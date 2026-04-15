US Iran Peace Talks: మరోసారి పాక్ వేదికగా యూఎస్, ఇరాన్ శాంతి చర్చలు..

US Iran Peace Talks:పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా, ఇరాన్‌ మరోసారి శాంతి చర్చలకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. పాకిస్థాన్‌ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా రాబోయే రెండు రోజుల్లోనే ఈ  చర్చలు జరగొచ్చని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌  ప్రకటించారు. అక్కడికి వెళ్లేందుకు తాము సుముఖంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. చర్చలకు వచ్చేందుకు ఇరాన్‌ కూడా అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో శాంతిస్థాపన దిశగా మళ్లీ ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 08:52 AM IST

America - Iran War : వాషింగ్టన్‌-టెహ్రాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణ అంగీకారం గడువు ఈ నెల 21తో ముగియనుంది. ఆలోపే చర్చల ద్వారా శాశ్వత శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని ఇరుపక్షాలు కోరుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈసారి సంప్రదింపుల్లో ఇరు దేశాల తరఫున ఎవరెవరు పాల్గొంటారన్నదానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. మరోవైపు- ఇరాన్‌ దిగ్బంధనాన్ని అమెరికా కొనసాగిస్తోంది. ఆ దేశానికి నౌకల రాకపోకలను హర్మూజ్‌ సమీపంలో అడ్డుకుంటోంది. దీనిపై ఆగ్రహంతో ఉన్న ఇరాన్‌.. అమెరికాపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఐక్యరాజ్య సమితికి విజ్ఞప్తి చేసింది. అమెరికా చర్య తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను తీవ్రంగా ఉల్లంఘిస్తోందని పేర్కొంది. 

అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి విడత చర్చలు విఫలమవడానికి ప్రధాన కారణం- అణ్వస్త్ర తయారీ విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడమే. తాజాగా దీనికి సంబంధించి ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అణ్వాయుధాలను తయారుచేసుకోకుండా.. 20 ఏళ్లపాటు యురేనియం శుద్ధిని నిలిపివేయాలని చర్చల్లో వాషింగ్టన్‌ ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. అయితే కేవలం ఐదేళ్లపాటే ఆ ప్రక్రియను ఆపేందుకు టెహ్రాన్‌ ముందుకొచ్చిందట. ఈ మేరకు విశ్వసనీయ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ అమెరికా మీడియాలో తాజాగా కథనాలు వెలువడ్డాయి. వాస్తవానికి ఇరాన్‌ శాశ్వతంగా యురేనియం శుద్ధిని నిలిపివేయాలని ట్రంప్‌ ముందునుంచీ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. కానీ చర్చల సమయంలో 20 ఏళ్ల కాలావధిని ప్రతిపాదించడం టాక్‌ ఆఫ్‌ ది వార్‌గా వినిపిస్తోంది. 

మరోవైపు ఇరాన్‌ దిగ్బంధనాన్ని అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ కొనసాగిస్తోంది. తమ ఆదేశాలతో హర్మూజ్‌లో ఆరు వాణిజ్య నౌకలు వెనక్కి మళ్లాయని అది వెల్లడించింది. ఇరానేతర పోర్టులకు మాత్రమే రవాణాను అనుమతిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. చైనాకు చెందిన చమురు, రసాయనిక ట్యాంకర్‌ రిచ్‌ స్టారీ  UAE నుంచి వస్తూ నిన్న హర్మూజ్‌ను విజయవంతంగా దాటింది. అమెరికా బలగాలు ఇరాన్‌ దిగ్బంధనాన్ని ప్రారంభించాక ఈ జలసంధిని దాటిన తొలి నౌక ఇదే కావడం విశేషం. 

ఇరాన్‌ ఓడరేవులు, తీరప్రాంతాలను అమెరికా దిగ్బంధించడంపై సౌదీ అరేబియా ఆందోళన చెందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధం కారణంగా హర్మూజ్‌లో రవాణా నిలిచిపోయినప్పటికీ.. సౌదీ తన ముడిచమురును పైప్‌లైన్ల ద్వారా ఎర్రసముద్రం తీరానికి చేరుస్తోంది. అక్కడి నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తోంది. యుద్ధం మొదలు కాకముందున్న స్థాయిలో రోజుకు దాదాపు 70 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును ఇప్పుడు ఆ దేశం ఎగుమతి చేయగలుగుతోంది. అయితే దిగ్బంధనానికి ప్రతీకారంగా.. ఎర్రసముద్రానికి నిష్క్రమణ మార్గం వంటి బాబ్‌ ఎల్‌-మాండెబ్‌ జలసంధిని యెమెన్‌లోని హూతీల సాయంతో ఇరాన్‌ మూసివేసే ముప్పుంది. అదే జరిగితే మళ్లీ తమ చమురు రవాణా ఆగిపోతుందని సౌదీ ఆందోళన చెందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో- ఇరాన్‌ దిగ్బంధనాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని తన మిత్రపక్షమైన అమెరికాకు సౌదీ విన్నవిస్తున్నట్లు ఆమెరికా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగింపు కోసం అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య మధ్యవర్తిత్వం నిర్వహించేందుకు రష్యా ముందుకొచ్చింది. ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాగ్చీతో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్‌ తాజాగా ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి స్థాపన కోసం చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌ 4 పాయింట్లతో కీలక ప్రణాళికను ప్రతిపాదించారు. పశ్చిమాసియాలో దేశాలన్నీ శాంతియుత సహజీవన సూత్రానికి కట్టుబడి ఉండటం, అన్ని దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించడం, అంతర్జాతీయ చట్టాలను పాటిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్త గందరగోళాన్ని నివారించడం, అన్ని దేశాలు అభివృద్ధి-భద్రతను మిళితం చేస్తూ ముందుకెళ్లడం ఈ ప్రణాళికలోని అంశాలు. అబుధాబీ క్రౌన్‌ ప్రిన్స్‌ షేక్‌ ఖాలెద్‌ బిన్‌ మొహమ్మద్‌ బిన్‌ జయేద్‌ అల్‌ నహ్యాన్‌ బీజింగ్‌లో జిన్‌పింగ్‌తో మంగళవారం భేటీ అయ్యారు. పశ్చిమాసియాలో తాజా పరిస్థితులపై చర్చించారు.  ఇరాన్‌తో తమ సంబంధాల విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దని అమెరికాను చైనా హెచ్చరించింది. వాషింగ్టన్‌ ప్రమాదకరంగా, బాధ్యతారాహిత్యంతో ప్రవర్తిస్తోందంటూ మండిపడింది. 

మరోవైపు  లెబనాన్‌ ప్రభుత్వానికి, ఇజ్రాయెల్‌కు మధ్య మంగళవారం ప్రత్యక్ష చర్చలు వాషింగ్టన్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ఈ చర్చలను చరిత్రాత్మకమైనవిగా అభివర్ణించారు. ఇరు పక్షాల మధ్య ప్రత్యక్ష సంప్రదింపులు జరగడం గత నాలుగు దశాబ్దాల్లో ఇదే మొదటిసారి. ఈ చర్చల్లో మార్కో రూబియోతో పాటు అమెరికాలో ఇజ్రాయెల్‌ రాయబారి యెషియెల్‌ లెయిటర్, లెబనాన్‌ రాయబారి నదా హమాదేహ్‌ మోవాద్‌లు పాల్గొంటున్నారు. చర్చలను వ్యతిరేకిస్తున్న తమ సంస్థ ఆ ప్రక్రియలో పాల్గొనడం లేదని హెజ్బొల్లా ఉన్నతస్థాయి సభ్యుడు వఫీక్‌ సఫా వెల్లడించారు. ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్‌తో లెబనాన్‌ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నా.. దానికి తాము కట్టుబడి ఉండబోమని తెలిపింది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

US Iran Peace TalksAmerica Iran Peace Taks againAmerica Control on Hormuzhormuz straitIran America Peace Talk

