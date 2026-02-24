English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
US Tarrifs: సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా వినేదే లేదు.. సుంకాల విషయంలో తగ్గేదేలే అంటున్న ట్రంప్..

US Tarrifs: సుంకాల విషయంలో అమెరికా సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అలుసుగా తీసుకుని ఏ దేశమైనా ఆటలాడాలని చూస్తే భారీ టారిఫ్‌లు విధిస్తానని ఆ దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు.  అమెరికాను దశాబ్దాలుగా కొల్లగొట్టిన దేశాలు.. ఇటీవల అంగీకరించిన దానికంటే భారీ సుంకాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్త అని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:59 AM IST



Donald Trump Tarrifs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుప్రీంకోర్టును మరోసారి లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. తెలియకుండానే తనకు మరిన్ని అధికారాలు కట్టబెట్టిందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రూత్‌ సోషల్‌లో వరుస పోస్టులు పెట్టారు.ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఎడాపెడా విధించిన టారిఫ్‌లకు నేటితో బ్రేక్‌ పడింది. ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లు చెల్లబోమని అగ్రరాజ్య సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో అందుకు అనుగుణంగా అమెరికా యంత్రాంగం చర్యలు ప్రారంభించింది.

సుప్రీంకోర్టు చెల్లవని చెప్పిన టారిఫ్‌ లను  రేపటి నుంచి వసూలు చేయబోమని యూఎస్‌ కస్టమ్స్‌ అండ్‌ బోర్డర్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ప్రకటించింది. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం నేటి  అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి నిలిపివేయనున్నట్లు తెలిపింది.  ఇదే సమాచారాన్ని ఇప్పటికే దిగుమతిదారులకు అందజేశామంటోంది.  అయితే, ఇప్పటివరకు దిగుమతిదారులు చెల్లించిన టారిఫ్‌లను రిఫండ్‌ చేస్తారా? లేదా? అన్నదానిపై కస్టమ్స్‌ అండ్‌ బోర్డర్‌ ప్రొటెక్షన్‌ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. 

ఈ టారిఫ్‌లు చెల్లవంటూ అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించిన మూడు రోజుల తర్వాత నిలిపివేతపై ప్రకటన వెలువడింది. అధ్యక్షుడి అత్యవసర అధికారాల చట్టాన్ని వినియోగిస్తూ ప్రతీకార సుంకాలు విధించడాన్ని తప్పుబట్టిన అక్కడి సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేస్తూ ఫిబ్రవరి 20న తీర్పు వెల్లడించింది.  అయినప్పటికీ ట్రంప్‌ వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రపంచ దేశాలపై 15 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ కొత్త టారిఫ్‌లు ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ నుంచే అమల్లోకి వస్తాయన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆదేశాలు ఇంకా జారీ కాలేదు. దీంతో కొత్త టారిఫ్‌లు రేపటి నుంచే వర్తిస్తాయా? లేదా అన్నదానిపై స్పష్టత లేదు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

