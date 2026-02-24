US Tarrifs: సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా వినేదే లేదు.. సుంకాల విషయంలో తగ్గేదేలే అంటున్న ట్రంప్..

Donald Trump Tarrifs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుప్రీంకోర్టును మరోసారి లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. తెలియకుండానే తనకు మరిన్ని అధికారాలు కట్టబెట్టిందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రూత్ సోషల్లో వరుస పోస్టులు పెట్టారు.ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎడాపెడా విధించిన టారిఫ్లకు నేటితో బ్రేక్ పడింది. ట్రంప్ టారిఫ్లు చెల్లబోమని అగ్రరాజ్య సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో అందుకు అనుగుణంగా అమెరికా యంత్రాంగం చర్యలు ప్రారంభించింది.
సుప్రీంకోర్టు చెల్లవని చెప్పిన టారిఫ్ లను రేపటి నుంచి వసూలు చేయబోమని యూఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ ప్రకటించింది. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం నేటి అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి నిలిపివేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఇదే సమాచారాన్ని ఇప్పటికే దిగుమతిదారులకు అందజేశామంటోంది. అయితే, ఇప్పటివరకు దిగుమతిదారులు చెల్లించిన టారిఫ్లను రిఫండ్ చేస్తారా? లేదా? అన్నదానిపై కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
ఈ టారిఫ్లు చెల్లవంటూ అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించిన మూడు రోజుల తర్వాత నిలిపివేతపై ప్రకటన వెలువడింది. అధ్యక్షుడి అత్యవసర అధికారాల చట్టాన్ని వినియోగిస్తూ ప్రతీకార సుంకాలు విధించడాన్ని తప్పుబట్టిన అక్కడి సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేస్తూ ఫిబ్రవరి 20న తీర్పు వెల్లడించింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రపంచ దేశాలపై 15 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ కొత్త టారిఫ్లు ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ నుంచే అమల్లోకి వస్తాయన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆదేశాలు ఇంకా జారీ కాలేదు. దీంతో కొత్త టారిఫ్లు రేపటి నుంచే వర్తిస్తాయా? లేదా అన్నదానిపై స్పష్టత లేదు.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook