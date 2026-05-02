Trump Nominated Noble Prize: ఈ సారైనా ట్రంప్‌ను నోబెల్‌ వరిస్తుందా..? మరోసారి మొదలైన చర్చ..

Trump Nominated Noble Prize: ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన  ‘నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి- 2026’కి సంబంధించిన నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. దీంతో ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌పై అందరి దృష్టి పడింది. శాంతి బహుమతి కోసం నార్వేజియన్‌ నోబెల్‌ కమిటీకి 287 నామినేషన్లు రాగా.. అందులో ట్రంప్‌  పేరు కూడా ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 2, 2026, 07:51 AM IST

Noble Prize Nominations 2026: నోబెల్ శాంతి అనేది పెద్ద హంబక్ అనేది చాలా మంది చెబుతున్న మాట. మహాత్మ గాంధీకి రెండు నుంచి మూడు సార్లు నామినేట్ అయిన కావాలనే నోబెల్ కమిటికి ఆయనకు బహుమతి ఇవ్వలేదు. ఈ అవార్డు అనేది అమెరికా తాబేదార్లు కానీ.. సోరోస్  గ్రూపు సూచించిన వాళ్లకు, లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ ఉన్న వాళ్లనే ఎక్కువగా ఈ బహుమతులు వరిస్తాయనే టాక్ ఉంది.  అదో దిక్కమాలిన అవార్డు అనేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. అయినా.. ప్రపంచ నేతల్లో చాలా మంది కూడా ఈ బహుమతి కోసం వెంపర్లాడుతుంటారు. ఆ బహుబతి వరిస్తే వచ్చే కిక్ వేరనే వాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు.  ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా నోబెల్ శాంతి బహుబతి కోసం ఎన్నో తిప్పలు పడుతున్నాడు. గతంలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన బరాక్ ఒబామాకు ఈ బహుబతి వరించింది. తాజాగా ఈ సారి నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ట్రంప్ నామినేట్ అయ్యారనే వార్త వినిపిస్తుంది. దీంతో ఈసారైనా ట్రంప్‌ను శాంతి బహుమతి వరిస్తుందా అనే చర్చ మొదలయ్యింది. 

208 మంది వ్యక్తులు, 79 సంస్థల నుంచి నామినేషన్లు వచ్చినట్లు నోబెల్‌ కమిటీ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇందులో ట్రంప్‌ పేరు కూడా ఉండొచ్చని తెలుస్తుంది. ఆయనతో పాటు ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ, పర్యావరణ ఉద్యమకారిణి గ్రెటా థన్‌బర్గ్‌, ఐక్య రాజ్య సమితి  ప్రత్యేక ప్రతినిధి ఫ్రాన్సెస్కా అల్బనీస్‌ వంటి మరికొంతమంది పేర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నట్లు సమాచారం. నామినేషన్లకు సంబంధించిన పేర్లను కమిటీ అత్యంత రహస్యంగా ఉంచుతుంది. 

ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపానని ప్రకటించుకుంటూ.. నోబెల్‌ శాంతి బహుమతిపై గతేడాది ట్రంప్‌ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఇజ్రాయెల్‌, రష్యా, పాకిస్థాన్‌ సహా పలు దేశాలు, అనేకమంది వ్యక్తులు ఆయన పేరును ప్రతిపాదించారు. చివరికి వెనెజువెలా విపక్ష నేత మరియా కొరీనా మచాడోకు అది దక్కడంతో ట్రంప్‌నకు నిరాశ తప్పలేదు. తాజాగా వచ్చిన నామినేషన్లలో కూడా ట్రంప్‌ పేరున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఇజ్రాయెల్‌తో కలిసి ఇరాన్‌పై ట్రంప్‌ భీకర యుద్ధానికి దిగారు. ఈ యుద్ధంలో వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మరోవైపు శాంతి చర్చలకు చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమయ్యాయి.అయితే యుద్ధాన్ని మొదలు పెట్టిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ఈ బహుమతి ఇస్తారా .. ఇస్తే అంత కంటే దరిద్రం మరొకటి ఉండదని ప్రపంచ రాజకీయాలను విశ్లేషిస్తున్న ప్రముఖులు ప్రస్తావిస్తున్న మాట. 

ఈ తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ట్రంప్‌ కలలు కంటున్న శాంతి బహుమతి ఆయన్ను వరిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. కాగా.. 2026 నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి అక్టోబరు 9న ప్రకటిస్తారు. డిసెంబరు 10న నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో దీన్ని ప్రదానం చేయనున్నారు. ఈ నామినేషన్ల సమర్పణ గడువు జనవరి 31నే ముగిసింది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

