America Gun Fire Incident: మరోసారి కాల్పుల మోతతో దద్దరిల్లిన అమెరికా..

Shoot out at America: అమెరికా మరోసారి కాల్పుల మోతతో దద్దరిల్లింది. మృతుల్లో ఆరుగురు పోలీసు అధికారులు కూడా ఉన్నారు. దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న భూవివాదాలు, స్థానిక గ్యాంగ్ల ఆధిపత్య పోరు కారణంగానే ఈ దాడులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.మొదటి ఘటన ఉత్తర హోండూరస్లోని ట్రుజిల్లో మున్సిపాలిటీ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఉన్న ఒక తోటలో పనిచేస్తున్న కార్మికులపై దుండగులు ఒక్కసారిగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ దాడిలో 10 మంది కార్మికులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ భూములపై దశాబ్దాలుగా వివాదాలు నడుస్తున్నాయని, ఆ కక్షల నేపథ్యంలోనే ఈ ఊచకోత జరిగి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.మరో ఘటనలో, గ్వాటెమాలా దేశ సరిహద్దు ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తున్న పోలీస్ కాన్వాయ్పై సాయుధ గ్యాంగ్ ఆకస్మికంగా దాడి చేసింది. ఈ కాల్పుల్లో ఆరుగురు పోలీసు అధికారులు మరణించారు.
చనిపోయిన వీరంతా స్థానిక క్రిమినల్ గ్యాంగ్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేక మిషన్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులని ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన ఈ రెండు ఘోర ఘటనలపై హోండూరస్ ప్రభుత్వం సీరియస్గా స్పందించి, ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది.
