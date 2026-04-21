US - Iran War: రెండో విడత అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలపై హై డ్రామా.. ! మళ్లీ యుద్ధం..?

Iran US Talks: అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలపై పీఠముడి వీడటం లేదు. హర్మూజ్ సమీపంలో టెహ్రాన్ నౌకపై వాషింగ్టన్ బలగాలు దాడి చేయడంతో ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. కాగా పాక్ మాత్రం చర్చలు జరుగుతాయంటోంది. అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధులకు ఆతిథ్యమివ్వడం కోసం ఇస్లామాబాద్లో అది పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇలా వుండగా అమెరికా ఇరాన్ల మధ్య కాల్పుల విరమణ గడువు రేపటితో ముగియనుంది. దాన్ని పొడిగించే అవకాశాలు లేవని, శాంతి ఒప్పందం కుదరకుంటే ఇరాన్పై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్తో చర్చల కోసం తమ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని బృందం నిన్నటి లోగా పాక్కు చేరుకుంటుందని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే రాత్రి వరకూ వారు ఇస్లామాబాద్ చేరుకోలేదు. వాన్స్ పాక్కు బయలుదేరారని ఓ వార్తాసంస్థతో ముఖాముఖిలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. కానీ ఆయన ఎక్కడున్నారో చెప్పేందుకు అమెరికా అధికార వర్గాలు నిరాకరిస్తున్నారు. మరోవైపు- ట్రంప్తో పాక్ సైన్యాధిపతి అసీం మునీర్ ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఓడరేవుల దిగ్బంధనంపై కోపంతోనే చర్చలకు ఇరాన్ మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందని ట్రంప్నకు ఆయన చెప్పారని సమాచారం.
ఇజ్రాయెలే తనను యుద్ధంలోకి లాగిందంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలపై ట్రంప్ స్పందించారు. ఇరాన్తో యుద్ధానికి దిగాలని ఆ దేశం తననెప్పుడూ కోరలేదన్నారు. . ఇజ్రాయెల్లో 2023 అక్టోబరు 7 జరిగిన మారణహోమాన్ని చూశాక.. ఇరాన్కు ఎప్పటికీ అణ్వస్త్రాలు దక్కకుండా చేయాలని మరింత బలంగా నిర్ణయించుకున్నారన్నారు ట్రంప్. కాల్పుల విరమణ గడుపు ముగిస్తే దానిని పొడిగించే అవకాశాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ పతాకంతో ఆదివారం గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో ప్రయాణిస్తున్న తౌస్కా అనే రవాణా నౌకను అమెరికా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. 900 అడుగుల పొడవైన ఈ నౌక ప్రస్తుతం తమ అధీనంలోనే ఉందన్నారు. ఆరు గంటలకు పైగా పదేపదే హెచ్చరికలు జారీ చేసినా పెడచెవిన పెడుతూ ముందుకెళ్లినందుకే తౌస్కాను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అమెరికా వెల్లడించింది.
మరోవైపు చర్చలపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్నవేళ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీతో పాక్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ ఫోన్లో మాట్లాడారు. అమెరికాతో ఇరాన్ సంప్రదింపులు కొనసాగించాల్సిన ఆవశ్యకతను అరాగ్చీకి ఆయన వివరించారు. కాగా తౌస్కాను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకోవడంపై ఇరాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ దేశం కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా యుద్ధనౌకలపైకి ఐఆర్జీసీ డ్రోన్లను ప్రయోగించిందని, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ నుంచి ఆ నౌకలను తరిమిందని ఇరాన్ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. అమెరికా తమ ఓడరేవులను దిగ్బంధించి, హర్మూజ్లో రాకపోకలను అడ్డుకుంటుండటంపై ఇరాన్ మండిపడింది. తమ చమురు ఎగుమతులు నిలిచిపోయిన వేళ.. ప్రపంచ దేశాలు నౌకల భద్రతను ఆశించడం కుదరదంటోంది.
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్గా మొజ్తాబా ఖమేనీ ఉన్నప్పటికీ.. ప్రస్తుతానికి ఆ దేశం ఐఆర్జీసీలోని అతివాద నాయకుల నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోయిందని అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో మొజ్తాబా గాయపడి, ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు. దీంతో సైనిక, దౌత్యపరమైన కీలక నిర్ణయాలన్నీ ఐఆర్జీసీ మేజర్ జనరల్ అహ్మద్ వహీద్, ఆయన సన్నిహితులే తీసుకుంటున్నారని అమెరికన్ మీడియా చెబుతోంది. ప్రస్తుత యుద్ధంలో ఇప్పటివరకూ ఇరాన్లో 3,375 మంది చనిపోయారని IRGC వెల్లడించింది.
హర్మూజ్లో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత నౌకలకు నౌకాదళం అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. లారక్ దీవికి దూరంగా ఉండాలని, తాము చెప్పాకే హర్మూజ్లో ప్రయాణించాలని వాటికి సూచించింది. భారత పతాకంతో ప్రయాణిస్తున్న రెండు నౌకలపై ఇరాన్ బలగాలు కాల్పులు జరపడం కలకలం సృష్టించిన నేపథ్యంలో..కాల్పులు జరిపింది తమ బలగాలో కాదో నిర్ధారించుకునేందుకు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది.
