US- Israel - Iran War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధంలో చైనా ఎంట్రీ.. ? అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా డ్రాగన్ వ్యూహం అదేనా..!

china entry into iran Israel War: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలు భీకరదాడులకు తెగబడుతున్నాయి. అణ్వాయుధాల తయారీ ఆంక్షలను పట్టించుకోకపోవడంతో ఇరాన్ విలవిల్లాడుతోంది. ఇరాన్ పై వరుసగా జరుగుతున్న వైమానిక దాడులతో చైనా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేసింది. ఏ దేశమైనా మరొక దేశం యొక్క జాతీయ సార్వభౌమాధికారం, ఆ దేశ భద్రత,ప్రాదేశిక సమగ్రతను గౌరవించాల్సిందేనని చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.ఇరాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం లేదా ఆ దేశ భూభాగంపై దాడులు చేయడం అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు విరుద్ధమని చైనా అభిప్రాయపడింది. తక్షణ కాల్పుల విరమణకు డిమాండ్ చేసింది. మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు అదుపుతప్పి మహా యుద్ధానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని చైనా హెచ్చరించింది. పరిస్థితి మరింత విషమించక ముందే అన్ని పక్షాలు తక్షణమే కాల్పుల విరమణ పాటించాలని పిలుపునిచ్చింది. యుద్ధం వల్ల సామాన్య ప్రజలు బలికావడమే కాకుండా, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని చైనా ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
అమెరికా 'ఆపరేషన్ మిడ్నైట్ హామర్'లో భాగంగా ఇరాన్లోని ఫోర్డో, నటాంజ్, ఇస్సహాన్ అణు స్థావరాలపై ఖచ్చితమైన దాడులు చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరాయి. ఇప్పుడు అతిపెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే....ఇరాన్కు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి, చమురు కొనుగోలుదారు అయిన చైనా 5000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇరాన్ కోసం ఏవిధంగా సహకరిస్తుందనే అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి.
చైనా, ఇరాన్ మధ్య 25 సంవత్సరాలు వ్యూహాత్మక సహకార ఒప్పందం ఉంది. ఇందులో ఇంధనం, వాణిజ్యం, మౌలిక సదుపాయాలు, సైనిక సహకారం ఉన్నాయి. ఇరాన్ చైనాకు ప్రతిరోజూ సుమారు 20 లక్షల బారెళ్ల చమురును సరఫరా చేస్తుంది. ఇది చైనా చమురు దిగుమతులలో 15 శాతం. ఇరాన్ 90 శాతం చమురు ఎగుమతులు చైనాకు వెళ్తాయి, పశ్చిమ ఆంక్షలను తప్పించుకోవడానికి డార్క్ ఫ్లీట్ ట్యాంకర్ల ద్వారా ఇది జరుగుతుంది.
మిడిల్ ఈస్ట్ లో అమెరికా ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి చైనాకు ఇరాన్ ఒక ముఖ్యమైన భాగస్వామి. చైనా ఇరాన్కు క్షిపణి సాంకేతికత, డ్రోన్ భాగాలు, రాకెట్ ఇంధనాన్ని సరఫరా చేసింది. అమెరికా 7 బీ-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు, 125 విమానాలను ఉపయోగించి ఇరాన్ అణు స్థావరాలపై దాడి చేసిన 'ఆపరేషన్ మిడ్నైట్ హామర్' తర్వాత, చైనా ఇరాన్కు సైనికపరంగా మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం.
చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సైన్యాలలో ఒకటి, ఇందులో 20 లక్షల మంది క్రియాశీల సైనికులు, 10 లక్షల మంది రిజర్వ్ దళాలు, అధునాతన ఆయుధ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ దళం 5000 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న మధ్యప్రాచ్యంలో సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలదని భావిస్తున్నారు. చైనాలో 9 లక్షల 7౦వేల మంది క్రియాశీల సైనికులున్నారు. 7వేల ట్యాంకులు , 35వేల సాయుధ వాహనాలున్నాయి. 12వేల ఫిరంగిలున్నాయి. ప్రధానంగా ప్రాంతీయ రక్షణ కోసం భారత సరిహద్ధుల్లో పరిమిత రవాణా సౌకర్యాలతో ఉన్న చైనా... ఇపుడు ఇరాన్ కు మద్ధతుగా యుద్ధరంగంలో కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది.
ఇరాన్ తో చైనాకు విడదీయ రాని అనుబంధం ఉంది. వ్యాపార, వాణిజ్య సంబంధాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. ఇరాన్ నుంచి చమురు సరఫరా చైనా ఇంధన భద్రతకు కీలకం అని చెప్పాలి. ఇజ్రాయెల్ , అమెరికా ఇరాన్ చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలపై దాడి చేస్తే, చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రభావితం కావచ్చు. చైనా చమురు దిగుమతులలో సగం వెళ్లే హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేయడంతో పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది.
ఇరాన్ - సౌదీ అరేబియా మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి 2023లో చైనా మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. దీంతో దాని ప్రాంతీయ ప్రభావం పెరిగింది. ఇటీవలి నెలల్లో మూడు బోయింగ్ 747 కార్గో విమానాలు చైనా నుండి ఇరాన్కు వెళ్లాయి. ఇది సైనిక పరికరాల ఉండగా డ్రోన్లు, రాడార్ భాగాలు వంటివి సరఫరా గురించి ఊహాగానాలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇరాన్కు 40 నౌకలు, 200 కార్గో విమానాలు, 1000 ట్రక్కుల ఆయుధాలను చైనా పంపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ గ్లోబల్ పవర్ ప్రొజెక్షన్ సామర్థ్యం పరిమితంగా ఉంది. 5వేల కి.మీ. దూరంలో సైనిక ఆపరేషన్ కోసం భారీ నౌకా, వాయు మద్దతు అవసరం ఉంది. ఇది పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ వద్ద లేదు. చైనా సైన్యానికి విదేశీ యుద్ధాలలో అనుభవం లేదు. దానికి విదేశీ స్థావరాలు లేవు. చైనా విదేశాంగ విధానం జోక్యం చేసుకోకపోవడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. విదేశీ యుద్ధాలకు దూరంగా ఉంటుంది. చైనా సైనిక మద్దతుకు బదులుగా దౌత్య ప్రకటనలు, ఆర్థిక సహాయం పై దృష్టి సారిస్తుందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
