US - Iran - Israel: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధంలో ఎవరి సత్తా ఎంత..? దాడులు జరిగినా బెదరని ఇరాన్..!

US - Iran - Israel: ప్రపంచంలో యుద్ధమేఘాలు బాంబుల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బలగాలు బాంబులు విసురుతుంటే... ఇజ్రాయెల్, అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతోంది. ప్రతీకార దాడులతో ప్రపంచదేశాలను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. యుద్ధంరంగంలోకి దిగిన ఇజ్రాయెల్ బలమెంత? ప్రతీకార చర్యలకు పాల్పడుతున్న ఇరాన్ సత్తా ఏంటి? ఇజ్రాయెల్ కు సహకరిస్తున్న అమెరికా సామర్థ్యమేంటి? ఇరాన్ కు సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామంటున్న చైనా శక్తిసామర్థ్యాలు ఏంటి? 

America - Israel - Iran War: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్ సింహగర్జన చేస్తోంది. ఆపరేషన్ ‘రోరింగ్ లయన్’ పేరుతో ఇరాన్ పేరుతో విరుచుపడుతూనే ఉంది. అటు ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు చేస్తోంది. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను తయారు చేస్తోందనే ఉద్ధేశంతో భయాందోళనకుగురైన ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కలిసి ఇరాన్ పై విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. యుద్ధాన్ని ప్రారంభించిన తొలిరోజే... ఇస్లామిక్ మతగురువు, ఇరాన్ సుప్రీం ఖమేనిని ఖతం చేసిన ఇజ్రాయెల్, రెండు రోజుల తర్వాత ఏకంగా అణుకేంద్రాలపై విరుచుకుపడింది. ప్రతీకార దాడులు ఇప్పట్లో సద్దుమణిగేలా కన్పించడంలేదు. యుద్ధానికి ఉసిగొల్పిన ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వెనుక్కి తగ్గితేగానీ యుద్ధాన్ని విరమించేది లేదని ఇరాన్ ఖరాకండిగా ప్రకటించింది.

శతృదేశాలనుంచి ముంపును ముందే గుర్తించిన ఇరాన్... అణు శుద్ధి కేంద్రాన్ని భూగర్భంలో నిర్వహిస్తోంది. అంతా పగడ్బందీగా ముందస్తు చర్యలను చేపట్టిన ఇరాన్... ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బాంబుల వర్షాన్ని పెద్దగా ఖాతరు చేయడంలేదు. నంతాజ్ లోని అణుకేంద్రంపై ఇజ్రాయెల్ దాడికి పాల్పడటంతో ఎలాంటి నష్టం వాటల్ల లేదని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అణుకేంద్రం నుంచి ఎక్కడా రేడియేషన్ లికేజీ లేకుండా ఇరాన్ సాంకేతికంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. నతాంజ్ అణుకేంద్రంపై దాడికి పాల్పడిన విషయం వాస్తవమేనని ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ధృవీకరించింది. ఈ దాడిలో అణుకేంద్ర భవనాలు మాత్రమే దెబ్బతిన్నాయని, అణుశక్తి కేంద్రానికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని స్పష్టంచేసింది.

పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ ప్రకంపనలతో పాకిస్థాన్ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. పాకిస్థాన్ పై ఆకాశయానంపై ఆంక్షలు విధించింది. పాకిస్థాన్ మీదుగా విమానాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కరాచీ, లాహోర్ మార్గాల్లో గగనతలంపై ఆంక్షలు విధించామని పాకిస్థాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ నుంచి దుబాయ్, దోహా, అబుదాబి, మస్కట్, షార్జా ప్రాంతాలకు నడిచే విమాన సర్వీసులు రద్దుచేసినట్లు పాకిస్థాన్ ఎయిర్ పోర్టు అధికారులు ప్రకటించారు.

ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బాంబుల వర్షంతో విరుచుకుపడుతుంటే... అటు ఇరాన్ అమెరికా స్థావరాలపైనా విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. అమెరికా ఎంబసీ కార్యాలయాల లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్లతో విధ్వంసానికి పాల్పడింది. బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్, యూఏఈ సహా 7 దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు చేసింది. దాడుల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ, ఇరాక్‌తోపాటు పలు దేశాలు తమ గగనతలాలను మూసివేశాయి.

బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా నౌకాదళ 5వ ఫ్లీట్‌ ప్రధాన కార్యాలయంపై ఇరాన్‌ దాడులు జరిపింది. మనామాలోని బహుళ అంతస్తుల భవనం మంటల్లో చిక్కుకుంది. కువైట్‌లోని అల్‌ సలేం అమెరికా ఆర్మీ సెంట్రల్‌పై ఇరాన్‌ విరుచుకుపడింది. ఖతార్‌లోని అల్‌ ఉదైద్‌ వైమానిక స్థావరంపై ఇరాన్‌ క్షిపణులు పేల్చింది. యూఏఈలోని అల్‌-ధఫ్రా ఎయిర్‌బేస్‌పై దాడులు చేసింది. దుబాయ్‌లో గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను మోహరించారు. ప్రఖ్యాత పామ్‌ జుమేరియా ప్రాంతంలోని అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల హోటల్‌ మంటల్లో చిక్కుకుంది.  జోర్డాన్‌లోని కింగ్‌ హుసేన్‌ వైమానిక స్థావరాన్నీ ఇరాన్‌ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. తమ దేశంలోని రియాద్‌పై ఇరాన్‌ దాడులు చేయడాన్ని సౌదీ అరేబియా ఖండించింది. ఇరాన్‌కు మద్దతుగా యెమెన్‌లోని హూతీ రెబల్స్‌.. ఎర్ర సముద్రంలోని నౌకలపై దాడులకు దిగారు. ఇజ్రాయెల్‌పైనా డ్రోన్లు, క్షిపణులను ప్రయోగించారు.

యుద్ధ తీవ్రత పెరగడంతో చమురు ఎగుమతులకు కీలక స్థావరమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మూసేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. దీంతో చమురు ఉత్పత్తులు పెట్రోలు, డీజిల్, గ్యాస్ రవాణాకు వినియోగించే 700 నౌకలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు భారత్ ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రష్యా నుంచి వేరే రూట్లో ఆయిల్ ను దిగుమతి చేసుకుంటోంది. 

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు ఒకవైపు.. ఇరాన్‌ మరోవైపు నిలిచి పరస్పరం బాంబుల వర్షం కురిపించుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ దేశాల సైనిక బలగాల శక్తిసామర్థ్యాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.  ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఇరాన్ పై వెనుకడుగు వేసే ప్రసక్తేలేదని తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్ పై విరుచుకు పడేందుకు యుద్ధ సామగ్రి సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించారు. మరోవైపు మరో వారం రోజుల్లో యుద్దం ముగిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం విశేషం. 

(రచయత - మునిరాజ్ - తంజావూరు కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్)

