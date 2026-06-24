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గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ తస్మాత్ జాగ్రత్త.. తప్పు చేసినట్టు ఋజువు అయితే దేశ బహిష్కరణే..

Green Card Holders: అమెరికాలో స్థిర పడిన వారికి అక్కడ ప్రభుత్వం గ్రీన్ కార్డ్ జారీ చేయడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగ నిపుణులతో  పాటు శాస్త్రవేత్తలు, డాక్టర్లకు సంబంధించి నిపుణులకు అమెరికాలో స్థిరపడేలా  అక్కడి ప్రభుత్వం  గ్రీన్ కార్డ్ జారీ పేరుతో శాశ్వత సభ్యత్త్వం ఇవ్వడం ఎప్పటి నుంచో ఉంది.  గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది కాదా అని అక్కడఏమైనా పనికి మాలిన వేశాలు వేస్తే అలాంటి వారి గ్రీన్ కార్డ్ ను తక్షణమే రద్దు చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉందని అక్కడ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తాజాగా తీర్పు వెలువరించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:04 AM IST
గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ తస్మాత్ జాగ్రత్త.. తప్పు చేసినట్టు ఋజువు అయితే దేశ బహిష్కరణే..
Image Credit: America Green Card Holder (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ తస్మాత్ జాగ్రత్త.. తప్పు చేసినట్టు ఋజువు అయితే దేశ బహిష్కరణే
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