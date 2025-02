Donald Trump: ఇండియాలో మరెవరినో గెలిపించేందుకే ఫండింగ్, ట్రంప్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

Donald Trump: ఇండియా సహా ఇతర దేశాల్లో ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు అమెరికా చేస్తున్న ఆర్ధిక సహాయాన్ని తాజాగా డోనాల్డ్ ట్రంప్ నిలిపివేశారు. ఇండియాపై తన అక్కసును మరోసారి వెళ్ళగక్కారు. ఇండియాలో ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు తామెందుకు సహాయం చేయాలని ప్రశ్నించారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఓటర్స్ టర్నవుట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా అమెరికా చాలాకాలంగా వివిధ దేశాలకు ఆర్ధిక సహాయం అందిస్తోంది. ఇందులో ఇండియాతో పాటు బంగ్లాదేశ్, లైబీరియా, నేపాల్, మాలీ, మొజాంబిక్, కాంబోడియా వంటి దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇండియాకు ప్రతి సారీ 21 మిలియన్ డాలర్లు చెల్లిస్తోంది. అయితే తాజాగా ఇండియాకు చేస్తున్న ఆర్ధిక సహాయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నిలిపివేశారు. అంతేకాకుండా కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత ఎన్నికల వ్యవస్థ, దేశంలోని పన్నుల విధానంపై కూడా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫ్లోరిడాలోని మియామీలో ఏర్పాటైన ఎఫ్ఐఐ ప్రయారిటీ సదస్సులో ఈ కీలకమైన వ్యాఖ్యలతో చర్చనీయాంశమయ్యారు. ఇండియాకు ఆర్ధిక సహాయాన్ని నిలిపివేయడాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన సమర్ధించుకున్నారు.

ఇండియా వద్ద చాలా డబ్బు ఉందని, ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా పన్నులు వసూలు చేసే దేశాల్లో ఇండియా ఒకటని డోనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అలాంటప్పుడు ఆ దేశంలో ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు తామెందుకు ఆర్ధిక సహాయం అందించాలని ప్రశ్నించారు. ఇండియాకు ఆర్ధిక సహాయం నిలిపివేస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లపై సంతకం చేసిన 24 గంటల్లో మరోసారి ఇదే అంశంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 21 మిలియన్ డాలర్లు అంటే చిన్న మొత్తం కాదన్నారు. ఇండియాలో ఓటర్ల సంఖ్యను పెంచుకునేందుకు అమెరికా ఎందుకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలన్నారు.

#WATCH | Miami, Florida | Addressing the FII PRIORITY Summit, US President Donald Trump says, "... Why do we need to spend $21 million on voter turnout in India? I guess they were trying to get somebody else elected. We have got to tell the Indian Government... This is a total… pic.twitter.com/oxmk6268oW

— ANI (@ANI) February 20, 2025