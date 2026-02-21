Jeffrey epstein documents : అమెరికాను కుదిపేసిన సెక్స్ కుంభకోణంలో నిందితుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ డెత్ మిస్టరీపై అమెరికా జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ రాజకీయ ప్రముఖులను, టెక్ దిగ్గజాలను దడపుట్టిస్తోంది. డాక్యుమెంట్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంతో మంది ప్రముఖుల పేర్లు బయటపడ్డాయి. అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన వారితో జెఫ్రీ ఎప్ స్టీన్ తో సంబంధాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతేకాదు మన దేశంలోని పలువురి రాజకీయ నాయకులతో సంబంధాలున్నట్లు ధర్యాప్తు నివేదికలో వెల్లడైనట్లు వదంతులు వ్యాపించాయి.
సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ ఆరోపణలపై విచారణ కోసం ఎదురుచూస్తూ, బెయిల్ పొందక ముందే 2019 ఆగస్టు 10న న్యూయార్క్ జైలులో జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ మరణించారు.మైనర్ బాలిక నుంచి లైంగిక సేవలు కోరిన కేసులో దోషిగా తేలి, లైంగిక నేరస్తుడిగా నమోదై పదేళ్లు గడిచిన తరువాత ఈ ఘటన జరిగింది. మైనర్ బాలికలను లైంగికంగా దోపిడీ చేసే విస్తృత నెట్వర్క్ను నడిపినట్టు ఎప్స్టీన్పై ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే ఈ కేసులో తాను నిర్దోషినని ఆయన వాదించారు. ఇప్పటివరకు అమెరికా అధికార యంత్రాంగం బహిర్గతం చేసిన పత్రాలు ఎప్స్టీన్ జీవితం గురించి, ఆయనకున్న ఉన్నతస్థాయి సంబంధాలపై మరింత సమాచారం వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఎప్స్టీన్ ఎవరు, ఎలా ఎదిగారు, ఆయన చుట్టూ ఉన్న వివాదాలేంటి?
న్యూయార్క్లో పుట్టి పెరిగిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్, 1970ల మధ్యలో నగరంలోని డాల్టన్ అనే ప్రైవేట్ స్కూల్లో గణితం, భౌతిక శాస్త్రం బోధించేవారు. యూనివర్సిటీలో ఆయన మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ చదివినా, డిగ్రీ పొందలేదు. ఎప్స్టీన్ దగ్గర చదువుకున్న ఓ విద్యార్ధికి తండ్రి అయిన ఓ వ్యక్తి ఎప్స్టీన్ ప్రతిభకు ఆకర్షితుడై, ఆయనను వాల్స్ట్రీట్లోని ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ బేర్స్టెర్న్స్ లోని ఓ సీనియర్ పార్ట్నర్కు పరిచయం చేసినట్టు చెబుతారు.నాలుగేళ్లలోనే ఎప్స్టీన్ అక్కడ భాగస్వామిగా ఎదిగారు. 1982 నాటికి ఆయన 'జె.ఎప్స్టీన్ అండ్ కంపెనీ' అనే తన సొంత సంస్థను స్థాపించారు.
ఈ సంస్థ దాదాపు వంద కోట్ల డాలర్ల విలువైన ఖాతాదారుల సంపదను మేనేజ్ చేసే స్థాయికి వేగంగా ఎదిగింది. ఆ తరువాత ఎప్స్టీన్ తన సంపదను ఫ్లోరిడాలో ఓ భారీ భవనం, న్యూమెక్సికోలో ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం, అలాగే న్యూయార్క్లోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ నివాసం కొనుగోలు వంటి వాటిపై వెచ్చించడం ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో సెలబ్రిటీలు, కళాకారులు, రాజకీయ నాయకులతో సన్నిహిత సంబంధాలు పెంచుకున్నారు.
ప్రపంచ దేశాల్లోని మైనర్ బాలికలను అక్రమంగా తరలించుకెళ్లి శృంగార కార్యకలాపాలకు పాల్పడటం, వివిధ దేశాలకు చెందిన అధినేతలతో ఆయన సంబంధాలు బయటపడటం గత కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రకంపనలకు దారితీసింది. అమెరికా సెక్స్ కుంభకోణంలో విభిన్నకోణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో సెక్స్ ట్రాఫికింగ్, కుట్ర ఆరోపణలపై విచారణ కోసం ఎప్స్టీన్ను న్యూయార్క్లోని మెట్రోపాలిటన్ కరెక్షనల్ సెంటర్లో ఉంచారు.
అమెరికా జస్టిస్ డిపార్ట్ మెంట్ తాజాగా విడుదల చేసిన ఫైళ్లలో ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్, మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్బర్గ్, లింక్డ్ఇన్ సహ వ్యవస్థాపకుడు హాఫ్మన్, పేపాల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు పీటర్ థేల్స్ వంటి ప్రముఖులు ఎప్స్టీన్తో విందులో పాల్గొన్నట్లు ఉంది. ఈ పార్టీని ‘వైల్డ్’ అని పేర్కొంటున్న ఈ-మెయిల్ను ఎప్స్టీన్ తనకు తానే పంపించుకున్నట్లు ఆ పత్రాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
స్టీన్ సెక్స్ రాకెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన సూత్రధారి ఎప్స్టీన్ 2019 ఆగస్టు 10వ తేదీన అనుమానాస్పద స్థితిలో మాన్హాటన్ జైల్లో మృతి చెందాడు. అయితే అతడి మరణ ప్రకటన ఒకరోజు ముందే తయారు చేసినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అమెరికా న్యాయశాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన ఫైళ్లలో ఆ తేదీ ఆగస్టు తొమ్మిదిగా ఉండటం సంచలనంగా మారింది. ఎప్స్టీన్ తన జైలు గదిలో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అప్పట్లో అధికారులు ధ్రువీకరించారు. అయితే అతడి మరణంపై అప్పటినుంచే అనుమానాలు ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 9 రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో ఆరెంజ్ రంగు దుస్తుల్లో ఉన్న ఓ వ్యక్తి ఎప్స్టీన్ జైలు గదివైపు కదులుతున్నట్టుగా కొన్ని సీసీటీవీ దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కొత్తగా విడుదలైన రికార్డుల్లో ఆ కదులుతున్న వ్యక్తిని ఖైదీకావొచ్చని పేర్కొనగా.. న్యాయశాఖ మాత్రం అతడు జైలు అధికారి అని చెప్తోంది. కాగా.. ఎప్స్టీన్ చనిపోయాడని గుర్తించిన తర్వాత తీసిన ఫొటోలను తాజాగా బహిర్గతం చేశారు. ఎప్స్టీన్ మరణించాడని గుర్తించిన 16 నిమిషాల తర్వాత స్ట్రెచర్పై ఉన్న అతడిని బతికించేందుకు వైద్యులు ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా ఓ చిత్రంలో కనిపించింది. ఆసుపత్రిలో అతడి మృతి ధ్రువీకరించిన తర్వాత తీసిన ఫొటోల్లో పేరును తప్పుగా రాయడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
ఫైల్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఫొటోలో ఎప్స్టీన్ నిర్వహించిన ఓ పార్టీకి హాజరైన మస్క్, జుకర్బర్గ్ సహా ఇతర ప్రముఖులు పొడవైన డైనింగ్ టేబుల్ చుట్టూ ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే అందులో ఎప్స్టీన్ కనిపించలేదు. 2015, ఆగస్టు 3న ఈ ఫొటో తీసినట్లు అతడి మెయిల్లో ఉంది. తాను ఎప్పుడూ ఎప్స్టీన్ పార్టీలకు హాజరుకాలేదని ఇటీవల మస్క్ పేర్కొన్న నేపథ్యంలో టెస్లా అధినేత ఫొటో బయటకు రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ విందు గురించి మొదట 2019లో ఓ పత్రిక ప్రకటించింది. అయితే ఎంఐటీ న్యూరో సైంటిస్ట్ ఎడ్ బాయ్డెన్ గౌరవార్థం రీడ్ హాఫ్మన్ ఈ పార్టీని నిర్వహించినట్లు పేర్కొంది. కాగా ఎప్స్టీన్తో సంబంధాలపై ఇటీవల లింక్డ్ఇన్ సహ వ్యవస్థాపకుడు హాఫ్మన్ స్పందిస్తూ.. మసాచ్యుసెట్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నిధుల సేకరణకు సంబంధించిన సమావేశాల్లో తాను ఎప్స్టీన్ను కలిశానని అంగీకరించారు. అయితే అతడు చేసిన నేరాలతో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టంచేశారు. మరోవైపు జుకర్బర్గ్ ఓ విందు కార్యక్రమంలో 2015లో ఎప్స్టీన్ను కలిశారని..ఆ పార్టీ తర్వాత మళ్లీ ఆయనతో ఎటువంటి సంప్రదింపులు జరపలేదని మెటా సైతం గతంలో వెల్లడించింది.
గత కొద్దిరోజులుగా అంతర్జాతీయంగా సంచలనంగా మారుతున్న ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పేరు ఉండటం సంచలనంగా మారింది. ఎప్స్టీన్ రాసినట్లుగా భావిస్తున్న కొన్ని ఈమెయిల్స్లో ప్రధాని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పేరు కనిపించింది. 2017లో ప్రధాని మోడీ ఇజ్రాయెల్ సందర్శించిన అంశాన్ని ఎప్స్టీన్ ఒక ఈమెయిల్లో ప్రస్తావించాడు. ప్రధాని మోడీ తన సలహా మేరకే, అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రయోజనాల కోసం ఆ పర్యటన చేశారని, అది విజయవంతమైందని ఎప్స్టీన్ పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తుంది. 2014 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో భారత ప్రభుత్వంలోని కీలక వ్యక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి, అలాగే రిపబ్లికన్ స్ట్రాటజిస్ట్ స్టీవ్ బానన్తో మోడీకి సమావేశం ఏర్పాటు చేయడానికి ఎప్స్టీన్ ప్రయత్నించినట్లు ఆ పత్రాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ప్రధాని మోడీ ప్రస్తావన, వివిధ సమావేశాలపై వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. ఈ వార్తలపై భారత ప్రభుత్వం చాలా తీవ్రంగా స్పందించింది. విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ ప్రస్తావనలను ఒక నేరస్థుడి వదంతులు గా కొట్టిపారేసింది.
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 2017 లో ఇజ్రాయెల్ వెళ్లడం అనేది ఒక చారిత్రక దౌత్య పర్యటన అని, దానికి ఎప్స్టీన్ లాంటి వ్యక్తితో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఒక నేరస్థుడు తన ప్రయోజనాల కోసం, గొప్పల కోసం పెద్దల పేర్లు వాడుకున్నాడని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఇదిలా ఉంటే ఎప్స్టీన్ నేరాలకు సంబంధించి బయటపడిన "క్లయింట్ లిస్టు"లో కానీ, అతనికి సంబంధించిన దీవులకు వెళ్ళిన వారి జాబితాలో కానీ ప్రధాని మోడీ పేరు లేదు. ప్రధాని మోడీకి, ఎప్స్టీన్కు మధ్య ప్రత్యక్షంగా ఎలాంటి సంబంధం ఉన్నట్లు, వారు కలిసినట్లు ఎక్కడ ఆధారాలు లేవు. కానీ ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఈ అంశాన్ని రాజకీయ ఆయుధంగా మలుచుకున్నాయి. ప్రధాని మోడీ దీనిపై స్వయంగా వివరణ ఇవ్వాలని, విదేశీ శక్తుల ప్రభావం ప్రధాని నిర్ణయాలపై ఉందా అన్నది తేలాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు, బీజేపీ ఈ ఆరోపణలను దేశ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే కుట్రగా అభి వర్ణిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సెక్స్ కుంభకోణం సెగలు ఇప్పుడు బ్రిటన్ ప్రభుత్వాన్ని తాకాయి. ఇప్పటికే ఎప్స్టీన్తో సంబంధాలపై బిల్గేట్స్ స్పందించి.. బాధితులకు క్షమాపణలు చెప్పగా.. ఇప్పుడు బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ అందరికీ సారీ చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఎప్స్టీన్తో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పీటర్ మాండెల్సన్ను గతంలో అమెరికాకు బ్రిటన్ రాయబారిగా నియమించినందుకుగాను ఆయన పశ్చాత్పాపం వ్యక్తం చేశారు. ఎప్స్టీన్ బాధితులకు జరిగిన అన్యాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయన ఈ క్షమాపణలు తెలిపారు.
అమెరికాలో బ్రిటన్ రాయబారి వంటి అత్యంత కీలకమైన పదవిని పీటర్ మాండెల్సన్కు కట్టబెట్టడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అయితే మాండెల్సన్ తనవద్ద అబద్ధాలు చెప్పి ఆ పదవిని దక్కించుకున్నారని ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ ఆరోపించారు. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ తనకు అంతగా పరిచయం లేని వ్యక్తి అని, అతనితో ఎలాంటి లోతైన సంబంధాలు లేవని మాండెల్సన్ నమ్మించారని ప్రధాని వెల్లడించారు. ఆయన మాటలను నమ్మి చేసిన నియామకం ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి తలవంపులు తెచ్చిందని స్టార్మర్ అంగీకరించారు.
అమెరికా జస్టిస్ డిపార్ట్ మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టించింది. మైనరుబాలికల అపహరణ, లైంగిక వేధింపుల కేసులో నిందితుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ కి ప్రపంచంలో ప్రముఖులు అత్యంత సన్నిహితంగా వ్యవహరించారనే విషయం రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఒక్కొక్కరుగా వివరణ ఇచ్చుకుంటూ... జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ తో సంబంధాల్లేవని, ఆయన చేసిన నేరాల్లో తమకు తెలియదని తేల్చి చెబుతున్నారు.
