  • US - Iran - Israel War: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ను ఎంపిక చేసేది నేనే.. ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన..

US - Iran - Israel War: ఇరాన్ వర్సెస్, ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య యుద్ధం మరింత ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. దాదాపు ఆరు రోజులుగా యుద్ధం భయంకరంగా సాగుతోంది. ఏ ఒక్కరు కూడా వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఇంకా ఈ యుద్ధం కారణంగా ఈ మూడు దేశాలకు సంబంధించిన సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలు కూడా వణికి పోతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:02 AM IST

Donald Trump Statement on Next Iran Supreme: ముఖ్యంగా ఈ పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయభ్రాంతులకు లోనవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ను తానే ఎంపిక చేస్తానని వెల్లడించారు ట్రంప్. దీంతో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి.ఇజ్రాయెల్ చేసిన వైమానిక దాడి నేపథ్యంలో మొన్నటి వరకు ఉన్న ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి చెందారు. ఆయన కార్యాలయం పై దాదాపు 30 బాంబులను ఇజ్రాయెల్ వేసినట్లు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి చెందారు. అయితే ఇలాంటి తరుణంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఎన్నిక విషయంలో తాను ఇన్వాల్వ్ అవుతానని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఖమేని కుమారుడు ముజ్తబా ఖమేనీ సుప్రీం లీడర్ అయ్యే అవకాశం ఉందని... దీన్ని తాను అస్సలు అంగీకరించబోనని ట్రంప్ ప్రకటన చేయడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

శాంతి, సామరస్యాన్ని తీసుకువచ్చే వ్యక్తిని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా తీసుకురావాలని తాను కోరుకున్నట్లు వెల్లడించారు. యుద్ధం నడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఖ‌మేనీ కొడుకు ముజ్తబా ఖమేనీ సుప్రీం లీడర్ అయితే.. ప్రయోజనం ఉండదని.. టైం అస్సలు వృధా చేయకూడదని సూచనలు చేశారు. వెనిజులలో డెల్సీని ఎంపిక చేసినట్లుగానే తాను కూడా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ నియామకంలో పాల్గొనాలని ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై ఖ‌మేనీ వర్గీయులు చాలా సీరియస్ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమ సుప్రీం లీడర్ ఎంపిక‌లో ఎవరి జోక్యం అవసరం లేదని చెబుతున్నారు.

ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న యుద్ధం ఇప్పట్లో ఆగేలా కనిపించట్లేదు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుద్ధం 4-5 వారాలు ఉండొచ్చని చెప్పినప్పటికీ, వాస్తవంలో పరిస్థితులు అంతకంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగవచ్చని తెలుస్తోంది. తాజాగా, అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థ పొలిటికో ప్రకారం.. ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న యుద్ధం ట్రంప్ ప్రభుత్వం మొదట్లో అంచనా వేసిన దానికంటే ఎక్కువకాలం ఉండవచ్చని పేర్కొంది. గత వారాంతం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్‌పై దాడులు ప్రారంభించిన సమయంలో, ఈ ఆపరేషన్ దాదాపు 4-5 వారాల పాటు కొనసాగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ, ఈ నాలుగైదు రోజుల పరిణామాలను బట్టి యూఎస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ నుంచి వస్తున్న సంకేతాలు యుద్ధం ముగిసేందుకు ఎక్కువ సమయమే పడుతుందని సూచిస్తున్నాయి.

పెంటగాన్ అంతర్గత ఉత్తర్వులను పేర్కొన్న పొలిటికో, యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ఇరాన్‌పై కనీసం 100 రోజులు, బహుశా సెప్టెంబర్ వరకు యుద్ధం జరిపేందుకు అడిషనల్ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్లను పంపాలని కోరింది. యుద్ధంతో ముడిపడి ఉన్న అడిషనల్ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ సిబ్బంది కోసం సెంట్రల్ కమాండ్ కోరడం ఇదే మొదటిసారి అని పొలిటికో అభిప్రాయపడింది.

