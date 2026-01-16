English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • America Vs Greenland: అమెరికా, డెన్మార్క్ మధ్య ముదురుతున్న గ్రీన్ ల్యాండ్ వివాదం.. యూఎస్ కు వ్యతిరేకంగా నాటో..

America Vs Greenland: అమెరికా, డెన్మార్క్ మధ్య ముదురుతున్న గ్రీన్ ల్యాండ్ వివాదం.. యూఎస్ కు వ్యతిరేకంగా నాటో..

America Vs Green land Issue: అగ్రరాజ్యం అమెరికా, డెన్మార్క్‌ ల మధ్య గ్రీన్‌ లాండ్‌ వ్యవహారం ముదురుతోంది. ఎలా గైనా గ్రీన్‌ ల్యాండ్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ గట్టిగా చెబుతున్నారు. అమెరికా రక్షణకు ఇది అత్యవసరమంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే  నాటో సైనిక కూటమిలో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 16, 2026, 11:07 AM IST

NATO Against US On Greenland Issue: అమెరికా బారి నుంచి డెన్మా‌ర్క్‌లోని గ్రీన్‌లాండ్‌‌ కు  భద్రత కల్పించేందుకు యూరప్‌  దేశాల సేనలు రంగంలోకి దిగాయి. అణ్వస్త్ర దేశం ఫ్రాన్స్‌తో పాటు జర్మనీ, నార్వే, స్వీడన్ సహా వివిధ ఐరోపా దేశాల సైన్యాలను గ్రీన్‌లాండ్‌ గడ్డపై మోహరించే ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ పరిణామం నాటో కూటమిలో చీలిక లాంటిదని పరిశీలకులు అంటున్నారు. గ్రీన్‌లాండ్‌పై పట్టు  వీడేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిరాకరించింది. దీంతో డెన్మార్క్ వ్యూహాత్మకంగా ముందుజాగ్రత్త చర్యలను మొదలుపెట్టింది. నాటో కూటమిలోని మిత్రదేశాల సైన్యాలను గ్రీన్‌లాండ్ గడ్డపై మోహరించే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. తద్వారా సైనికంగా అమెరికాను ఎదుర్కొనేందుకు డెన్మార్క్‌  సిద్ధమవుతోంది. గ్రీన్‌లాండ్‌లో సైనిక మోహరింపును పెంచుతామని వెల్లడించింది. తమ దేశ భూభాగాన్ని కాపాడుకునే విషయంలో రాజీపడేది లేదంటోంది. 

తమ సైనిక దళాలను గ్రీన్‌లాండ్‌కు పంపే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టామని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మక్రాన్  వెల్లడించారు. ఇప్పటికే గ్రీన్‌లాండ్‌ రాజధాని నగరం న్యూక్‌లో ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన 15 వేల మంది సైనికులు ఉన్నారు.  నేటి రాత్రికి  జర్మనీకి చెందిన 13 వేల సైనికుల టీమ్‌ను గ్రీన్‌లాండ్‌లో మోహరించనున్నారని సమాచారం. అమెరికా ఆర్మీకి ఇప్పటికే గ్రీన్‌లాండ్‌లో ఒక వైమానిక స్థావరం ఉంది. ఆ స్థావరం నుంచి అమెరికా అకస్మాత్తుగా గ్రీన్‌లాండ్‌ రాజధాని నగరం న్యూక్‌‌పై సైనిక చర్యను చేపట్టే ముప్పు ఉంది. ప్రస్తుతం దీన్ని ఎదుర్కొనే సన్నాహాలు చేయడంలో డెన్మార్క్ తలమునకలై ఉంది. గ్రీన్‌లాండ్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలపై నాటో కూటమి అధికార వర్గాలు ఆచితూచి స్పందిస్తున్నాయి. నేరుగా గ్రీన్‌లాండ్‌‌ను ప్రస్తావించకుండా, ఆర్కిటిక్ ప్రాంత భద్రతే తమకు ముఖ్యమని నాటో అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తమ వ్యాఖ్యల్లో అమెరికా ప్రస్తావన రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. ఎందుకంటే నాటో కూటమి దళాల నిర్వహణకు ఏటా అత్యధిక బడ్జెట్‌ను అమెరికాయే సమకూరుస్తోంది. 

అమెరికా జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా గ్రీన్‌లాండ్‌ తమకే దక్కాలంటున్నారు ఆ దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌. అందుకు నాటో దేశాలు చొరవ చూపాలని, లేదంటే రష్యా, చైనా ఆ దీవిని వశపరుచుకుంటాయన్నారు. అయితే, డెన్మార్క్‌ అధీనంలోని గ్రీన్‌లాండ్‌ను అమెరికా తన నియంత్రణలోకి తీసుకోవాలన్న నిర్ణయాన్ని 75 శాతం మంది అమెరికన్లే వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కేవలం 25 శాతం మంది మాత్రమే ట్రంప్‌ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నట్లు  సర్వేలో తేలింది. అమెరికన్‌ వార్తా సంస్థ సీఎన్‌ఎన్‌ ఈ సర్వే నిర్వహించింది. ట్రంప్‌ సొంత పార్టీలోనూ దీనిపట్ల వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోందని తెలిపింది. ఇక డెమోక్రాట్లలో 94 శాతం మంది గ్రీన్‌లాండ్‌ విషయంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తంచేస్తున్నారు. పూర్తి స్వతంత్రులుగా ఉన్న వారిలో 80 శాతం మంది ఈ చర్యను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. ట్రంప్‌ విదేశాంగ విధానం వల్ల అంతర్జాతీయ సమాజంలో దేశ పరపతి దెబ్బతింటోందని 57 శాతం మంది ఆందోళన వ్యక్తంచేశారని సర్వే తెలిపింది. వెనెజువెలాపై మిలటరీ చర్యను 52 శాతం మంది వ్యతిరేకించారని పేర్కొంది.

కాగా గ్రీన్‌లాండ్‌లో నాటో సైనిక దళాల మోహరింపుపై బెల్జియంలోని రష్యా రాయబార కార్యాలయం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రష్యా, చైనాలను బూచిగా చూపించి గ్రీన్‌లాండ్‌లో సైనిక మోహరింపులను నాటో పెంచుతోందని విమర్శించింది. అత్యంత ఎత్తయిన ప్రాంతమైన గ్రీన్‌లాండ్‌లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు తమకు కీలకమైనవని తెలిపింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

