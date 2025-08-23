English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

America: అమెరికా బిగ్ ట్విస్ట్.. భారత్ లో యూఎస్ కొత్త రాయబారి..

American ambassador to india:భారత్‌లో అమెరికా రాయబారి మారారు. ఇరు దేశాల మధ్య టారిఫ్‌ వార్‌ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత్‌లో అమెరికా రాయబారిగా సెర్గియో గోర్‌ను నియమించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 23, 2025, 01:32 PM IST

american ambassador to india:  పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత ప్రతీకారంగా భారత్ పాకిస్థాన్ పై ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో చావు దెబ్బ కొట్టింది. దీంతో పాటు పాకిస్థాన్ లో అమెరికా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా  నిర్వహిస్తున్న  అణు స్థావరాలపై భారత్ దాడి చేసినప్పటి నుంచి మనపై గుర్రుగా ఉంది అమెరికా. దీంతో మన దేశం పై కత్తి కట్టింది. అంతేకాదు పాకిస్థాన్, హిందూస్థాన్ ను ఒకే తరహా దేశాలని మనల్ని అవమాన పరిచారు. అంతేకాదు మన దేశం నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై భారీగా సంకెళ్లను విధించి మనపై కసి తీర్చుకునే పనిలో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి అమెరికా.. భారత్ లో తన రాయబారిని మార్చారు. 

ఇరు దేశాల మధ్య టారిఫ్‌ వార్‌ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత్‌లో అమెరికా రాయబారిగా సెర్గియో గోర్‌ను నియమించడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఆయన వైట్‌హౌస్‌లో పర్సనల్‌ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు. 38 ఏళ్ల సెర్గియో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్  ట్రంప్‌ పట్ల అత్యంత విశ్వాస పాత్రుడు. ఈయన అమెరికా కు వినయంగా భారత్ పై విద్దేషం ఉన్న అధికారిగా పేరుంది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే అతను ట్రంప్‌ పరిపాలన విభాగంలోకి చేరారు.   

ఈ మేరకు ట్రంప్‌ తన సోషల్‌ మీడియా ‘ట్రూత్‌’లో పోస్టు చేశారు. ‘భారత్‌లో అమెరికా నూతన రాయబారిగా సెర్గియో గోర్‌ను నియమిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దక్షిణ, మధ్య ఆసియా ప్రత్యేక రాయబారిగానూ విధులు నిర్వహించనున్నారు. సెర్గియో తనకు గొప్ప స్నేహితుడని... చాలా ఏళ్లుగా తనకు మద్దతుగా ఉన్నారని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తన విజయం కోసం సెర్గియో ఎంతోకృషి చేశారని పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. సెర్గియో గొప్ప రాయబారి అవుతాడని అతడికి తన అభినందనలని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

american ambassador to indiasergio gor appointed as us ambassador to indianew us ambassador to indiawho is new us ambassador to india

