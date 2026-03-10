Pakistan Petrol Prise Hike: నో పెట్రోల్, డీజిల్ అడుక్కుతింటున్న పాకిస్తాన్..

America Israel - Iran War Effect: అమెరికా, ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ తీవ్ర ఇంధన కొరతను నివారించేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వ వాహనాల ఇంధన కోటాలో 50శాతం కోత విధించింది. 60శాతం వాహనాలను నడపొద్దని నిర్ణయించింది. మంత్రులు, ఎంపీల జీతాల్లో కోత పెట్టింది. ఆఫీసులను వారానికి 4 రోజులు మాత్రమే తెరవనుంది. స్కూళ్లకు 15 రోజులు సెలవులిచ్చింది. ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ఆన్ లైన్ క్లాసులు ప్రారంభించాలని సూచించింది.
ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా భారత్లో LPG సిలిండర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. కొన్ని చోట్ల బ్లాక్ మార్కెట్లో ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర 1,500కు చేరింది. యుద్ధం నేపథ్యంలో మార్చి 7న డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర రూ.60 పెరగడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెరిగాయి. దీనివల్ల గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు భారీ క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం 2 సిలిండర్ బుకింగ్ల మధ్య 25 రోజుల గ్యాప్ ఉండాలనే రూల్ తీసుకొచ్చింది.
మిడిల్ ఈస్ట్ యుద్ధంతో రష్యా లాభపడుతోంది. ఇరాన్ యుద్ధానికి ముందు ఇండియా రిఫైనరీలకు బ్యారెల్పై 13 డాలర్లు డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన రష్యా ఇప్పుడు దాన్ని ఆపేసినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు బ్రెంట్ బ్యారెల్ ధరపై అదనంగా 4 డాలర్ల నుంచి 5 ప్రీమియం వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కాగా హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత, చమురు ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలు సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నాయి. దీంతో రష్యా కీలకంగా మారింది. \
