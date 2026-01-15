English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • US Visa: వీసాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో వివాదాస్పద నిర్ణయం.. భారతీయులపై ఎంత వరకు ఎఫెక్ట్..!

US Visa: వీసాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో వివాదాస్పద నిర్ణయం.. భారతీయులపై ఎంత వరకు ఎఫెక్ట్..!

US Visa: రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడు మీదున్నాడు. అంతేకాదు తన మాట వివని దేశాలపై భారీగా టారీఫ్ లు విధిస్తున్నారు. అంతేకాదు అమెరికా ఆర్ధిక వ్యవస్థ అంతగా బాగాలేదు. దాన్నుంచి దారి మళ్లించడానికి వెనుజులా, ఇరాన్ అంటూ హడావుడి చేస్తున్నారు. తాజాగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో వివాదాస్పద నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:53 PM IST

Donald Trump on VISA: ఎప్పుడూ ఏదోక వివాదాస్పద నిర్ణయాలు తీసుకునే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కార్  మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 75 దేశాల పౌరుల‌కు జ‌న‌వ‌రి 21 నుండి వీసా ప్రాసెసింగ్ మొత్తాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్టు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రక‌టించింది. ప్రస్తుత చ‌ట్టం ప్రకారం వీసాల‌ను తిర‌స్క‌రించాల‌ని కాన్సుల‌ర్ అధికారుల‌ను ఆదేశించింది. 

వీసా జారీ నిలిపివేసిన దేశాలలో ర‌ష్యా, బ్రెజిల్, థాయిలాండ్, యెమెన్, ఆఫ్గనిస్తాన్ తో పాటు ఇరాన్, పాకిస్థాన్‌ సైతం ఉన్నాయి.  గత కొంతకాలంగా అగ్రరాజ్యం అండ చూసుకొని రెచ్చిపోతున్న పాక్ కు ఇది భారీ షాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు.ఇరాన్, ర‌ష్యా, సోమాలియా లాంటి దేశాల పౌరుల‌కు అమెరికా వీసా జారీ అయ్యే అవ‌కాశాలు చాలా త‌క్కువ‌గా ఉంటాయి.

కానీ బ్రెజిల్ లాంటి దేశానికి సైతం వీసాలు జారీ చేయ‌డాన్ని నిలివేయడం ఇప్పుడు షాకింగ్ గా మారింది. వ‌ల‌స‌ల‌ను నియంత్రించ‌డం కోస‌మే ట్రంప్ స‌ర్కార్ ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. అయితే తాత్కాలికంగానే వీసాల జారీని నియంత్రింగా ఈ స‌మ‌యంలో డిపార్ట్ మెంట్ స్క్రీనింగ్, వెట్టింగ్ విధాల‌ను తిరిగి అంచ‌నా వేయ‌బోతున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AmericaDonald TrumpH-1B Visa Latest NewsH-1B Fee Hike 2025White House H-1B Update

