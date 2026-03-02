English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
US - Iran - Isreal War: అమెరికాపై ఇరాన్ పై చేయి.. యూస్ MQ -9 రీఫర్ నిఘా డ్రోన్ ను కూల్చేసిన ఇరాన్..

US Iran Israel War : అమెరికా, ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ వార్ మరింత ముదిరింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ను హతమార్చిన తర్వాత ఇరాన్ దళాలు మరింత రెచ్చిపోతున్నాయి. అంతేకాదు అరబ్ దేశాల్లోని అమెరికా వైమానిక స్థావరాలను టార్గెట్ గా దాడులు చేసింది. కానీ పటిష్ఠమైన డ్రోన్ వ్యవస్థ కారణంగా వాటికి ఏమి కాలేదు. కానీ తాజాగా ఇరాన్ జరిపిన దాడుల్లో అమెరికాకు చెందిన కీలకమైన MQ-రీఫర్ నిఘా డ్రోన్ ను కూల్చేసిన ఇరాన్.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:53 AM IST

US Iran Israel War :ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం మరింత తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది. అమెరికాకు చెందిన అత్యంత ఖరీదైన, అత్యాధునికమైన MQ-9 రీపర్ నిఘా డ్రోన్‌ను తాము విజయవంతంగా కూల్చివేశామని ఇరాన్ అధికారికంగా ప్రకటించడమే కాకుండా, దానికి సంబంధించిన వీడియో ఆధారాలను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ వీడియోలో ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణి డ్రోన్‌ను నేరుగా ఢీకొట్టడం, ఆ తర్వాత ఆ డ్రోన్ మంటల్లో చిక్కుకుని శకలాలుగా మారి కింద పడిపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సుమారు 30 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఈ డ్రోన్ కూల్చివేత, అమెరికా సాంకేతిక శక్తికి ఇరాన్ ఇచ్చిన గట్టి సవాలుగా అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

అమెరికా రక్షణ శాఖ ఈ ఘటనపై ముందుగా నోరు మొదపపోయినా. తమ నిఘా డ్రోన్‌తో సంబంధాలు తెగిపోయినట్లు వెల్లడించింది. సాధారణంగా MQ-9 రీపర్ డ్రోన్లు అత్యంత ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ, శత్రువులకు దొరక్కుండా నిఘా సమాచారాన్ని సేకరించడంతో పాటు అవసరమైతే క్షిపణులతో దాడులు కూడా చేయగలవు. అటువంటి అత్యాధునిక యంత్రాన్ని కూల్చివేయడం ద్వారా, అమెరికా యొక్క ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ వ్యూహాలకు తాము భయపడటం లేదని ఇరాన్ సంకేతాలు ఇచ్చినట్లైయింది. తమ అగ్రనేతలను అమెరికా హతమార్చిందని వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో తమ సైన్యం ఇంకా బలంగానే ఉందని నిరూపించుకోవడానికి ఇరాన్ ఈ డ్రోన్ కూల్చివేతను ఒక గొప్ప విజయంగా ప్రచారం చేసుకుంటోంది.

ఈ పరిణామం యుద్ధాన్ని మరింత ప్రమాదకరమైన మలుపు తిప్పే అవకాశం ఉంది. తన శక్తివంతమైన డ్రోన్‌ను కోల్పోయిన అమెరికా, దీనికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ యొక్క రాడార్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలపై మరింత ఉధృతంగా దాడులు చేసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ఇరాన్ తన గగనతలంలోకి వచ్చే ఏ విమానాన్ని అయినా వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరిస్తోంది. ఈ ఉద్రిక్తతలు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలోని గల్ఫ్ ప్రాంతంలో విమానాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. అంతేకాదు ఇరాన్ అంతర్జాతీయ నౌక రవాణాకు కీలకమైన హర్ముజ్ జల సంధిని దిగ్భందనం చేసింది. దీంతో ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు, సరుకు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ఇరు దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న ఈ గగనతల యుద్ధం, అణు యుద్ధానికి, పూర్తిస్థాయి భూతల యుద్ధానికి దారితీస్తుందేమోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఓ రకంగా మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి ఇది సంకేతమని అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను విశ్లేషిస్తున్న వారు చెబుతున్న మాట. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Iran Israel warFlights cancelledDubaiIranian Missile Blasting Americn MQ 9 Reaper Droneiran israel war

