US Visa: వీసాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో వివాదాస్పద నిర్ణయం.. భారతీయులపై ఎంత వరకు ఎఫెక్ట్..!

Donald Trump on VISA: ఎప్పుడూ ఏదోక వివాదాస్పద నిర్ణయాలు తీసుకునే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 75 దేశాల పౌరులకు జనవరి 21 నుండి వీసా ప్రాసెసింగ్ మొత్తాన్ని నిలిపివేస్తున్నట్టు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది. ప్రస్తుత చట్టం ప్రకారం వీసాలను తిరస్కరించాలని కాన్సులర్ అధికారులను ఆదేశించింది.
వీసా జారీ నిలిపివేసిన దేశాలలో రష్యా, బ్రెజిల్, థాయిలాండ్, యెమెన్, ఆఫ్గనిస్తాన్ తో పాటు ఇరాన్, పాకిస్థాన్ సైతం ఉన్నాయి. గత కొంతకాలంగా అగ్రరాజ్యం అండ చూసుకొని రెచ్చిపోతున్న పాక్ కు ఇది భారీ షాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు.ఇరాన్, రష్యా, సోమాలియా లాంటి దేశాల పౌరులకు అమెరికా వీసా జారీ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
కానీ బ్రెజిల్ లాంటి దేశానికి సైతం వీసాలు జారీ చేయడాన్ని నిలివేయడం ఇప్పుడు షాకింగ్ గా మారింది. వలసలను నియంత్రించడం కోసమే ట్రంప్ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే తాత్కాలికంగానే వీసాల జారీని నియంత్రింగా ఈ సమయంలో డిపార్ట్ మెంట్ స్క్రీనింగ్, వెట్టింగ్ విధాలను తిరిగి అంచనా వేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.