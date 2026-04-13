America Iran war: ఇరాన్ అంతం ట్రంప్ పంతం.. ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..

America Iran war: ఇరాన్ అంతం తన పంతం అంటున్నాడు ట్రంప్. అంతేకాదు హార్మూజ్ పై ఇరాన్ తన పట్టు ఒదులుకోవాల్సిందే అని బల్లగుద్ది మరి చెబుతున్నాడు.  ట్రంప్‌ వార్నింగ్‌ పై ఇరాన్‌ ఘాటుగా స్పందించింది. హర్మూజ్‌లో కీలకమైన నౌకామార్గం పూర్తిగా తమ నియంత్రణలోనే ఉందని స్పష్టం చేసింది. శత్రువులు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా.. ప్రాణాంతక సుడిగుండాల్లో చిక్కుకుపోతారని హెచ్చరించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:16 AM IST

Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?
7
Top Civil Engineering Colleges in India
Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?
Budha Gochar 2026: మీన రాశిలోకి బుధుడు.. ఏప్రిల్ 12 నుంచి ఈ 2 రాశుల వారికి అదృష్టయోగం!
6
Mercury transit
Budha Gochar 2026: మీన రాశిలోకి బుధుడు.. ఏప్రిల్ 12 నుంచి ఈ 2 రాశుల వారికి అదృష్టయోగం!
Inter Results 2026: ఏపీలోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్స్ తేదీ వచ్చేసిందోచ్..!
5
AP Inter Results 2026
Inter Results 2026: ఏపీలోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. రిజల్ట్స్ తేదీ వచ్చేసిందోచ్..!
Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 13 రాశి ఫలాలు.. నేడు 11 రాశుల వారికి కుబేర యోగం.. ఆ ఒక్క రాశి వారికి ప్రమాదం
12
Today Rasi Phalalu
Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 13 రాశి ఫలాలు.. నేడు 11 రాశుల వారికి కుబేర యోగం.. ఆ ఒక్క రాశి వారికి ప్రమాదం
Iran Strong Counter to US : యుద్ధానికి ముగింపు పలికే క్రమంలో అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలలో పురోగతి కనిపిస్తున్న సమయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌కు ఫోన్ చేశారని.. ఆ తరువాతే అంతా మారిపోయిందని ఆరోపించారు. అప్పటి వరకూ పురోగతి దిశగా సాగిన చర్చలు.. నెతన్యాహూ ఫోన్ తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలపైనే సాగాయంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. 

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు పాకిస్థాన్ వేదికగా ఇరాన్, అమెరికా మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమవ్వడంతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్  అక్కడి నుంచి తమ దేశానికి  వెళ్లిపోయారు. జేడీ వాన్స్‌కు నెతన్యాహూ ఫోన్ కాల్ తర్వాత అమెరికా - ఇరాన్ చర్చల దృష్టి మొత్తం ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలవైపు మళ్లిందంటూ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆరోపించారు. యుద్ధం ద్వారా సాధించలేని దానిని చర్చల ద్వారా సాధించేందుకు అమెరికా ప్రయత్నించిందని అన్నారు. పూర్తి నమ్మకంతోనే పాకిస్థాన్‌కు చర్చల కోసం వెళ్లామన్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి.. అమెరికాకు వెళ్లిపోతూ జేడీ వాన్స్ విలేకర్ల సమావేశం నిర్వహించడాన్ని తప్పుబట్టారు. అది అవసరం లేదన్నారు. ఇరాన్ జాతీయ ప్రయోజనాలు, సార్వభౌమత్వాన్ని పరిరక్షించుకునేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. 

మరోవైపు 40 రోజుల యుద్ధం తర్వాత శాంతి చర్చలకు అంగీకరించిన ఇరాన్, అమెరికా రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణను ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలోనే సమస్యల పరిష్కారం కోసం పాక్ వేదికగా చర్చలు జరిగాయి. అయితే ఇందులో ఎలాంటి ఫలితమూ రాలేదు. దీంతో ఈ గడువు ముగిసిన తర్వాత మరోసారి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తుతాయా అనే ఆందోళన నెలకొంది. అదే సమయంలో  తాజా పరిణామాలపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌, ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్‌ చర్చించుకున్నట్లు క్రెమ్లిన్‌ వెల్లడించింది. ఈ సందర్భంగా అమెరికాతో జరిపిన చర్చల వివరాలను పుతిన్‌కు ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు వివరించినట్లు తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొల్పేందుకు అవసరమైన సాయాన్ని చేసేందుకు రష్యా సిద్ధంగా ఉందని పుతిన్‌ చెప్పినట్లు పేర్కొంది.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

