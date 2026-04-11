US Iran Peace Talks: పాకిస్తాన్ వేదికగా ఇరాన్ అమెరికా మధ్య శాంతి చర్చలు..

Pakistan America Iran Peace Talks : అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్ పార్లమెంటరీ స్పీకర్ ఘాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అర్చా నేతృత్వంలోని ప్రతినిధుల బృందం పాకిస్తాన్ కు చేరుకుంది. ఇప్పటికే US వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ పాక్ చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ చర్చలని అత్యంత కీలకమైనవిగా చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాశ్వత కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరగాలంటే నేడు జరిగే చర్చలే కీలకమని పాక్ PM షరీఫ్ అన్నారు. ఈ చర్చలకు ఆతిథ్యమివ్వడం ముస్లిం ప్రపంచానికి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. చర్చలు జరిగితే అంత సవ్యంగా సాగుతుందని లేదంటే సర్వనాశనం అవుతుందని అర్థం వచ్చేలా మేక్ ఆర్ బ్రేక్ అని పేర్కొన్నారు.
ఇస్లామాబాద్లో ఈ చర్చలు ప్రారంభమవుతాయని, ఇందులో అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారని షరీఫ్ తెలిపారు. ఈ చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం పాకిస్తాన్కే కాకుండా మొత్తం ముస్లిం ప్రపంచానికి గర్వకారణమని అన్నారు. తన అభ్యర్థన మేరకు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించి, చర్చలకు సిద్ధమైనందుకు ఇరుదేశాలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. శాంతి చర్చలు విజయవంతమవడానికి తమ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తుందని, ప్రజలు ప్రార్థనలు చేయాలని షరీఫ్ కోరారు. ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ రెండు వారాల తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ప్రకటించారు. పాక్ మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తుండగా ఇస్లామాబాద్ వేదికగా నేడు శాంతి చర్చలు జరగనున్నాయి.
తమతో ఆటలాడొద్దని టెహ్రాన్కు వాషింగ్టన్ తాజాగా గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలను పూర్తిస్థాయిలో అనుమతించకపోవడం ద్వారా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ ఉల్లంఘిస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తెలిపారు. పాక్లో చర్చలు విఫలమైతే ఇరాన్పై భీకర దాడులకు మునుపెన్నడూ వినియోగించనంత శక్తిమంతమైన ఆయుధాలను పంపించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామంటూ హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో.. ఇస్లామాబాద్ వేదికగా శాంతి చర్చలు అసలు జరుగుతాయో లేదోనని యావత్ ప్రపంచం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది.
శాంతి చర్చల వేళ ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ ఘాలిబఫ్ ఎక్స్లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. లెబనాన్లో కాల్పుల విరమణ, స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తుల విడుదల అనే రెండు షరతులు అమలైతేనే చర్చలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో ఈ షరతులు ఉన్నాయని తెలిపారు. కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి అన్ని షరతులకు అమెరికా కట్టుబడి ఉంటేనే.. యుద్ధం ముగింపు దిశగా చర్చలు జరుగుతాయని ఇరాన్ విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయీల్ బఖేయి కూడా స్పష్టంచేశారు. లెబనాన్పై దాడులు ఆగకపోతే చర్చలు జరగవని ఐఆర్జీసీకి సన్నిహితంగా ఉండే తస్నీమ్ వార్తాసంస్థ పేర్కొంది. మరోవైపు- తమ వేళ్లు ఇంకా ట్రిగ్గర్ మీదే ఉన్నాయంటూ ఇరాన్ సాయుధ బలగాల ప్రధాన కార్యాలయం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
మరోవైపు హర్మూజ్ను ఇరాన్ పూర్తిగా తెరవకపోవడంపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. హర్మూజ్ గుండా చమురు రవాణాను ఇరాన్ అనుమతించడం లేదు. ఇది ఎంతమాత్రమూ సరికాదు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఇది విరుద్ధం అని ట్రూత్ సోషల్లో పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత శక్తిమంతమైన పునరుద్ధరణ అంటూ ఆయన పెట్టిన మరో పోస్టు కూడా కలకలం సృష్టించింది. ఇస్లామాబాద్లో చర్చలు విఫలమైతే ఇరాన్పై తదుపరి చేపట్టబోయే భీకర దాడులను ఉద్దేశించే నర్మగర్భంగా ఈ పోస్టు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. అత్యుత్తమ మందుగుండు సామగ్రి, శక్తిమంతమైన ఆయుధాలను మేం నౌకల్లో లోడ్ చేస్తున్నాం. గతంలో ఉపయోగించినవాటికంటే ఇవి మెరుగైనవి అని న్యూయార్క్ పోస్ట్తో ముఖాముఖిలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.