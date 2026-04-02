US Iran War: ఇరాన్ తో యుద్ధం విషయంలో ట్రంప్ కన్ఫ్యూజన్..

Trump Iran War Statement: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయిల్, అమెరికా దాడుల తర్వాత ఇరాన్ ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ పై పట్టు సాధించి అమెరికా సహా ఇతర దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. అంతేకాదు అక్కడ నౌకల రాకపోకలను అడ్డుకుంటే..బాంబుల వర్షంతో ఇరాన్ను రాతియుగం నాటి దశకు తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాలతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగింపుపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. మరోవైపు- ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ కూడా భీకర వైమానిక దాడులు చేసింది. టెహ్రాన్ సైతం ఇజ్రాయెల్పై, పర్షియన్ గల్ఫ్లోని పొరుగు దేశాలపై దాడులు కొనసాగించింది. యూఏఈపై జరిగిన దాడిలో ఓ భారతీయుడు గాయపడ్డాడు.
ఇరాన్ తమతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఎదురుచూస్తోందని ట్రంప్ తెలిపారు. 2-3 వారాల్లోనే ఆ దేశంపై దాడులను ఆపేసే అవకాశాలున్నాయని ఓవల్ కార్యాలయంలో విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ చెప్పారు. ఇరాన్ ఇక అణ్వాయుధాలను తయారు చేయలేదు అని తాను విశ్వసించినప్పుడు.. ఆ దేశం ఒప్పందానికి రాకపోయినాసరే యుద్ధం ఆపేస్తామన్నారు. హర్మూజ్లో నౌకల రాకపోకలకు భద్రత కల్పించడం తమ పని కాదు..అక్కడ రవాణా కార్యకలాపాలు కొనసాగించే దేశాలే ఆ పని చూసుకోవాలన్నారు. యుద్ధం ఆగితే అమెరికాలో ఇంధన ధరలు తగ్గుతాయి. ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం సహకార దృక్పథంతో ఉంది. త్వరలో ఒప్పందం కుదరొచ్చు అని పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఉదయంకల్లా ట్రంప్ స్వరం మార్చారు. హర్మూజ్లో రాకపోకలను అడ్డుకోవడం ఇరాన్ ఆపాలని..లేకపోతే బాంబుల వర్షం కురిపించి ఆ దేశాన్ని రాతియుగం నాటి దశకు తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు కాల్పుల విరమణ కోరుకుంటున్నారని.. అయితే హర్మూజ్లో స్వేచ్ఛాయుత రవాణా నెలకొన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతుందని ట్రూత్ సోషల్లో రాసుకొచ్చారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల ప్రభావం నుంచి కోలుకోవడానికి ఇరాన్కు 15-20 ఏళ్లు పట్టొచ్చని ట్రంప్ అన్నారు.
ఇరాన్తో యుద్ధంలో తమకు మిత్రదేశాల నుంచి మద్దతు దక్కకపోవడంపై ట్రంప్ మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. నాటోను కాగితపు పులిగా అభివర్ణించారు. నాటో నుంచి తాము వైదొలిగే దిశగా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. బ్రిటన్ నౌకాదళ సామర్థ్యాలను ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు- పశ్చిమాసియాలో అదనపు బలగాల మోహరింపును అమెరికా కొనసాగిస్తోంది. తమ విమానవాహక నౌక యూఎస్ఎస్ హెచ్డబ్ల్యూ బుష్ కూడా వర్జీనియా నుంచి పశ్చిమాసియా దిశగా బయలుదేరిందని అగ్రరాజ్య రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ తెలిపారు.
యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు తాము సిద్ధమేనని, కానీ అందుకు తమకు కొన్ని బలమైన హామీలు కావాలని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ అన్నారు. ఐరోపా మండలి అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టాతో ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడారు. భవిష్యత్తులో దాడులు పునరావృతం కావన్న హామీతో పాటు పలు ఇతర షరతులకు అంగీకరిస్తేనే యుద్ధం ఆపేస్తామని కోస్టాతో పెజెష్కియాన్ తెలిపారు.
