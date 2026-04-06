Donald Trump Out: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ అవుట్..?

Iran US Israel War Effect: అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగిస్తారనే ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. ట్రంప్ను పదవి నుంచి తొలగిస్తారా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పలు దేశాలపై పన్నుల భారం, ఇరాన్తో యుద్ధంపై ట్రంప్ రోజుకో మాట మారుస్తున్నారు. యుద్ధం వేళ ఆయనకు వారి దేశంలోనే వ్యతిరేకత పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అధ్యక పదవి నుండి ట్రంప్ను తొలగిస్తున్నారనే టాక్ నడుస్తోంది.
దీనికి తోడు ఓ చట్టసభ్యుడు కూడా అందుకు ప్రతిపాదించారని తెలుస్తోంది. కాల్షీ వంటి బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఆయన తొలగింపుపై పందెం వేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇరాన్తో యుద్ధం, కీలక నిర్ణయాల్లో ఆయన వ్యవహారశైలే అందుకు కారణం. ట్రంప్ను 25వ అమెండ్మెంట్ ఆధారంగా తొలగిస్తారా అనే ప్రశ్నకు Yes అన్నవారి సంఖ్య గతనెలలో 28.6శాతం ఉండగా ఇప్పుడది 35.1శాతానికి చేరింది. మొత్తంగా రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ట్రంప్ వ్యవహార శైలిలో మరింత దూకుడు పెరిగింది.
అన్ని విషయాల్లో ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన దేశంపై అధిక శాతం సుంకాలు విధించడం.. దీంతో అక్కడ ప్రజల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తం కావడంతో దీంతో భారత్ సహా పలు దేశాలపై సుంకాలు తగ్గించారు.మరోవైపు ఇజ్రాయిల్ కోసం అమెరిక సైనిక చర్యకు దిగడంతో ఆ దేశ జీడీపీ పడిపోయింది. మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్స్ కుప్పకూలడంతో ఇన్వెస్టర్ల సొమ్ము ఆవిరి అయింది. ఇలా అవసరం ఉన్న లేకపోయినా.. అన్నింట్లో తల దూర్చడమే ఆయన్ని తొలిగించాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.
