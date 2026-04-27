Trump Graff: ట్రంప్ పాలనపై తీవ్ర ఆగ్రహంలో అమెరికన్లు.. దారుణంగా పడిపోయిన ట్రంప్ గ్రాఫ్..

Trump Graff: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్ష పదవి చేపట్టాకా ఆయన గ్రాఫ్ రేట్ రాను రాను తగ్గిపోతూ వస్తోంది. రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన  తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు.. ముఖ్యంగా విదేశాలపై టారిఫ్ యుద్ధం, ఇరాన్ పై యుద్దం ప్రకటించడం వంటి వాటితో ఈయన అప్రూవల్ రేటింగ్ అమాంతం పడిపోయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:30 AM IST

Donald Trump Approval Ratings: ఇరాన్ పై యుద్ధం ట్రంప్ కొంప ముంచేలా కనిపిస్తోంది. అమెరికన్లు...ట్రంప్ పై కోపంతో  ఊగిపోతున్నారు. యుద్ధం పేరుతో ట్రంప్  వృథా ఖర్చులు చేస్తున్నారని  అమెరికన్లు మండిపడుతున్నారు. అంతేకాదు దేశ ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సిన డబ్బులను ఇలా యుద్ధం పేరిట తగలేయడంపై మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు టారిఫ్ ల పేరుతో ఇతర దేశాలపై సుంకాల కారణంగా దేశంలో రేట్లు పెరిగాయి. చివవరకు అవి అమెరికన్లకు గుదిబండగా మారుతున్నాయి. అలా నిత్యవసరాల ధరలు పెరగడం కూడా అమెరికన్ల ఆగ్రహానికి మరో కారణంగా  కనిపిస్తుంది. 

మొత్తంగా అమెరికా ఫస్ట్ నినాదంతో అధికారంలోకి వచ్చిన ట్రంప్..ఇష్టమొచ్చినట్టు తీసుకున్న నిర్ణయాల కారణంగా ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చిన భారీ నిరసనలు చేపడుతున్నారు. అంతేకాదు ట్రంప్ ను చంపేంత కోపంతో ఊగిపోతున్నారు. ట్రంప్ వెంటనే  రాజీనామా చేయాలంటూ ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఏప్రిల్ 10 నుంచి 14 మధ్య నిర్వహించిన ఓ సర్వేలో...66 శాతానికి పైగా ప్రజలు  ట్రంప్ పాలనను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తేలింది. సర్వేలో మొత్తం 1514 మంది అభిప్రాయాల సేకరించారు. అందులో 55శాతానికి పైగా ప్రజలు ట్రంప్ ను వెంటనే దిగిపోవాలని  కోరుతున్నారు.

మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పై రెండు ఏళ్లలో ఇప్పటికే మూడు సార్లు హత్యా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. తాజాగా నిన్న ట్రంప్ పై నిందితుడు కాల్పులు జరిపాడు. 2024 జులైలో పెన్సిల్వేనియా సభలో ట్రంప్ పై కాల్పులు జరిగాయి. ఈ దాడిలో ట్రంప్ రెప్పపాటులో తప్పించుకున్నాడు. మరోవైపు 2024 సెప్టెంబర్ లో ఫ్లోరిడాలో గోల్ఫ్ ఆడుతుండగా ట్రంప్ పై  మరోసారి మర్డర్ అటెంప్ట్ జరిగింది. అయితే తాజా కాల్పుల వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందా అనే కోణంలో అమెరికా నిఘా విభాగం ఎఫ్ బీఐ దర్యాప్తు చేస్తోంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

