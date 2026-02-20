English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • US Iran War: ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్.. మిడిల్ ఈస్ట్ లో మోహరించిన యూఎస్ దళాలు..

US Iran War: ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్.. మిడిల్ ఈస్ట్ లో మోహరించిన యూఎస్ దళాలు..

US Iran War: మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్త  వాతావరణ నెలకొంది. ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో యుద్ద వాతావరణం పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇరాన్ తో ఉద్రిక్తతల నడుమ అమెరికా మిడిల్ ఈస్ట్ లో భారీ ఎత్తున ఆర్మీ బలగాలను మోహరించింది. గత 20ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా మిడిల్ ఈస్ట్ లో జెట్ ఫైటర్లు, యుద్ద నౌకలతో సహా రాడార్ కమాండ్ కంట్రోల్  విమానాలను తరలించడంతో ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో యుద్ద వాతావరణం నెలకొంది. త్వరలో ఇరాన్ పై సైనిక చర్య తప్పదని ట్రంప్ సంకేతాలిచ్చిన తర్వాత ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:58 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకున్న వాళ్లకి ఈరోజు పెద్ద షాక్.. ధర ఎంతంటే..!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకున్న వాళ్లకి ఈరోజు పెద్ద షాక్.. ధర ఎంతంటే..!
Star Actress: మగాళ్లు ఇంకా వర్జీన్ భార్యలు కావాలంటే ఎలా.?.. హీరోయిన్ ఘోరమైన మాటలు..
6
Neena Gupta
Star Actress: మగాళ్లు ఇంకా వర్జీన్ భార్యలు కావాలంటే ఎలా.?.. హీరోయిన్ ఘోరమైన మాటలు..
Guru Gochar: హోలీ తర్వాత ఈ రాశులపై దేవగురువు బృహస్పతి చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారికి మహార్ధశ ప్రారంభం..
6
Guru gochar
Guru Gochar: హోలీ తర్వాత ఈ రాశులపై దేవగురువు బృహస్పతి చల్లని చూపులు.. ఈ రాశుల వారికి మహార్ధశ ప్రారంభం..
Star Heroine: దర్శకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి.. మూడు ఏళ్లకే విడాకులు.. ఇప్పుడు ఇంకొకరితో పిల్లలు.. ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..!
6
Star heroine news
Star Heroine: దర్శకుడిని ప్రేమించి పెళ్లి.. మూడు ఏళ్లకే విడాకులు.. ఇప్పుడు ఇంకొకరితో పిల్లలు.. ఆ స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..!
US Iran War: ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్.. మిడిల్ ఈస్ట్ లో మోహరించిన యూఎస్ దళాలు..

America Iran War: 2003లో ఇరాక్ పై దాడి తర్వాత మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఇటీవల అమెరికా తన వైమానిక శక్తిని భారీగా పెంచుకున్నట్లు అమెరికా మీడియా వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ చెబుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా అత్యాధునిక F35, F22 వంటి జెట్ ఫైటర్లను మిడిల్ ఈస్ట్ కు తరలించింది. అంతకు ముందు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యుద్ద నౌక అబ్రహాం లింకన్, ఆ తర్వాత ఇటీవల రెండో యుద్ద విమాన వాహన నౌక USS జెరాల్డ్ ను ఈ ప్రాంతానికి తరలించింది.  ఇరాన్ పై దాడులకు చేయాలని ట్రంప్ ఆదేశిస్తారా లేదా, ఒకవేళ దాడి చేస్తే ట్రంప్ లక్ష్యం ఏమిటీ అనేది ఇంకా సందిగ్ధంగానే ఉంది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలు, క్షిపణి దళాల మోహరింపు, ఖమేనీ పాలనపై ఇప్పటికే ట్రంప్ తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ట్రంప్ యుద్దమే గనక ఎంచుకుంటే అణు కేంద్రాలు, ఇరాన్  ప్రభుత్వ నేతలను టార్గెట్ గా  దాడులు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్ రాజకీయ, సైనిక నేతల హతమార్చే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధికారుల వ్యాఖ్యలను బట్టి తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కరెన్సీ పతనం, ద్రవ్యోల్బణం పెరగడంతో ఇరాన్‌లో నిరసనలు చెలరేగి ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న తర్వాత ఆ ఆందోళన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక మలుపు తీసుకుంది. దీంతో ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రభుత్వం నిరసనకారులపై అణిచివేత, ఫలితంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సైనిక చర్య తప్పదని బెదిరించారు. ఆ తర్వాత అమెరికా దృష్టి ఇరాన్ అణు నిల్వలపైకి మళ్లింది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని ఆపడానికి అమెరికా ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగి ఇరాన్ పై సైనిక చర్యకు సిద్దమవుతోంది. 

వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ప్రకారం.. ఇరాన్ చుట్టూ భారీ ఎత్తున బలగాలను మోహరించింది. ఇది  కొన్ని వారాలపాటు ఇరాన్ పై నిరంతరం యుద్దానికి సరిపోయే ఆయుధ సామాగ్రిని మిడిల్ ఈస్ట్ కు చేర్చింది. ఇది గతంలో ఇరాన్ పై దాడులకు భిన్నంగా ఉంటుందని, ఇరాన్ లోని మూడు అణు కేంద్రాలపై ఒకేసారి అమెరికా దాడి చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే  ఈ వారం జెనీవాలో అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధులు సమావేశమైన క్రమంలో ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలపై చర్చలు జరిపారు. అయితే ఇరాన్ పై దాడులు చేయాలా వద్దా అనేది ట్రంప్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని అధికారులు  చెబుతున్నారు. చర్చల్లో కొంచెం పురోగతి కనిపించింది.. అయితే చాలా విషయాల్లో రెండు వైపులా చర్చలు జరుగుతున్నాయని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ  కరోలిన్ చెప్పారు.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AmericaIranamerica iran warHigh Tension At Middle EastIran Border

Trending News