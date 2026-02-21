America Vs Iran: ఇరాన్ దారికి రాకపోతే యుద్దం తప్పదు..ఖొమోనికి ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..

Donald Trump Warns to Khamenei: ఇరాన్ విషయంలో వెనెజువెలా దేశంపై రచించిన వ్యూహాన్నే ట్రంప్ అనుసరిస్తున్నారు. వెనెజువెలా మాజీ అధ్యక్షుడు మదురోను నిర్బంధించే ముందు కరీబియన్ తీరంలో యుద్ధ విమానాలు, నౌకలను మోహరించి ఆ దేశంపై ట్రంప్ ఒత్తిడి పెంచారు. ఇరాన్పైనా దాదాపు అదే వ్యూహంతో అమెరికా ముందుకు వెళుతోంది. అందుకే టెహ్రాన్తో చర్చలు జరుపుతూనే కీలక రక్షణ వ్యవస్థలను ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో మోహరించింది. ఈ విమాన వాహక నౌక ప్రస్తుతం అరేబియా సముద్రంలో ఉంది. దీన్ని దక్షిణ చైనా సముద్రం నుంచి పశ్చిమాసియాకు ట్రంప్ తరలించారు. ఇందులో ఎనిమిది స్క్వాడ్రన్ల యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి.
ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద విమాన వాహక నౌక యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్.ఫోర్డ్ కరీబియన్ సముద్రం నుంచి ఇది పశ్చిమాసియాకు బయల్దేరింది. ఈ నౌకతో పాటు.. 5 వేల మంది సిబ్బంది ఇరాన్ తీరానికి చేరనున్నారు. తొమహాక్ క్షిపణులతో కూడిన ఐదు రక్షణ నౌకలు కూడా ఈ విమాన వాహక నౌకతో పాటు వస్తున్నాయి. గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్లు, జలాంతర్గాములను ఇప్పటికే అమెరికా మోహరించింది. ఇవి దాడి చేయడానికి పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో 50కి పైగా అదనపు ఎఫ్-35, ఎఫ్-22, ఎఫ్-16 జెట్లు పశ్చిమాసియాలోని వివిధ సైనిక స్థావరాల్లో అగ్రరాజ్యం మోహరించింది. డజన్ల కొద్దీ కేసీ-35, కేసీ-46 రీఫ్యూయలింగ్ ట్యాంకర్లనూ రంగంలోకి దింపింది. సుదీర్ఘ శ్రేణి దాడులకు ఈ ట్యాంకర్లు చాలా కీలకం.
గత ఏడాది జూన్లో ఇరాన్ అణుకేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడానికి ఈ బాంబర్లనే అమెరికా వినియోగించింది. ఆ సమయంలో ఇవి మిసోరి నుంచి వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇరాన్పై విరుచుకుపడ్డాయి. ఈసారి డియాగో గార్షియా నుంచి వీటిని ఆపరేట్ చేయాలని అమెరికా భావిస్తోంది. అయితే ఇందుకు బ్రిటన్ అంగీకరించడం లేదు. ఇరాన్ బాలిస్టిక్ మిసైళ్లను ఎదుర్కొవడానికి పేట్రియాట్, థాడ్.. క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలను రంగంలోకి దించింది. వీటిని సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యూఏఈల్లో మోహరించింది.
మరోవైపు ఇరాన్ కూడ అమెరికాని ఎదుర్కునేందుకు సిద్దమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా అమెరికా తప్పకుండా దాడి చేస్తుందని ఇరాన్ భావిస్తోంది.అమెరికా షరతులకు అంగీకరించి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటే యురేనియం శుద్ధిని ఆపేయాలి. బాలిస్టిక్ క్షిపణుల సంఖ్యను తగ్గించుకోవాలి. వీటికి అంగీకరించడం కంటే స్వల్పకాలిక యుద్ధమే వ్యూహాత్మకంగా ప్రయోజనకరమని టెహ్రాన్ భావిస్తోంది. అందుకు తగ్గట్టే తన రక్షణ వ్యవస్థలను పటిష్ఠం చేసుకుంటోంది.
గతేడాది జూన్లో జరిగిన 12 రోజుల యుద్ధంలో ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడి చేశాయి. ఆ పోరులో పలు క్షిపణి కేంద్రాలను, వైమానిక స్థావరాలను ఇజ్రాయెల్ ధ్వంసం చేసింది. వీటికి పూర్తిస్థాయిలో ఇరాన్ మరమ్మతులు చేసింది.అణు కేంద్రాల భద్రతపై ఇరాన్ ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. జూన్లో జరిగిన యుద్ధంలో ఇరాన్లోని మూడు అణుకేంద్రాలపై అమెరికా భారీస్థాయిలో బాంబుల వర్షం కురిపించింది. ఈసారి అటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ఇరాన్ తన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను పటిష్ఠం చేసుకుంది. అణుకేంద్రాల దగ్గర భద్రతనూ పెంచింది. ముఖ్యంగా శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వల పరిరక్షణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకుంటోంది.
భారీస్థాయిలో క్షిపణులను ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం ఇరాన్కు ఉంది. గతేడాది జూన్లో జరిగిన యుద్ధంలో ఈ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను పూర్తిస్థాయిలో ధ్వంసం చేయడంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విఫలమయ్యాయి. అందుకే ఇరాన్తో జరిగిన అణు చర్చల్లో బాలిస్టిక్ క్షిపణుల అంశాన్ని అగ్రరాజ్యం తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. వీటి సంఖ్యను పరిమితం చేసుకోవాలని షరతు పెట్టింది. ఇందుకు ఇరాన్ అంగీకరించలేదు.
12 రోజుల యుద్దంలో ఇరాన్కు చెందిన 30 మంది జనరల్స్, 19 మంది అణు శాస్త్రవేత్తలను ఇజ్రాయెల్,అమెరికా కలిసి హతమర్చాయి. యుద్ధ సమయంలో సైనికాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అధినేత అలీ ఖమేనీతో సంప్రదించడం కష్టమైంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇరాన్ కొత్తగా జాతీయ భద్రతా మండలిని ఏర్పాటు చేసింది. అత్యవసర సమయాల్లో నిర్ణయం తీసుకొనే అధికారం స్థానిక గవర్నర్లకు ఇచ్చింది. అంతేకాదు.. ఇజ్రాయెల్ నిఘా సంస్థలు దేశంలో చొరబడకుండా గట్టి నిఘా పెట్టింది. దాదాపు 21 వేల మంది పౌరులను నిర్బంధంలోకి తీసుకుంది ఇరాన్.
