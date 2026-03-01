Donald Trump:డొనాల్డ్ ట్రంప్ వివాదాస్పద నిర్ణయాలు.. వీసా ఛార్జీలను భారీగా పెంపు..

Donald Trump Sensational Decision:అవును టెంపర్ తో ట్రంప్ పెట్రేగిపోతున్నాడు. పొరుగుదేశాలపై ద్వేష భావనతో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు వివాదాస్పదమవుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడ డొనాల్డ్ ట్రంప్... ఎప్పుడెప్పుడు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు? ట్రంప్ అంటే ఎందుకు ప్రపంచమంతటా వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది? తాజాగా తనపై వస్తోన్న వ్యతిరేకతను తప్పించుకోవడానికి ఇరాన్ పై దాడికి తెగపడటమే కాదు.. ఆ దేశ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్ల ఖమేని మట్టుపెట్టి తన పంతం నెగ్గించుకున్నాడు. అంతకు ముందు వెనుజులా అధ్యక్షుడు మదురో ఇంట్లోనే చెరపెట్టి తనపై వస్తోన్న వ్యతిరేకతను పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేసారనే ఆరోపణలు ఆయన ప్రత్యర్థులు చెబుతున్న మాట.
ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. అమెరికా... ప్రపంచదేశాల్లో అగ్రరాజ్యంగా విలసిల్లుతోంది. అక్కడి అధ్యక్షుడు ప్రపంచదేశాలకు పెద్దన్న పాత్రపోషిస్తున్నాడు. ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా... ప్రపంచదేశాల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని... మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇపుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకునే నిర్ణయాలపై ప్రపంచ దేశాలు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నాయి. ప్రపంచ దేశాల్లో శాంతి నెలకొల్పడమే తన లక్ష్యమని పదేపదే... తానో శాంతి దూతగా ప్రకటించుకున్న ట్రంప్ నిర్ణయాలతో ప్రపంచ దేశాలు విలవిల్లాడాయి.
తాజాగా అమెరికాలో జరిగిన స్టేట్ ఆఫ్ యూనియన్ కార్యక్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ ట్యాక్స్ లపై సుప్రీకోర్టు తీర్పును తప్పుబట్టారు. అక్రమ వలసదారులకు డ్రైవింగ్ లైసెన్సులను ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టంచేశారు.సేవ్ అమెరికా చట్టాన్ని ఆమోదించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఉద్యోగ రీత్యా అమెరికా వెళ్లాలను ఆశపడే వారిపై వీసా ఛార్జిలను అమాంతంగా పెంచేస్తూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. హెచ్ బీవన్ వీసా ఫీజు మిలియన్ డాలర్లు పెంచడంతో ఔత్సాహికుల ఆశలపై పిడుగు వేసినట్లయింది. అలాగే... అమెరికాలో ఉపాధి పొందుతున్న వారికి వర్క్ పర్మిట్ల పునరుద్ధరణ విషయంలో నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
రష్యానుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తోందని... భారత్ ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు దుర్మార్గపు చర్యలు చేపట్టారు. ట్రంప్ ట్యాక్స్ ల పేరుతో ఇష్టారాజ్యంగా పన్నులు పెంచేశారు. తొలుత 25 శాతం పెంచిన ట్రంప్, ఆ తర్వాత మళ్లీ మరో 25 శాతం పన్ను విధించాడు. భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.
తొలి సారి అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన డొనాల్డ్ ట్రంప్... నిర్ణయాలు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. రెండో సారి అధ్యక్షుడైన వెంటనే ట్రంప్ ఏక బిగిన డజన్లకొద్దీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. అత్యంత కీలకమైన బర్త్ సిటిజన్ షిప్ ను రద్దు చేశారు. అయితే ఇందులో కూడా వలసలు, బర్త్ సిటిజన్ షిప్ ను ఒకే కోణంలోంచి ట్రంప్ చూశారు. ఈ పరిణామం అమెరికాపై ఆశలు పెట్టుకున్న వలసజీవులకు ఆశనిపాతమైంది.
ఒక అధ్యక్షుడిగా... డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో అక్రమ వలసలను అడ్డుకునేందుకు ఉద్ధేశించిన నిర్ణయంతో ఎవరికీ అభ్యంతరం లేదు. కానీ, అసలు వలసలపైనే ప్రభావం చూపించేలా.. నిర్ణయం తీసుకోవడం, బై బర్త్ గ్రీన్ కార్డు ఫెసిలిటీని ఎత్తేయడం.. వంటివి ప్రపంచ దేశాలను కుదిపేశాయి. ప్రధానంగా భారత్, చైనా, మెక్సికో సహా అనేక దేశాల నుంచి అమెరికాకు వలస వెళ్తున్నవారు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఒక్క మెక్సికో నుంచి మాత్రమే అక్రమ వలసలు జరుగుతున్నాయన్నది వాస్తవం. ఇక్కడ అడ్డుకట్ట వేసేందుకే ఇదే ట్రంప్ గతంలో మెక్సికో చుట్టూ గోడ కట్టించారు.
మెక్సికోపై తీసుకున్న నిర్ణయంపై అనేక విమర్శలు వచ్చినా.. ఖజానా ఖాళీ అవుతున్నా అప్పట్లో ట్రంప్ పట్టించుకోలేదు. అయినప్పటికీ.. వలసలు మాత్రం ఆగడం లేదు. మొత్తానికే ఎసరుపెడుతూ.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే.. ఇలా వలసలను, బై బర్త్ సిటిజన్ షిప్ను నిలిపి వేయడం వల్ల దేశం ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరించారు.
ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే అమెరికాకు ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆదాయం ఎక్కువ. ఇతర ఆదాయాలకంటే ఎక్కువగా వస్తోంది. ఇప్పుడు దీనిపై ప్రభావం చూపించేలా నిర్ణయం తీసుకుంటే అది మరింత నష్టం కలుగుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు.
అమెరికాకు ఏటా వివిధ రూపాల్లో వచ్చే ఆదాయంలో వీసాలు, ఇమ్మిగ్రేషన్ డిపార్ట్ మెంట్ ద్వారా 28 శాతం ఆదాయం సమకూరుతోంది. ఇది కీలకమైన ఐటీ, పారిశ్రామిక రంగాలతో పోల్చుకుంటే 2 శాతం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా.. దీనివల్ల నష్టం లేదని కూడా అంటున్నారు. ఇదేసమయంలో అక్రమ వలసలపై ఆందోళన ఉందని చెబుతున్నారు.
భారత్ దిగుమతులపై విధించిన ట్రంప్ ట్యాక్సులపై సుప్రీంకోర్టు కొరడా ఝుళిపించింది. భారత సంతతికి చెందిన లాయర్.. నీల్ కత్యాల్ ట్రంప్ దూకుడుకు బ్రేకు లేయించారు. ఇష్టారాజ్యంగా పన్నులు పెంచడంతో ప్రపంచదేశాలు విలవిలలాడిపోయాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన కత్యాల్ సుప్రీంకోర్టులో కేసువేశారు. ఆయన పోరాట ఫలితం ఇపుడు 50 నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిపోయాయి. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో భారత్ చేసుకొన్న ట్రేడ్ డీల్ లో మార్పులు జరగనున్నాయి.
నీల్ కత్యాల్ వాదన ఫలితంగా ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లను అక్కడి సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది. దీంతో ఈ తీర్పునకు ముందు భారత్ సహా పలు వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలతో అమెరికా కుదుర్చుకున్న ట్రేడ్ డీల్స్ లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ప్రపంచ దేశాలన్నింటిపైనా ఇక నుంచి 10శాతం సుంకాలు వర్తించనున్నాయని వైట్హౌస్ వెల్లడించింది. గతంలో ఇంతకంటే ఎక్కువ టారిఫ్ లతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదిరినప్పటికీ.. కొత్త సుంకాలే వర్తిస్తాయని శ్వేతసౌధం స్పష్టం చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో భారత్పై టారిఫ్లు 18 శాతం నుంచి 10 శాతానికి దిగిరానున్నాయి. టారిఫ్లు చెల్లవంటూ అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచ దేశాలపై 10శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు మళ్లీ ప్రకటన చేశారు. అందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వుల పైనా సంతకం చేశారు. ఈ సుంకాలు ఫిబ్రవరి 24 నుంచి 150 రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటాయని వైట్హౌస్ ప్రకటించింది.
తాను విధించిన సుంకాలను రద్దుచేస్తూ అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎగతాళి చేశారు. ఇదో హాస్యాస్పదమైన, మూర్ఖపు తీర్పు అంటూ ట్రంప్ విమర్శలు చేశారు. అధ్యక్షుడు తన అధికార పరిధిని దాటారని చెప్పిన తీర్పు వాస్తవానికి తన అధికారాలను పెంచుకునేలా చేసిందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.పేర్కొన్నారు.
అమెరికాను ఉద్ధేశపూర్వకంగా ఇబ్బందిపెట్టే దేశాలపై భయంకరంగా పన్నులు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. అధిక పన్నుల వసూళ్లకు లైసెన్సులు ఉపయోగిస్తామన్నారు. వాణిజ్య ఒప్పందంపై వెనక్కి తగ్గే దేశాలు మరింత మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఆయన బెదిరింపులకు దిగారు. అమెరికాతో ఒప్పందం కొనసాగించాల్సిందేనని, లేకుంటే సుంకాలను మరింత ఎక్కువ విధించాల్సి వస్తుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం భారత్, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కీలక దశలో ఉంది. ఈ ఒప్పందంపై మార్చిలో సంతకాలు చేయాల్సి ఉండగా.. సుప్రీంకోర్టు టారీఫ్లను రద్దు చేయడంతో ఫిబ్రవరి 23న ఇరు దేశాల ప్రతినిధుల మధ్య జరగాల్సిన సమావేశం వాయిదా పడింది.
(రచతయ - మునిరాజ్)
