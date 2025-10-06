Donald Trump:ట్రంప్ కు నోబెల్ శాంతి బహుమతి టెన్షన్..? వస్తే అంతకన్నా దరిద్రం మరొకటి ఉండదు..!

Donald Trump for Noble Peace Price: ప్రపంచానికి తానే శాంతి దూతను అంటూ పలు మార్లు తనకు తానే వీరతాళ్లు వేసుకునే డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధికారం వచ్చి దాదాపు 9 నెలలు పూర్తి కావొస్తోంది. తాను పగ్గాలు చేపట్టిన నాటి నుంచి తొమ్మిది నెలల్లో తొమ్మిది యుద్దాలు తానే దగ్గరుండి ఆపానని పిట్టల దొరల గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు. భారత్, పాకిస్థాన్ పై ప్రకటించిన ఆపరేషన్ సిందూర్ యుద్దాన్ని తానే ఆపానని చెబుతున్నాడు. అంతేకాదు ఇజ్రాయిల్, గాజా యుద్దాన్ని ఆపానని చెబుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచానికి తానే రక్షకుడిని అంటూ చెప్పుకుంటు వస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడిని నోబెల్ శాంతి బహుమతికి పాకిస్థాన్, ఇజ్రాయిల్ దేశాధినేతలు నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ చేశారు.
మన దేశాన్ని కూడా తనను నామినేట్ చేయమంటే మన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ససేమిరా అన్నారు. అంతేకాదు ఆపరేషన్ సింధూర్.. తాము పాకిస్థాన్ వాళ్లు వచ్చి కాళ్లు పట్టుకుంటే ఆపానని చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో ట్రంప్ ప్రమేయం ఎంత మాత్రం లేదని నొక్కివక్కాణిస్తూనే ఉంది. తనను నోబెల్ శాంతి బహుమతికి మోడీ నామినేట్ చేయలేదనే అక్కసుతో భారత్ పై తీవ్ర అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నాడు. అంతేకాదు భారత్ నుంచి అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే వస్తువులో 50 శాతానికి టారీఫ్ లు విధించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. అటు మందులపై విచక్షణా రహితంగా టాక్సులు విధించాడు. ట్రంప్ ఇంత చేస్తున్న భారత్ వెనక్కి తగ్గలేదు. దీంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు మళ్లీ దిగొచ్చాడు.మరోవైపు రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఇంకా రావణ కాష్టం రగులుతూనే ఉంది.
ఈ నెల 10న నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ శాంతి పురస్కారాన్ని ప్రకటించనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ ప్రయత్నాలపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నది. ఒకవేళ ట్రంప్ కు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇస్తే అంత కంటే దరిద్రం మరొకటి ఉండదనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా ఇచ్చే నోబెల్, రామన్ మెగసెసే అవార్డుల పట్ల ప్రజల్లో చులకన భావం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా నోబెల్ బహుమతులన్ని తమకు నచ్చిన అస్మదీయులకు ఇచ్చుకుంటున్నారనేది అందరికీ తెలిసిందే. మరోవైపు కొన్ని అవార్డులు మన దేశాన్ని కించ పరిచే మన ధర్మాన్ని అపహాస్యం చేసేవాళ్లకు ఇస్తున్నారనేది కూడా వినిపిస్తోంది.
