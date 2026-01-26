English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

US Snow Storm: USలో మంచు తుపాను.. వింటర్ ఎమర్జన్సీ..

US Snow Storm: అమెరికాపై మంచు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రజల భద్రత కోసం 10 రాష్ట్రాల్లో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. అమెరికాలో రవాణా వ్యవస్థ స్థంభించింది.  మంచు, మంచువాన, గడ్డకట్టించే చలి కారణంగా వేలాది విమానాలు రద్దుకావడంతో పాటు రహదారులు మూసుకుపోయి సాధారణ జీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 26, 2026, 09:55 AM IST

America Snow Strom: అమెరికాపై మంచు తుఫాను తీవ్రత పెరగడంతో రహదారులు మంచుతో కప్పుకోగా, ప్రమాదకర పరిస్థితుల కారణంగా పలు హైవేలను అధికారులు మూసివేశారు. వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అత్యవసర సేవలు మాత్రమే పరిమితంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ టెన్నెస్సీ, జార్జియా, నార్త్ కరోలినా, మేరిల్యాండ్, ఆర్కాన్సాస్, కెంటకీ, లూసియానా, మిసిసిపి, ఇండియానా, వెస్ట్ వర్జీనియా రాష్ట్రాలకు ఎమర్జెన్సీ డిక్లరేషన్లు జారీ చేశారు. జాతీయ వాతావరణ సేవ తూర్పు అమెరికా ప్రాంతాలపై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దేశంలోని తూర్పు భాగం రెండు మూడు వంతు ప్రాంతాలను శీతకాల తుపాను కమ్మేస్తుందని తెలిపింది. ఉత్తర, మధ్య మైదానాల నుంచి ఈశాన్య ప్రాంతాల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్‌ స్థాయికి పడిపోతాయని పేర్కొంది. గల్ఫ్ కోస్ట్ వరకూ రాత్రివేళ గడ్డకట్టే చలి ఉంటుందని అంచనా వేసింది. తీవ్రమైన చలి వల్ల ప్రాణాపాయం పొంచి ఉందని ఎన్‌డబ్ల్యూఎస్ హెచ్చరించింది. గాలివానతో కూడిన చలి కారణంగా హైపోథర్మియా, ఫ్రాస్ట్‌బైట్ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపింది. అవసరమైన సరఫరాలు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలని ప్రజలకు సూచించింది. 

ఎక్స్ వేదికగా చేసిన మరో ప్రకటనలో మిడ్ అట్లాంటిక్ రాష్ట్రాలకు తుఫాను విస్తరిస్తుందని, ఆదివారం అర్థరాత్రి నాటికి ఈశాన్య ప్రాంతాలను చేరుతుందని తెలిపింది. భారీ మంచు, స్లీట్, ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ కారణంగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతాలన్నింటిలో తీవ్ర అంతరాయాలు తప్పవని పేర్కొంది. దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో మంచు పేరుకుపోవడంతో వేలాది ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంచు వానతో పాటు పిడుగులు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. సగానికి పైగా అమెరికన్లు సబ్‌జీరో గాలివానలను ఎదుర్కొంటారని అధికారులు తెలిపారు. విద్యుత్ లేక ఇళ్లలో ఉన్నవారు రోజులు తరబడి చలితో ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

దేశవ్యాప్తంగా 17కు పైగా రాష్ట్రాల్లో వింటర్ స్టార్మ్ హెచ్చరికలు అమల్లో ఉన్నాయి. హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ మంత్రి క్రిస్టీ నోమ్ ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప రోడ్లపైకి రావద్దని, ప్రభుత్వ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సుమారు 1,300 మైళ్ల పొడవున విస్తరించిన ఈ శీతకాల తుఫాను, టెక్సాస్ నుంచి న్యూ ఇంగ్లాండ్ వరకూ 2,000 మైళ్లకు పైగా ప్రభావం చూపనుందని మీడియా పేర్కొంది. వచ్చే వారం వరకూ తీవ్రమైన చలి కొనసాగుతుందని అంచనా. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరం లేని ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

3 రోజులు  దేశవ్యాప్తంగా 14 వేలకుపైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి.  ఫ్లైట్ అవేర్ గణాంకాల ప్రకారం మూడు రోజుల్లో మొత్తం 14,800కు పైగా ఫ్లైట్లు నిలిచిపోయాయి. అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానాల్లో 43 శాతం రద్దు కాగా, డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్ విమానాల్లో 35 శాతం రద్దయ్యాయి. ఒక్కరోజే 4 వేలకుపైగా విమానాలు నిలిచిపోవడంతో డల్లాస్‌, షార్లెట్‌ విమానాశ్రయాల్లో తీవ్ర రద్దీ నెలకొంది. సోమవారం కూడా 1,600కు పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. న్యూయార్క్‌, బోస్టన్‌ ప్రాంతాల్లో తుపాను ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

America Winter StormAmerica Snow Fallmassive winter storm hits uslive snowstormmassive snow totals

