించింది.

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Petrol Diesel Rates hikeGulf ConflictImpact of us iran Israel WarIran War effectPetrol Prises Hike

Trending News