/Cobra Bites Us Minister Video: అమెరికా మంత్రి అత్యుత్సాహం..రెప్పపాటులో కాటేసిన పాము.. వీడియో వైరల్...

America minister Robert f kennedy jr bitten by snake while rescue in Florida: ఇటీవల కాలంలో పాములు ఎక్కడ చూసిన జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. మరీ అడవిలో వాటికి సరైన ఆహరం, నీరు దొరకడం లేదో మరేంటో కానీ ఇళ్లలోకి దూరినక్కి ఉంటున్నాయి. వాహనాల్లో, షూస్ లలో, బెడ్ లలో, ఇళ్ల పైకప్పులలో కూడా కోబ్రాలు దాక్కుని ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా నాగు పాములు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ కన్పిస్తున్నాయి. మనదేశం అని కాదు.. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో సైతం పాముల బెడద కన్పిస్తుంది. తాజాగా.. అమెరికా మంత్రి రాబర్ట్ ఎఫ్ కెన్నడీ రెండు పాముల్ని చూశారు. వాటిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ ఇంతలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.
Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF
— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026
అమెరికా ఆరోగ్య మంత్రి రాబర్ట్ ఎఫ్ కెన్నడీని జంతు ప్రేమికులుగా చెప్తారు. ఆయన ఎక్కడ మూగజీవాలు రిస్క్ లో కన్పించిన వెంటనే వాటిని కాపాడుతారు. ఇటీవల ఆయన ఫ్లోరిడాలోని ప్రముఖ డాక్టర్ ఓజ్ ఇంటిపై ఉన్న బంగాళా మీద రెండు బ్లాక్ రేసర్ జాతి సర్పాలను చూశారు. వెంటనే వాటిని కాపాడి దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేయాలని అనుకున్నారు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించకుండానే వట్టి చేతులతో పాముల్ని పట్టుకువడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ రెండు సర్పాలు ఒక్కసారిగా కెన్నడీపై కోపంగా దాడి చేసి కాటువేశాయి. ఆయన సర్పాల కాటుకు గురయ్యారు. ఇక్కడ అసలు విషయం ఏమిటంటే అవి రెండు కూడా విషసర్పాలు కాదు. అందుకే పెద్ద ప్రమాదం నుంచి అమెరికా మంత్రి రాబర్ట్ ఎఫ్ కెన్నడీ బైటపడ్డాడు.
ఈ పామును కాపాడుతుండగా తీసిన వీడియోలో పాము కాటు కూడా రికార్డ్ అయ్యింది. కెన్నడీ వెంటనే ట్రీట్ మెంట్ చేయించుకొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డారు. ఈ ఘటనపై యూఎస్ పౌరులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక నెటిజన్లు మాత్రం ఇలాంటి రిస్క్ లు అవసరమా..?.. అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. పొరపాటున అవి విషసర్పాలు అయి కాటు వేసి ఉంటే సిట్యువేషన్ ఏంటని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.