English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amercia Vs India: అమెరికా - భారత్ ట్రేడ్ డీల్.. తెర వెనక జరిగింది ఇదేనా..!

Amercia Vs India Trade Deal: నిన్న మొన్నటిదాకా అహంకారంతో ఊగిపోయిన అగ్రరాజ్యాధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ లో మార్పు వచ్చింది. ఆయన పర్సనల్ అజెండాను పక్కన పెట్టేశారు. సువిశాలమైన దేశ ప్రయోజనాలకోసం తగ్గారు. భారతదేశంతో ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకున్నారు. భారీగా విధించిన పన్నుల్ని తగ్గిస్తున్నామని ప్రకటించారు. భారతదేశంలో స్నేహపూర్వక సంబంధంతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని ఆయనే స్వయంగా ప్రకటించారు. ఈ వాస్తవిక విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ట్రూత్ లో  స్వయంగా పోస్టుచేయడం విశేషం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:50 AM IST

Trending Photos

DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..
5
DA hike
DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..
Mrunal Thakur: ఆ హీరోతో మృణాల్ ఠాకూర్ రొమాన్స్..అసూయతో 15 కిలోలు తగ్గిన ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్..!
5
Mrunal Thakur Love Story
Mrunal Thakur: ఆ హీరోతో మృణాల్ ఠాకూర్ రొమాన్స్..అసూయతో 15 కిలోలు తగ్గిన ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్..!
Trisha: తిరుమలకు వచ్చిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్ కోసమే అంటూ..!
5
Trisha Tirumala Visit
Trisha: తిరుమలకు వచ్చిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్ కోసమే అంటూ..!
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ, మిథున, కర్కాటక రాశులకు ప్రత్యేక హెచ్చరిక.. ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుంది?
6
Daily Horoscope February 19 2026
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ, మిథున, కర్కాటక రాశులకు ప్రత్యేక హెచ్చరిక.. ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుంది?
Amercia Vs India: అమెరికా - భారత్ ట్రేడ్ డీల్.. తెర వెనక జరిగింది ఇదేనా..!

Amercia Vs India Trade Deal: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఉన్నట్లుండి ట్రంప్ ప్రకటన చేయడమేంటని దేశమంతటా చర్చనీయాంశమైంది. మిత్రుడు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో స్వయంగా మాట్లాడి ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకున్నమని ప్రకటించారు. అంతేకాదు ఆ తర్వాత కాసేపటికి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకూడా సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ లో ట్రేడ్ డీల్ పై పోస్టు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా-భారత్  ట్రేడ్ డీల్ తో భారత్ పై అధనంగా విధించిన పన్నులు తొలగిస్తున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అంతేకాదు  భారతదేశానికి నరేంద్ర మోడీ ఒక శక్తివంతమైన నాయకుడని, గౌరవప్రదమైన వ్యక్తి అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. మోడీతో ఫోన్లో  మాట్లాడటం ఆనందంగా ఉందని తెలిపింది. మోడీపై గౌరవంతో ఆయన విజ్ఞప్తి మేరకు వెంటనే వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 

అమెరికా ఉత్పత్తులను భారీగా కొనేందుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కట్టుబడి ఉన్నారు. 500 బిలియన్‌ డాలర్లకుపైగా విలువైన ఇంధనం, టెక్నాలజీ, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, బొగ్గు, ఇతర ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లకు అదనంగా మరిన్ని దిగుమతులకు ఆ దేశం సిద్ధంగా ఉందన్న విషయం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆనందాన్ని వ్యక్తంచేశారు. అమెరికా - భారతదేశానికి గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా కొత్త అనుబంధంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందుకు సాగుతామన్నారు. ఇబ్బందికర పరిస్థితులన్నీ ఇద్దరూ కలిసి చక్కబెడుతామని తెలిపారు. 

కొత్తగా కుదిరిన అమెరికా- భారత్ ట్రేడ్ డీల్ తో ట్రంప్ టారిఫ్ లు ఎత్తేశారని అమెరికా వైట్ హౌస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ట్రంప్ విధించిన అధనపు భారం లేకుండా... పాత పద్దతిలోనే దిగుమతులు చేసుకుంటామని వైట్ హౌస్ సందేశ సారాంశం. దీంతో భారత ప్రధాని నరేంద్రమోడీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నకు భారతదేశ 140 కోట్ల ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

భారత్‌పై సుంకాల్ని 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నాం మా వస్తువులపై సున్నా సుంకాలకు, రష్యా చమురు నిలిపివేతకు ఆ దేశం అంగీకరించింది మోదీ నాకు గొప్ప స్నేహితుడు ప్రధానితో ఫోన్‌ చర్చల అనంతరం ట్రంప్‌ ప్రకటన 25 శాతం అదనపు సుంకాలూ ఉండబోవన్న శ్వేతసౌధం ట్రంప్‌నకు 140 కోట్ల మంది తరఫున కృతజ్ఞతలు.. సుంకాల తగ్గింపుపై మోదీ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రస్తావించని ప్రధాని.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ - భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మధ్య ట్రేడ్ డీల్ తోపాటు ప్రపంచానికి సంబంధించిన కీలక విషయాలు ప్రస్తానవనకు వచ్చాయిని ట్రంప్ వెల్లడించారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి ముగింపు, రష్యా చమురు కొనుగోలు నిలిపివేత, అమెరికా, వెనెజువెలా నుంచి భారత్‌ మరింత చమురు కొనుగోలు వంటి అంశాలపై మాట్లాడినట్లు సమాచారం.  

అమెరికా- భారత్ మధ్య కుదిరిన ట్రేడ్ డీల్ తో ... స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ తో షేర్లు రాకెట్ల తరహాలో దూసుకుపోయాయి. నాలుగు నెలలుగా ఒడిదుడుకులతో సతమతమవుతున్న ఇన్వెస్టర్లు లాభపడ్డారు. ఈ మధ్య ఆవిరైన సంపద... లాభపడిన షేర్లతో ఒకే రోజు 12లక్షల కోట్ల సంపద చేరువైంది. స్టాక్ మార్కెట్ ప్రారంభమైన క్షణంనుంచి ముగిసేదాకా  షేర్లు ఊహించని విధంగా పరుగులు తీశాయి.

సెన్సెక్స్‌ 2వేల 72 పాయింట్లు లాభంతో 83,739 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 639 పాయింట్లు పుంజుకొని 25,727 వద్ద స్థిరపడింది. ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్‌లో సెన్సెక్స్ 3,600 పాయింట్ల వరకు పెరగ్గా.. నిఫ్టీ 26,300 మార్క్‌ను దాటడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఫుల్ ఖుషీ అయ్యారు. నిఫ్టీ సూచీలో అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌, అదానీ పోర్ట్స్‌, జియో ఫైనాన్షియల్, బజాజ్‌ ఫైనాన్స్‌, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ షేర్లు లాభాల బాట పట్టాయి. రియాల్టీ, ఆటో, ఐటీ, మెటల్ షేర్లు పరుగులు తీశాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనతో స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు ఎలాంటి భయం లేకుండా ట్రేడింగ్ చేయడంతో లాభాలతో సంపద పెరిగేందుకు దోహదమైందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.

అమెరికా - భారతదేశం మధ్య ట్రేడ్ డీల్ కుదరకముందు బంగారం , వెండి ధరలు అమాంతంగా పడిపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో భయాందోళన నెలకొంది. ఒకే రోజు ధరలు పతనం కావడంతో...  మరింత పతనమవుతుందని భావించారు. ట్రేడ్ డీల్ ప్రకటన తర్వాత బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర 4887 డాలర్లతో ట్రేడవుతోంది. వెండి ధర 85.98 డాలర్లతో అమ్ముడవుతోంది. భారతదేశంలో పది గ్రాముల అపరంజి బంగారం ధర ఒక లక్షా 56వేల రూపాయలతో అమ్ముడైంది. వెండి కిలో ధర రెండు లక్షల 74 వేల రూపాయలతో విక్రయాలు జరిగాయి. 

ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో అమెరికా - భారత దేశాలమధ్య ట్రేడ్ డీల్ చారిత్రకమని కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ మంత్రి పియూష్ గోయల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం భారత్ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు శుభసూచికమన్నారు.అమెరికాతో కొత్తగా కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంతో భారత్ ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థతో రాణించాలని ఆర్థిక నిపుణులు ఆశిస్తున్నారు.

(జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

india us trade dealBharat America Trade DealDonald Trumppm ModiPM Narendra Modi

Trending News