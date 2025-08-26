English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

America Tarrif Effect: అమెరికాలో రేపటి నుంచి పెంచిన టారీఫ్ లు అమలు.. ప్రధాని నేతృత్వంలో అత్యవసర భేటి..!

US Tarrif effects : రేపటి నుంచి అమెరికా పెంచిన సుంకాలు అమలులోకి రానున్నాయి. ఈమేరకు అమెరికా న్యూఢిల్లీకి అధికారికంగా నోటీసులు పంపించింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 11:59 AM IST

US Tarrif effects:  అగ్రరాజ్యం అమెరికా కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 27వ తేదీ ప్రారంభమయ్యే అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి అంటే భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 27 ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో ఈ అదనపు సుంకాలు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. ఆ సమయం తర్వాత నుంచి అమెరికాలోకి ప్రవేశించే భారత ఉత్పత్తులకు ఈ టారిఫ్‌లు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈమేరకు డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ తమ నోటీసుల్లో పేర్కొంది. భారత్ రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతోనే అమెరికా అధ్యక్షుడైన ట్రంప్ భారత్ పై 25 శాతం ఎక్స్ ట్రా టాక్సెస్ విధించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతయ్యే వస్తువులకు అదనపు సుంకాలు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో భారత్ అమెరికాకు పోస్టల్ సేవలను నిలిపివేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో న్యూఢిల్లీపై మొత్తం సుంకాలు 50శాతానికి పెరిగాయి. ఈ టారిఫ్‌లతో భారతీయ వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆక్వా రంగం, తోలు ఉత్పత్తులపై వెంటనే ప్రభావం పడనుంది. భారత్‌ నుంచి ఎగుమతయ్యే అతికొద్ది వస్తువులైన మెడికల్ ఇతర ఎమర్జన్సీ వస్తువలుపై ఈ అధిక సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంది.

ఈ అదనపు సుంకాలపై ఇప్పటికే భారత్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇది అనుచితం, అన్యాయం, అహేతుకమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. మరోవైపు ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా దీనిపై స్పందించారు. రైతులు, పశుపోషకులు, చిన్నతరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదన్నారు. ఈ విషయంలో తమపై ఒత్తిడి పెరగొచ్చని.. కానీ దానిని భరిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

అమెరికా అదనపు సుంకాలపై నేడు దిల్లీలో కేంద్ర క్యాబినేట్ కీలక భేటీ నిర్వహించనుంది.  ఇందులో అమెరికా సుంకాలపై నేడు పీఎం కార్యాలయంలో అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. బుధవారం ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లు అమల్లోకి రానున్ను నేపథ్యంలో ఈ భేటికి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  అమెరికా పన్నుల నేపథ్యంలో భారత్‌ ఎగుమతులపై పడే ప్రభావంపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. అత్యవసర రుణ పరిమితి హామీ పథకం అందుబాటులోకి తేవాలని కోరిన ఎగుమతిదారులు. దీనిపై క్యాబినేట్ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

మరోవైపు అమెరికా .. భారత దేశం - పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై మరోసారి ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి భారత్, పాకిస్థాన్ సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏడు యుద్ధాలు ఆపానన్నారు. నేను ఆపిన అతిపెద్ద యుద్ధం భారత్,  పాకిస్థాన్ దే అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. భారత్ - పాకిస్థాన్ యుద్ధంలో అణ్వాయుథాలు వినియోగించే స్థాయికి చేరాయని వెల్లడించారు. ఇరు దేశాలతో వాణిజ్యాన్ని ఆపేస్తానని చెప్పడంలో ఇరు దేశాలు వెనక్కి తగ్గినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Tarrifs Effect on August 27America Vs BharatAmercia Vs IndiaDonald Trump Vs Narendra ModiDonald Trump

