America Vs India: రష్యా చమురును ఇకపై భారత్ కొనదు.. ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

America Vs India: అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఎవరు ఎవరికీ మిత్రులు కాదు.. శత్రువులు కాదనే విషయం పలు మార్లు స్పష్టమైంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో పాక్ లోని అమెరికాకు సంబంధించిన కీలక స్థావరాలను గురిపెట్టినప్పటి నుంచి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై భారత్ పై సుంకాల పెంచి ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగారు. అంతేకాదు భారత్, పాకిస్తాన్ యుద్దాన్ని తానే ఆపినట్టు పలు మార్లు బహిరంగ వేదికలపై చెప్పినా.. భారత్ దానిపై ఎలాంటి స్పందన వ్యక్తం చేయలేదు. పాకిస్తాన్ కాళ్ల బేరానికి రావడంతోనే తాము యుద్ధాన్ని ఆపినట్టు ట్రంప్ కు చెంప చెళ్లు మనిపించేలా సమాధానం చెప్పింది. పైగా నోబెల్ శాంతి బహుమతికి పాకిస్తాన్, ఇజ్రాయిల్ దేశాలు ట్రంప్ అభ్యర్థిత్వాన్ని నామినేట్ చేసినా.. భారత్ మాత్రం ట్రంప్ పేరును నామినేట్ కూడా చేయలేదు. దీంతో భారత్ పై రగిలిపోయిన అమెరికా అధ్యక్షుడు మన దేశం నుంచి ఆ దేశంలోకి ఎగుమతులయ్యే వస్తువులపై భారీగా టాక్సులు వేసి మనల్ని కంట్రోల్ పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ట్రంప్ బ్లాక్ మెయిల్ లకు లొంగకుండా.. జీఎస్టీని రెండు శ్లాబుల్లో తగ్గించి మన ఎకానమీ ఎక్కడా ప్రభావం లేకుండా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు.
అంతేకాదు అమెరికా ఎంత చెప్పినా.. రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలును ఆపడం లేదు. తాజాగా రష్యా నుంచి భారత్ చమురును కొనుగోలు చేయదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అందకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ తనకు ప్రామిస్ చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్దంలో రష్యాను ఏకాకి చేయడంలో ఇది ఎంతగానో దోహదం చేస్తుందని శ్వేత సౌధం విలేఖర్లతో చెప్పుకొచ్చారు. రష్యా నుంచి ఆయిల్ ను దిగుమతి చేసుకోవడంపై తాను పలు మార్లు తమ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాను. భారత్ వంటి దేశాలు చమురును కొనుగోలు చేయడం వల్లే రష్యా దగ్గర భారీగా డబ్బులు వస్తున్నాయి. దాంతో రష్యా.. ఉక్రెయిన్ పై యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
మాస్కో నుంచి ఢిల్లీ ఆయిల్ కొనుగోలు చేయడంపై తాను హ్యాపీగా లేనని చెప్పారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇక పై రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొననని ప్రమాణం చేసారని చెప్పారు. ప్రపంచ రాజకీయాల్లో ఇదే శుభపరిణామమని చెప్పుకొచ్చారు. భారత్ కంటే చైనానే రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుక్కొంటోంది. ఆ దేశాన్ని కూడా త్వరలో ఈ కొనుగోలు చేయకుండా ఆపుతానని చెప్పుకొచ్చారు ట్రంప్. ఆయిన కొనుగోళ్ల విషయమై భారత్ తో అమెరికాకు కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నా.. భారత్ అమెరికాకు చిరకాల భాగస్వామిగా అభివర్ణించారు. ప్రధాని మోడీ తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ సందర్భంగా మరోసారి గుర్తు చేసారు. మా ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపేస్తున్నట్టు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత్ ధృవీకరించలేదు.
