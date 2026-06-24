/గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ తస్మాత్ జాగ్రత్త.. తప్పు చేసినట్టు ఋజువు అయితే దేశ బహిష్కరణే..

America: అమెరికా దేశంలో ఉంటూ ఆ దేశానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించడంతో పాటు పలు అక్రమాలకు పాల్పడిన ఇతర దేశాలకు చెందిన అమెరికా గ్రీన్ కార్డు హోల్డర్స్ను తక్షణమే డిపోర్టేషన్ (దేశ నుంచి వెలుపలకి పంపే కార్యక్రమం)చేసే విషయంలో అమెరికా ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా అక్కడి సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది.
క్రైమ్కు పాల్పడిన వాళ్లు ఎంతవారైనా సరే..
ఏదైనా చేయకూడాని క్రైమ్ చేసిన వాళ్లు గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అయినా సరే వారిని తక్షణమే దేశ బహిష్కరణ శిక్ష విధించే అధికారాన్ని ప్రభుత్వానికి ఉందని అక్కడ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అయితే వాళ్లను బహిష్కరించేందుకు వాళ్లపై నేర నిరూపణ అవ్వడానికి బలమైన కారణాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
తీవ్ర ఆర్ధిక నేరాలతో పాటు ఇతర క్రిమినల్ చర్యలకు పాల్పడిన శాశ్వత నివాసితులు.. గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ను ఇకపై ఎంట్రీ పాయింట్ల వద్దే అమెరికాలో ప్రవేశింకుండా ఉండేలా ఈ తీర్పు ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చింది. దేశంలోకి వచ్చే క్రిమినల్ వంటి వారిని దేశం నుంచి వెలివేయడానికి సరిహద్దు వద్ద ఉండే ఏజెంట్లకు ఈ తీర్పు మరింత బలాన్ని ఇచ్చేలా ఉంది.
అయితే గతంలో గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ అయిన చైనా జాతీయుడు మక్ చోయ్ పై కొన్ని అభియోగాలు వచ్చాయి. 2012లో అతను చైనా నుంచి యూఎస్ రాగా.. అక్కడి అధికారులు అతన్ని దేశంలో ఎంట్రీ కానివ్వలేదు. ఆ తర్వాత కొన్ని షరతులతో అతన్ని దేశంలోకి అనుమతించారు. ఆ తర్వాత అతను తప్పు చేసినట్టు ఒప్పుకున్నాడు. దీంతో అతడిని ఆ తర్వాత అమెరికా నుంచి డిపోర్ట్ చేశారు.
ఈ విషయమై అతను కోర్టుకు వెళ్లినా.. అతనికి అక్కడ ఎదురు దెబ్బే తగిలింది.
ఇరాన్ వార్ విషయంలో ట్రంప్కు సెనెట్లో భారీ ఝలక్..
తాజాగా ఇరాన్ తో యుద్దం విషయంలో ట్రంప్కు అక్కడి సెనేటర్స్ గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. మిడిల్ ఈస్ట్లో మోహరించిన బలగాలను వెంటనే వెనక్కి పిలవాలన్నారు. అంతేకాదు అక్కడ ప్రస్తుతం చేస్తోన్న సైనిక చర్యలను నిలిపివేయాలని కోరుతూ అమెరికా సెనెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ తీర్మానికి 50-48 ఓట్ల తేడాతో అక్కడ సభ ఓకే చెప్పడం విశేషం. ఓ రకంగా ట్రంప్ సర్కార్కు ఇది పెద్ద ఎదురు దెబ్బే అని విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.