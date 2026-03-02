English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • US Israel Iran War: ఖమేని టూ మధురో వరకు అమెరికా చేతిలో చంపబడిన లేదా నిర్భంధించ బడిన ప్రపంచ నేతలు వీళ్లే..

US Israel Iran War: ఖమేని టూ మధురో వరకు అమెరికా చేతిలో చంపబడిన లేదా నిర్భంధించ బడిన ప్రపంచ నేతలు వీళ్లే..

US Israel Iran War: ప్రపంచ పెద్దన్నగా తనకు తాను చెప్పుకునే అమెరికా తన మాట వినని దేశాలను నయానో భయానో భయపెట్టి దారిలోకి తెచ్చుకోవడమనే స్ట్రాటజీని పాటిస్తోంది.ముఖ్యంగా ఆయిల్ నిల్వలు ఎక్కువగా దేశాలే అమెరికా టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఖమేని మరణంతో అమెరిక చేతిలో చావడమే .. లొంగిపోయిన ప్రపంచ నేతల విషయానికొస్తే..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 01:59 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: అమెరికా–ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. భారీగా పెరిగిన పసిడి ధర.. మార్చి 1వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఇవే..!!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today: అమెరికా–ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. భారీగా పెరిగిన పసిడి ధర.. మార్చి 1వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఇవే..!!
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధుడి అస్తమయం వేళ ఈ 7 రాశులకు కనక వర్షమే..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధుడి అస్తమయం వేళ ఈ 7 రాశులకు కనక వర్షమే..!
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
6
India oil crisis
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్…ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం దెబ్బతో గోల్డ్, సిల్వర్ కొత్త రికార్డులు తాకుతాయా..? ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి..?
5
Gold Rate Today
Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్…ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం దెబ్బతో గోల్డ్, సిల్వర్ కొత్త రికార్డులు తాకుతాయా..? ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి..?
US Israel Iran War: ఖమేని టూ మధురో వరకు అమెరికా చేతిలో చంపబడిన లేదా నిర్భంధించ బడిన ప్రపంచ నేతలు వీళ్లే..

Leaders Who Killed or Captured by the America : ఇరాన్ సుప్రీం నేత అయతుల్ల ఖమేని గత కొన్ని రోజులుగా అమెరికాకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నారు. ఆ దేశం అణ్వస్త్రాలను తయారు చేస్తుందనే నెపంతో ఆ దేశంపై దాడి చేయడమే కాదు. ఆ దేశ అధినేత అయతుల్ల ఖమేని .. కొన్నేళ్లుగా వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం తుద ముట్టించింది. దీంతో ఇరాన్ లో ఓ శకం ముగిసినట్టైయింది. మరోవైపు ఖమేని కంటే ముందు ప్రపంచ ఆయిల్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న వెనుజులా అధ్యక్షుడు మధురోను ఈ రకంగానే పక్కా సమాచారంతో ఆయన అంతర్గతంగా ఉండే వాళ్లే పక్కాగా ప్లాన్ వేసి ఆయన అంతం చేయకుండా బంధించి అమెరికాకు తీసుకెళ్లింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

2011లో లిబియా అధ్యక్షుడిగా ఉన్న గడాఫీని ఆయన పై తీవ్రమైన ఆయుధాలు కలిగి ఉన్నాడనే నెపంతో ఆయన్ని కూడా చంపేసింది. 
2003లో అత్యంత ప్రమాదకార ఆయుధాలు ఉన్నాయనే నెపంతో ఇరాక్ అధ్యక్షుడు సద్దాం హుస్సెన్ ను ఇలాగే చెరపట్టి ఆయన్ని బహిరంగంగా ఉరి వేసింది. ఆ తర్వాత అమెరికా చెప్పినట్టు అక్కడ ఎలాంటి ప్రాణాంతక ఆయుధాలు లభించలేదు. ఈ దేశాలన్ని ఎక్కువ ఆయిల్ నిల్వలున్న దేశాలే కావడం గమనార్హం. అయితే అమెరికా కూడా ఆయిల్ ఎక్కడా లభిస్తే అక్కడ వాలిపోతుంది. అలా ఆయిల్ నిల్వలున్న దేశాలు తమ మాట వినకపోతే ఆయా దేశాధ్యక్షులను నిర్ధాక్షణ్యంగా లొంగదీసుకోవడమే చంపేయడమే చేస్తూ వస్తోంది. తాజాగా అయతుల్ల ఖొమేని విషయంలో అదే జరిగింది. 

1989లో పనామాకు చెందిన  Manuel Noriega ను ఈ రకంగానే చెరపెట్టి తుదముట్టించింది. అటు 1963లో వియత్నాం కు చెందిన అధినేత Ngo Dinh Diem ను ఈ రకంగా చెరపట్టే ప్రయత్నం చేసింది. 

1943లో పపుయా న్యూగియా మిలటరీ నేత అయిన Isoroku Yamamotoను ఈ రకంగా చంపేసంది. ఇక 2020లో ఇరాక్ కు చెందిన Abu Mahdi al-Muhandis ను అమెరికా భద్రతా దళాలు చాకచక్యంగా అతన్ని హతమార్చాయి. 

అటు టెర్రరిస్ట్ లీడర్స్ అయిన ఒసామా బిన్ లాడెన్ ను 2011లో అమెరికాకు చెందిన సీ హాక్స్ అతన్ని మట్టుపెట్టాయి. వీరితో పాటు అబు ముసాబ్ అల్ జర్ఖ్వానీ 2006లో ..ముల్లా అఖ్తర్ మన్సౌర్ ను 2016లో.. అబు బకర్ అల్ బాగ్దాదీని 2019లో.. అబ్దుల్ హాసిబ్,క్యారీ హాసిన్  ను 2017లో. ఆయమన్ ల్ జవహరిని 2022లో చంపేసింది. అన్వర్ అల్ అవ్లాంకీ 2011లో అమెరికా మట్టుపెట్టింది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

America Israel Iran WarThe Leaders Who Killed or Captured by the AmericaKhameneinicolas maduroIran

Trending News