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వలసదారుల గుండెల్లో ట్రంప్ వీసా బాంబ్..అమెరికాకు నష్టమా.. లాభమా..!

Donald Trump Visa Rules: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వలసదారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాడు. రకరకాల ఆంక్షలతో వలసల నియంత్రణ చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అమెరికాలో ఉద్యోగాలు, చదువుల కోసం వెళ్లే భారతీయులకు ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతున్న కొత్త నిబంధనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా H-1B వీసా, F-1 ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (OPT) ప్రోగ్రామ్‌లపై భారీ ఫీజులు విధించే ప్రతిపాదనలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:00 AM IST
వలసదారుల గుండెల్లో ట్రంప్ వీసా బాంబ్..అమెరికాకు నష్టమా.. లాభమా..!
Image Credit: donal trump VISA (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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