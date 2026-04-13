America Iran war: ఇరాన్ అంతం ట్రంప్ పంతం.. ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..

Iran Strong Counter to US : యుద్ధానికి ముగింపు పలికే క్రమంలో అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలలో పురోగతి కనిపిస్తున్న సమయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్కు ఫోన్ చేశారని.. ఆ తరువాతే అంతా మారిపోయిందని ఆరోపించారు. అప్పటి వరకూ పురోగతి దిశగా సాగిన చర్చలు.. నెతన్యాహూ ఫోన్ తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలపైనే సాగాయంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు పాకిస్థాన్ వేదికగా ఇరాన్, అమెరికా మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమవ్వడంతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ అక్కడి నుంచి తమ దేశానికి వెళ్లిపోయారు. జేడీ వాన్స్కు నెతన్యాహూ ఫోన్ కాల్ తర్వాత అమెరికా - ఇరాన్ చర్చల దృష్టి మొత్తం ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలవైపు మళ్లిందంటూ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆరోపించారు. యుద్ధం ద్వారా సాధించలేని దానిని చర్చల ద్వారా సాధించేందుకు అమెరికా ప్రయత్నించిందని అన్నారు. పూర్తి నమ్మకంతోనే పాకిస్థాన్కు చర్చల కోసం వెళ్లామన్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి.. అమెరికాకు వెళ్లిపోతూ జేడీ వాన్స్ విలేకర్ల సమావేశం నిర్వహించడాన్ని తప్పుబట్టారు. అది అవసరం లేదన్నారు. ఇరాన్ జాతీయ ప్రయోజనాలు, సార్వభౌమత్వాన్ని పరిరక్షించుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు 40 రోజుల యుద్ధం తర్వాత శాంతి చర్చలకు అంగీకరించిన ఇరాన్, అమెరికా రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణను ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలోనే సమస్యల పరిష్కారం కోసం పాక్ వేదికగా చర్చలు జరిగాయి. అయితే ఇందులో ఎలాంటి ఫలితమూ రాలేదు. దీంతో ఈ గడువు ముగిసిన తర్వాత మరోసారి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తుతాయా అనే ఆందోళన నెలకొంది. అదే సమయంలో తాజా పరిణామాలపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ చర్చించుకున్నట్లు క్రెమ్లిన్ వెల్లడించింది. ఈ సందర్భంగా అమెరికాతో జరిపిన చర్చల వివరాలను పుతిన్కు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు వివరించినట్లు తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొల్పేందుకు అవసరమైన సాయాన్ని చేసేందుకు రష్యా సిద్ధంగా ఉందని పుతిన్ చెప్పినట్లు పేర్కొంది.
