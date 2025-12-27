America Warns India: భారత్ అప్రమత్తంగా ఉండు.. చైనాతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది.. ఇండియాను హెచ్చరించిన అగ్రరాజ్యం..!!

America Warns India: భారత్, చైనా మధ్య అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కు సంబంధించిన వివాదం నడుస్తోంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తమ భూభాగమని చైనా వాదిస్తోంది. కాదు.. కాదు.. అరుణాచల్ ప్రదేశ్.. అప్పటికీ.. ఇప్పటికీ.. ఎప్పటికీ భారత భూభాగమే అని విదేశాంగ శాఖ తేల్చి చెప్పింది. అయితే చైనా ..ఈ విషయంలో తరచుగా భారత్ ను కెలికే ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది. ఈ తరుణంలోనే ఈ అంశానికి సంబంధించి చైనా నుంచి భారత్ కు ప్రమాదం పొంచి ఉందని అగ్రరాజ్యం అమెరికా హెచ్చరించింది.
అగ్రరాజ్యం అమెరికా తాజాగా విడుదల చేసిన ఓ కీలక రిపోర్టులో భారత్ కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. చైనా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ను తైవాన్ స్థాయిలోనే అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతంగా భావిస్తుందని.. రానున్న కాలంలో ఇదే అంశం భారత్, చైనా మధ్య యుద్ధానికి కారణం కావచ్చని యూఎస్ పెంటగాన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ రిపోర్టు ప్రకారం.. చైనా తన దీర్ఘకాలిక వ్యూహంలో భాగంగానే తైవాన్, దక్షిణ చైనా సముద్రం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ను ఒకే సరసన పెట్టి చూస్తోంది. అయితే పెంటగాన్ అంచనాల ప్రకారం.. 2049 నాటికి గ్రేట్ నేషనల్ రిజువనేషన్ అనే లక్ష్యాన్ని సాధించాలన్న సంకల్పంతో చైనా ఉంది. ఆ లక్ష్యంలో భాగంగానే..ప్రపంచంలోనే ప్రధాన శక్తిగా ఎదగడంతోపాటు.. అవసరమైతే యుద్ధాలను గెలిచే శక్తివంతమైన సైన్యాన్ని నిర్మించడంపై బీజింగ్ ఫోకస్ పెట్టింది.ఈ క్రమంలోనే.. సరిహద్దు వివాదాలు ఉన్న ప్రాంతాలను చైనా తన కోర్ ఇంటరెస్ట్స్ గా ప్రకటిస్తూ.. వాటిపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా అందులో ఒకటిగా ఉందని అమెరికా నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత భాగమేనని.. గతంలోనూ.. ఇప్పుడూ.. భవిష్యత్తులోనూ అలాగే ఉంటుందని భారత్ పదేపదే ప్రకటిస్తోంది. అయితే చైనా మాత్రం దీన్ని పెడచెవిన పెడుతోంది. 1914లో బ్రిటిష్ ఇండియా, టిబెట్ మధ్య కుదిరిన మెక్మహాన్ లైన్ను చైనా అధికారికంగా ఒప్పుకోలేదు. అందుకే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను దక్షిణ టిబెట్ లేదా జాంగ్నాన్ అని పిలుస్తోంది. మొదట్లో ఈ వాదన తవాంగ్ ప్రాంతానికే పరిమితమై ఉంది. కానీ.. క్రమంగా మొత్తం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను తనదిగా పేర్కొనే స్థాయికి చైనా వెళ్లిందని నివేదిక చెబుతోంది.చైనా తరచూ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని గ్రామాలు, పట్టణాలకు కొత్త పేర్లు పెట్టి ప్రకటించడం కూడా ఈ ఒత్తిడి వ్యూహంలో భాగమేనని అమెరికా అభిప్రాయపడుతోంది. ఇది కేవలం మాటల యుద్ధం మాత్రమే కాదు.. భవిష్యత్తులో సరిహద్దు వద్ద ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది.
ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలు కూడా ఈ వివాద తీవ్రతను చూపిస్తున్నాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన భారత పౌరురాలు ప్రేమా థాంగ్డోక్ను షాంఘై విమానాశ్రయంలో దాదాపు 18 గంటల పాటు నిర్బంధించారు. ఆమె పాస్పోర్ట్లో జన్మస్థలంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇండియా అని ఉండటమే దీనికి కారణం. ఆ సమయంలో ఆమెకు ఆహారం, ఇతర సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేదని సమాచారం. భారత కాన్సులేట్ జోక్యం చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆమెను విడుదల చేశారు. అలాగే.. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారతదేశంలో భాగమని చెప్పిన ఒక యూట్యూబర్ను కూడా చైనా అధికారులు అదుపులోకి తీసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఈ మొత్తం వ్యూహంలో పాకిస్తాన్ పాత్ర కూడా ఉందని అమెరికా నివేదిక పేర్కొంది. భారత్పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు చైనా పాకిస్తాన్ను ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తోందని.. సరిహద్దులో శాంతి పేరుతో ఒకవైపు, పాకిస్తాన్ ద్వారా మరోవైపు ఒత్తిడి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోందని అంచనా వేసింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్తాన్ చైనా తయారీ ఆయుధాలను ఉపయోగించిందన్న అంశాన్ని కూడా నివేదిక ప్రస్తావించింది.
మొత్తంగా.. అరుణాచల్ ప్రదేశ్పై చైనా చేస్తున్న దావాలు కేవలం భూభాగ వివాదం మాత్రమే కాదని.. అది చైనా ప్రపంచ వ్యూహంలో భాగమని అమెరికా స్పష్టం చేస్తోంది. ఇదే కారణంగా.. రాబోయే కాలంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్–చైనా మధ్య పెద్ద ఘర్షణకు కేంద్ర బిందువుగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఈ నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది.
