US Iran War: యుద్ధం ముగిస్తుందా.. అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు సఫలం అవుతాయా..!

America Iran War: ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఎక్కడ తగ్గాలో అనేది అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు చూస్తే తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే యుద్ధం కారణంగా అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలుతున్నాయి. అంతేకాదు వారి ఆర్ధిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నామైంది. అంతేకాదు ఇరాన్ పై యుద్ధం కారణంగా ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ హార్మూజ్ జలసంధిపై పట్టు బిగించడంతో ప్రపంచ ఇంధన రవాణ స్థంభించిపోయింది. ఇరాన్ కూడా అమెరికాపై డైరెక్ట్ ఎటాక్స్ కాకుండా.. గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా ఎయిర్ బేస్ లను టార్గెట్ చేయడంతో పాటు ఖతార్ లోని గ్యాస్ క్షేత్రాలను ధ్వంసం చేసి ప్రపంచ ఎల్పీజీ సరఫరాలో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడేలా చేశాయి.
దీంతో యుద్ధం పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కాస్త తగ్గారు. చర్చల కోసం రంగంలోకి ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్కాఫ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్తో ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బాఘర్ గాలిబాఫ్ ఈ చర్చలు జరుపనున్నారు. ఈ చర్చల కోసం ఈజిప్ట్ , పాకిస్థాన్ వంటి దేశాలు చొరవ తీసుకుంటున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ మీడియా తెలిపింది. అన్నీ కుదిరితే అమెరికా ,ఇరాన్ ప్రతినిధులు ఈ వారంలోనే ఇస్లామాబాద్లో చర్చలు జరపవచ్చని రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. ఇ
రాన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. చర్చల కోసం అమెరికా ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరపలేదనీ ఇరానే ముందుగా తమను సంప్రదించిందని తెలిపారు.మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ కొట్టిపారేసింది. వాషింగ్టన్- టెహ్రాన్ మధ్య ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న వార్తలను ఖండించింది.
