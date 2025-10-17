English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Trump Vs Modi: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపలేదు.. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను కొట్టిపారేసిన భారత్..

Trump Vs Modi: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపలేదు.. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను కొట్టిపారేసిన భారత్..

Trump Vs Modi: అబద్దాలు చెప్పడానికైనా ఓ హద్దు ఉండాలి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు సిగ్గూ శరం, మానం అభిమానం లేకుండా పచ్చి అబద్దాలు ఆడుతున్నాడు. రష్యాతో చమురు కొనుగోలు ఆపడానికి భారత్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒప్పుకున్నట్టు  మీడియా సమావేశంలో నిస్సుగుగా తెలిపారు. తాజాగా ఈయన మాటలను భారత్ ప్రభుత్వం ఖండించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:55 AM IST

Trump Vs Modi: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపలేదు.. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను కొట్టిపారేసిన భారత్..

Trump Vs Modi: ట్రంప్ ముందు పుట్టి.. అబద్దం తర్వాత పుట్టిందేమో.. ఎపుడు భారత్ పై ఏదో ఒక ఏడుపు తప్పించి మరేమి లేదని తేలుతుంది. ప్రపంచ అగ్ర రాజ్యం అన్న అహంభావంతో నా మాట అందరు వినాలనే మొండి వైఖరితో ప్రవర్తిస్తున్నాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. తాను ఊహించుకొని ఈ అబద్దాల కథలను అల్లాడో ఏమో.. కానీ..  భారత ప్రభుత్వం అనని మాటలను అన్నట్టుగా మీడియా ముఖంగా నిస్సుగా చెప్పడం పరిపాటిగా మారింది. తాజాగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం ఆపేస్తానని తనకు చెప్పినట్టు మీడియా ముఖంగా చెప్పారు. అది నిజం కాదులే అని అందరికీ డౌటు ఉండే.. అదే నిజమైంది. భారత్ .. రష్యాతో చమురు కొనుగోలు ఆపేస్తున్నట్టు చెప్పిన మాటలు సత్యదూరం అంటూ ప్రపంచ పెద్దన్న గాలి తీసేసింది.  

అంతేకాదు రష్యా చమురు కొనుగోలును భారత్ నిలిపివేస్తుందన్న ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యల్లో నిజం లేదని భారత్‌ స్పష్టం చేసింది. ట్రంప్‌లో జరిపిన ఫోన్‌ కాల్‌లో ప్రధాని మోడీ అసలు ఆ విషయమే మాట్లాడలేదంటోంది. రష్యాతో చమురు కొనుగోలును నిలిపివేస్తున్నట్టు తనతో ఫోన్‌లో మాట్లాడారంటూ ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను భారత్ తోసిపుచ్చింది. ఇద్దరు నాయకుల మధ్య ఎటువంటి ఫోన్ కాలే  జరగలేదని ప్రభుత్వం  తేల్చి చెప్పింది. దీంతో ప్రపంచం ముందు మరోసారి ట్రంప్ పరువు గంగలో కలిసింది. 

ఇద్దరు నాయకుల మధ్య ఎటువంటి ఫోన్ కాల్ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. బుధవారం వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును నిలిపివేస్తామని భారత్ హామీ ఇచ్చిందని, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మాస్కోను ఒంటరిగా చేయడానికి ఇది పెద్ద అడుగు అని ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను అటు భారత విదేశాంగ శాఖ, రష్యా కూడా ఖండించాయి .

ప్రస్తుత అస్థిర పరిస్థితుల్లో దేశంలోని వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకే భారత్ తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని చెప్పుకొచ్చింది.  తమ దిగుమతి విధానాలు ఆ లక్ష్యం మేరకే ఉంటాయని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణ‌ధీర్ జైస్వాల్  తెలిపారు. . అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు స్థిరంగా ఉంచడానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.  మరోవైపు రష్యా విదేశాంగ శాఖ కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు రష్యా చమురు ఎంతో ముఖ్యమని, డిస్కౌంట్ ద్వారా పొందుతున్న చమురు వల్ల ఆ దేశానికి ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతున్నదని రష్యా విదేశాంగ శాఖ తెలపడం గమనార్హం. 

