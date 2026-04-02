US Iran War: ఇరాన్ తో యుద్ధం విషయంలో ట్రంప్ కన్ఫ్యూజన్..

US Iran War:పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంపై  అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు గందరగోళాన్ని మరింత పెంచారు. ఇరాన్‌పై తమ దాడులను మరో 2-3 వారాల్లో ముగించే అవకాశాలు ఉన్నాయని, హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిపించడం తమ పని కాదని తొలుత చెప్పిన ఆయన.. తర్వాత స్వరం మార్చారు. హర్మూజ్‌ను తెరిచి, స్వేచ్ఛగా ఉంచేదాకా దాడులు కొనసాగిస్తామని ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 10:27 AM IST

Gas Price Hike: వినియోగదారులకు అలెర్ట్‌.. రూ.195 పెరిగిన కమర్షియల్ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధర! డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ ధరలు ఇలా..!
Narendra Modi: ప్రధాని మోదీ బట్టలు ఎక్కడ కొంటారో మీకు తెలుసా?
Tirumala: తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. నేడు గరుడ సేవ కూడా రద్దు, కారణం ఏంటంటే?
Actress Raasi: భర్తను అందరూ ముందు ఒరేయ్ అని పిలిచిన హీరోయిన్ రాశి.. నేను అలానే పిలుస్తాను అంటూ వాదన..!
Trump Iran War Statement​: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయిల్, అమెరికా దాడుల తర్వాత ఇరాన్ ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ పై పట్టు సాధించి అమెరికా సహా ఇతర దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. అంతేకాదు అక్కడ నౌకల రాకపోకలను అడ్డుకుంటే..బాంబుల వర్షంతో ఇరాన్‌ను రాతియుగం నాటి దశకు తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాలతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగింపుపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. మరోవైపు- ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ కూడా భీకర వైమానిక దాడులు చేసింది. టెహ్రాన్‌ సైతం ఇజ్రాయెల్‌పై, పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌లోని పొరుగు దేశాలపై దాడులు కొనసాగించింది. యూఏఈపై జరిగిన దాడిలో ఓ భారతీయుడు గాయపడ్డాడు. 

ఇరాన్‌ తమతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఎదురుచూస్తోందని ట్రంప్‌ తెలిపారు. 2-3 వారాల్లోనే ఆ దేశంపై దాడులను ఆపేసే అవకాశాలున్నాయని ఓవల్‌ కార్యాలయంలో విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ చెప్పారు. ఇరాన్‌ ఇక అణ్వాయుధాలను తయారు చేయలేదు అని తాను విశ్వసించినప్పుడు.. ఆ దేశం ఒప్పందానికి రాకపోయినాసరే యుద్ధం ఆపేస్తామన్నారు. హర్మూజ్‌లో నౌకల రాకపోకలకు భద్రత కల్పించడం తమ పని కాదు..అక్కడ రవాణా కార్యకలాపాలు కొనసాగించే దేశాలే ఆ పని చూసుకోవాలన్నారు. యుద్ధం ఆగితే అమెరికాలో ఇంధన ధరలు తగ్గుతాయి. ఇరాన్‌ కొత్త నాయకత్వం సహకార దృక్పథంతో ఉంది. త్వరలో ఒప్పందం కుదరొచ్చు అని పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఉదయంకల్లా ట్రంప్‌ స్వరం మార్చారు. హర్మూజ్‌లో రాకపోకలను అడ్డుకోవడం ఇరాన్‌ ఆపాలని..లేకపోతే బాంబుల వర్షం కురిపించి ఆ దేశాన్ని రాతియుగం నాటి దశకు తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు కాల్పుల విరమణ కోరుకుంటున్నారని.. అయితే హర్మూజ్‌లో స్వేచ్ఛాయుత రవాణా నెలకొన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుందని ట్రూత్‌ సోషల్‌లో రాసుకొచ్చారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల ప్రభావం నుంచి కోలుకోవడానికి ఇరాన్‌కు 15-20 ఏళ్లు పట్టొచ్చని ట్రంప్‌ అన్నారు. 

ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో తమకు మిత్రదేశాల నుంచి మద్దతు దక్కకపోవడంపై ట్రంప్‌ మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. నాటోను కాగితపు పులిగా అభివర్ణించారు. నాటో నుంచి తాము వైదొలిగే దిశగా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్లు ట్రంప్‌ తెలిపారు. బ్రిటన్‌ నౌకాదళ సామర్థ్యాలను ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు- పశ్చిమాసియాలో అదనపు బలగాల మోహరింపును అమెరికా కొనసాగిస్తోంది. తమ విమానవాహక నౌక యూఎస్‌ఎస్‌ హెచ్‌డబ్ల్యూ బుష్‌ కూడా వర్జీనియా నుంచి పశ్చిమాసియా దిశగా బయలుదేరిందని అగ్రరాజ్య రక్షణమంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ తెలిపారు. 

యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు తాము సిద్ధమేనని, కానీ అందుకు తమకు కొన్ని బలమైన హామీలు కావాలని ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ అన్నారు. ఐరోపా మండలి అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టాతో ఆయన ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. భవిష్యత్తులో దాడులు పునరావృతం కావన్న హామీతో పాటు పలు ఇతర షరతులకు అంగీకరిస్తేనే యుద్ధం ఆపేస్తామని కోస్టాతో పెజెష్కియాన్‌ తెలిపారు.  

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

