English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Donald Trump Out: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ అవుట్..?

Donald Trump Out: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా యుద్దం ఇపుడు అమెరికా అధ్యక్షుడి కొంప ముంచేలా ఉన్నాయి. అవును అమెరికా అధ్యక్ష పీఠం నుంచి అధ్యక్షుడిని దింపేందుకు అమెరికన్ కాంగ్రెస్ తో పాటు సొంత పార్టీ రిపబ్లికన్ నేతలే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారనే చర్చ ప్రస్తుతం అమెరికా సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:06 PM IST

Trending Photos

 Iran US Israel War Effect: అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగిస్తారనే ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. ట్రంప్‌ను పదవి నుంచి తొలగిస్తారా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పలు దేశాలపై పన్నుల భారం, ఇరాన్‌తో యుద్ధంపై ట్రంప్‌ రోజుకో మాట మారుస్తున్నారు. యుద్ధం వేళ ఆయనకు వారి దేశంలోనే వ్యతిరేకత పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అధ్యక పదవి నుండి ట్రంప్‌ను తొలగిస్తున్నారనే టాక్‌ నడుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

దీనికి తోడు ఓ చట్టసభ్యుడు కూడా అందుకు ప్రతిపాదించారని తెలుస్తోంది. కాల్షీ వంటి బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో ఆయన తొలగింపుపై పందెం వేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇరాన్‌తో యుద్ధం, కీలక నిర్ణయాల్లో ఆయన వ్యవహారశైలే అందుకు కారణం. ట్రంప్‌ను 25వ అమెండ్‌మెంట్ ఆధారంగా తొలగిస్తారా అనే ప్రశ్నకు Yes అన్నవారి సంఖ్య గతనెలలో 28.6శాతం ఉండగా ఇప్పుడది 35.1శాతానికి చేరింది. మొత్తంగా రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ట్రంప్ వ్యవహార శైలిలో మరింత దూకుడు పెరిగింది. 

అన్ని విషయాల్లో ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన దేశంపై అధిక శాతం సుంకాలు విధించడం.. దీంతో అక్కడ ప్రజల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తం కావడంతో దీంతో భారత్ సహా పలు దేశాలపై సుంకాలు తగ్గించారు.మరోవైపు ఇజ్రాయిల్ కోసం అమెరిక సైనిక చర్యకు దిగడంతో ఆ దేశ జీడీపీ పడిపోయింది. మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్స్ కుప్పకూలడంతో ఇన్వెస్టర్ల సొమ్ము ఆవిరి అయింది. ఇలా అవసరం ఉన్న లేకపోయినా.. అన్నింట్లో తల దూర్చడమే ఆయన్ని తొలిగించాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Donald Trump OutDonald Trump ResignationAmerica Mass Warning to Iraniran israel warUS Iran Ceasefire

Trending News